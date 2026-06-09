LOL – Így lebegnek a pirítósok az airfryerben

Repkedő pirítósok, levegőben keringő péktermékek tartják lázban az internet népét, amelynek tagjai rendszerint posztolnak videókat airfryerben szárnyra kapó kenyérszeletekről. Habár a jelenségre megvannak a tudományos magyarázatok, sokan paranormális jelenséget gyanítanak mögötte, sőt egyesek rögvest szellemirtók után kutatnának. Mielőtt azonban bármilyen mágust vagy papot hívnánk a konyha felszentelésére, érdemes racionális magyarázatokat keresni.
Ha közelebbről megvizsgáljuk az airfryerünket, láthatjuk, hogy a gép tetejében lévő hatalmas ventilátor elképesztő sebességgel fújja lefelé a forró levegőt. Ez azonban felveti a kérdést, hogy valami felülről, nagy erővel fújja a levegőt, akkor a pirítós mégis hogyan képes felemelkedni a kosárban. Szilvási Klára fizikatanárnő Arkhimédész felhajtóerőről szóló törvényével magyarázta a jelenséget.
„Minden folyadékba vagy gázba merülő testre egy felfelé mutató erő, úgynevezett felhajtóerő hat. Ennek az erőnek a nagysága pontosan megegyezik a test által kiszorított folyadék vagy gáz súlyával. Tehát egy test akkor úszik a folyadékon vagy gázon, ha a sűrűsége kisebb, mint a folyadéké, gázé. Ilyenkor a felhajtóerő eleinte nagyobb, mint a gravitációs erő, ezért a test felfelé emelkedik. Ahogy kiemelkedik a közegből, egyre kevesebb folyadékot vagy gázt szorít ki, így a felhajtóerő csökken – egészen addig, amíg egyensúlyba nem kerül a gravitációval. Ebben a pillanatban a test megáll és úszik, lebeg” – magyarázta a tanárnő.
Vagyis amikor beindítjuk az airfryert, a lezúduló levegő a kosár aljáról és falairól felfelé kezd forogni. Mivel a száraz kenyérszelet sűrűsége elenyésző és pillekönnyű, a viharos áramlat által keltett felhajtóerő hirtelen sokkal nagyobb lesz, mint a gravitációs erő, ezért a kenyér felemelkedik és egyenesen a felül elhelyezkedő, izzó fűtőszálnak csapódik. Ennek a végeredménye azonnali égett szag, valamint a felismerés, hogy a reggelinkből áldozati máglya lett. Szó sincs tehát túlvilági erőkről: a kőkemény fizika és Arkhimédész törvénye űz gúnyt belőlünk.
Ahhoz, hogy megakadályozzuk a pirítósunk szárnyalását és megégését, elég lesúlyoznunk azt. Ez a plusz súly drasztikusan megnöveli a lefelé ható gravitációs erőt, így az legyőzi a felhajtóerőt, és a kenyér garantáltan lent marad a kosár alján. Ha pedig melegszendvicset készítünk, és a felül lévő sajt vagy sonka akarna felröppenni, szúrjuk át az egész szendvicset egy-két fogpiszkálóval, így a kreálmányunk egyben marad, és nem a fűtőszálról kell majd lekaparnunk a ráolvadt, szenesedő cheddart. Jó étvágyat!
Tudj meg többet az alábbi videóból:
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