Fugatisztítás súrolás nélkül – Jól bevált filléres házi praktika

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 15:45
Tudod, hogy koszos, macerás, viszont azzal is tisztában vagy, hogy meg kell csinálni. A fugatisztítás idegőrlőnek tűnhet, de nem kell, hogy az legyen! Olvass tovább!
Csak úgy, mint az ablakmosás, a fugatisztítás is igazi rémálomnak tűnhet. Viszont, ha már arra sem emlékszel, hogy milyen színű a fürdőszobában, vagy a járólapok között, akkor itt az ideje, egy alapos fugatisztításnak. Ne félj, hoztunk egy egyszerű megoldást a problémára!  

Fugatisztítás súrolás nélkül!
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Így végezd a fugatisztítást, és garantáltan megszabadulsz a csempék és járólapok közötti kosztól!

A következő jól bevált házi praktikát a fehér fugákhoz ajánljuk, a színeseket fakíthatja!

Nézzük, mikre lesz szükséged

  • Szódabikarbóna
  • Ecet
  • Felmosó
A szódabikarbóna igazi csodaszer, ha takarításról van szó!
Fotó: Luis Echeverri Urrea /  Shutterstock 

Lássuk, hogyan használd

Járólap: szórd a szódabikarbónát a fugára, majd öntsd rá az ecetet. Azt fogod látni, hogy az egyveleg elkezd pezsegni, felhabosodik. Ha kellően felpezsgett, alaposan moss fel, és kész is vagy a fugatisztítással!

Fali csempe: mivel a szódabikarbóna nem ragadna meg a fali csempén, érdemes előre összekeverni a két alapanyagot és magát a pezsgő, házilag előállított tisztítószert felvinni a fugákra. Itt is, mint a járólapnál, alaposan tisztítsd meg a fugákat. Forró vízzel leöblítheted, vagy használhatsz súrolókefét.

+Tipp: olyan helyeknél, ahova nehezebben férsz be a súrolókefével – ilyen lehet például a csap mögötti rész –, használhatsz egy régi fogkefét is. 

Fontos, hogy az alapos tisztítás után tárd ki az ablakot vagy nyisd ki a fürdő ajtaját, mert fontos, hogy megszáradjon a fuga. Így előzheted meg a penészedést. Ezt érdemes minden fürdés és felmosás után megtenni!

Hasonló praktikáért, nézd meg az alábbi videót:

 

 

