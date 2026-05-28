Itt a szandálszezon, és repedezett a sarkad? Ezzel a filléres trükkel megszabadulhatsz a bőrkeményedéstől

Elő a pántos, világos, csinos lábbelikkel és virágos ruhákkal, mert itt a kánikula! Ha már csak a lábad megjelenése miatt aggódsz, most ezt is elfelejtheted, mert elhoztuk a leghatékonyabb praktikákat a bőrkeményedés eltávolításához házilag. Mutatjuk, mit kell tenned a pihe-puha lábakért!

Bőrkeményedés eltávolítása házilag: ezekkel a trükkökkel puhább és szebb lesz a lábad, mint valaha!

A bőrkeményedés a bőr természetes védekezése során alakul ki.

A megfelelő összetevőkkel a lábáztatás segíthet fellazítani az elhalt hámréteget és ápolni a lábfejet.

Az áztatás mellett a hidratálás és a kényelmes cipő segíthet megelőzni a bőrkeményedés kialakulását.

Miért alakul ki a bőrkeményedés?

A bőrkeményedés tulajdonképpen a bőr természetes védekezése: ott alakul ki, ahol a láb folyamatos nyomásnak vagy dörzsölésnek van kitéve – leggyakrabban a sarkakon vagy a talppárnákon. Bár a szemünket és a kényelmünket is zavarja, fontos, hogy ne próbáljuk meg teljesen eltávolítani, mert a bőrnek szüksége van erre a védőrétegre. Helyette próbáljuk finoman elvékonyítani a megvastagodott bőrt, és ügyeljünk, hogy puhán tartsuk a területet. Mutatjuk, hogyan!

Lábáztatás bőrkeményedés ellen

Mielőtt habkőhöz vagy reszelőhöz nyúlnál, az első és legfontosabb lépés: a lábáztatás. A meleg víz segít felpuhítani a bőrkeményedést, így sokkal kíméletesebben távolíthatjuk el az elhalt hámréteget.

Most mutatunk 3 zseniális lábfürdőt, amit bármikor elkészíthetsz otthon a pihe-puha lábakért!

Szódabikarbóna és citromlé

Az egyik legismertebb otthoni módszer a szódabikarbóna és a citromlé kombinációja.

Így csináld:

Adj három evőkanál citromlevet egy lavór meleg vízhez. Áztasd benne a lábad nagyjából 5 percig. Keverj a lábfürdőhöz egy evőkanál szódabikarbónát. Hagyd tovább ázni 15 percig.

A két összetevő együtt kíméletesen hámlasztja a bőrt, utána pedig jöhet egy óvatos habkövezés és a hidratálás!

Teafaolaj és kamilla

Két legyet egy csapásra! A teafaolaj antibakteriális és gombaellenes hatásáról ismert, ezért sokan használják lábfürdőhöz is.

Így csináld: