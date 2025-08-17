Fugatisztítás súrolás nélkül – Jól bevált filléres házi praktika

Csak úgy, mint az ablakmosás, a fugatisztítás is igazi rémálomnak tűnhet. Viszont, ha már arra sem emlékszel, hogy milyen színű a fürdőszobában, vagy a járólapok között, akkor itt az ideje, egy alapos fugatisztításnak. Ne félj, hoztunk egy egyszerű megoldást a problémára!

Fugatisztítás súrolás nélkül!

Fotó: New Africa / Shutterstock

Így végezd a fugatisztítást, és garantáltan megszabadulsz a csempék és járólapok közötti kosztól!

A következő jól bevált házi praktikát a fehér fugákhoz ajánljuk, a színeseket fakíthatja!

Nézzük, mikre lesz szükséged

Szódabikarbóna

Ecet

Felmosó

A szódabikarbóna igazi csodaszer, ha takarításról van szó!

Fotó: Luis Echeverri Urrea / Shutterstock

Lássuk, hogyan használd

Járólap: szórd a szódabikarbónát a fugára, majd öntsd rá az ecetet. Azt fogod látni, hogy az egyveleg elkezd pezsegni, felhabosodik. Ha kellően felpezsgett, alaposan moss fel, és kész is vagy a fugatisztítással!

Fali csempe: mivel a szódabikarbóna nem ragadna meg a fali csempén, érdemes előre összekeverni a két alapanyagot és magát a pezsgő, házilag előállított tisztítószert felvinni a fugákra. Itt is, mint a járólapnál, alaposan tisztítsd meg a fugákat. Forró vízzel leöblítheted, vagy használhatsz súrolókefét.

+Tipp: olyan helyeknél, ahova nehezebben férsz be a súrolókefével – ilyen lehet például a csap mögötti rész –, használhatsz egy régi fogkefét is.

Fontos, hogy az alapos tisztítás után tárd ki az ablakot vagy nyisd ki a fürdő ajtaját, mert fontos, hogy megszáradjon a fuga. Így előzheted meg a penészedést. Ezt érdemes minden fürdés és felmosás után megtenni!

Hasonló praktikáért, nézd meg az alábbi videót: