Itt a szandálszezon, és repedezett a sarkad? Ezzel a filléres trükkel megszabadulhatsz a bőrkeményedéstől

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 16:15
Itt az ideje, hogy végre puhává varázsold a lábaidat! Többé nem kell azon gondolkodnod, hogy felvedd-e kedvenc, cuki szandálodat vagy papucsodat, amit beszereztél a nyárra! Cikkünkben ugyanis most mutatunk egy egyszerű házi praktikát, amivel pofonegyszerű és villámgyors a bőrkeményedés eltávolítása.
Boncza Léda
Elő a pántos, világos, csinos lábbelikkel és virágos ruhákkal, mert itt a kánikula! Ha már csak a lábad megjelenése miatt aggódsz, most ezt is elfelejtheted, mert elhoztuk a leghatékonyabb praktikákat a bőrkeményedés eltávolításához házilag. Mutatjuk, mit kell tenned a pihe-puha lábakért!

Bőrkeményedés eltávolítása házilag: ezekkel a trükkökkel puhább és szebb lesz a lábad, mint valaha! 
  • A bőrkeményedés a bőr természetes védekezése során alakul ki.
  • A megfelelő összetevőkkel a lábáztatás segíthet fellazítani az elhalt hámréteget és ápolni a lábfejet.
  • Az áztatás mellett a hidratálás és a kényelmes cipő segíthet megelőzni a bőrkeményedés kialakulását.

Bőrkeményedés eltávolítása házilag: így szabadulj meg tőle otthon!

Miért alakul ki a bőrkeményedés?

A bőrkeményedés tulajdonképpen a bőr természetes védekezése: ott alakul ki, ahol a láb folyamatos nyomásnak vagy dörzsölésnek van kitéve – leggyakrabban a sarkakon vagy a talppárnákon. Bár a szemünket és a kényelmünket is zavarja, fontos, hogy ne próbáljuk meg teljesen eltávolítani, mert a bőrnek szüksége van erre a védőrétegre. Helyette próbáljuk finoman elvékonyítani a megvastagodott bőrt, és ügyeljünk, hogy puhán tartsuk a területet. Mutatjuk, hogyan!

Lábáztatás bőrkeményedés ellen

Mielőtt habkőhöz vagy reszelőhöz nyúlnál, az első és legfontosabb lépés: a lábáztatás. A meleg víz segít felpuhítani a bőrkeményedést, így sokkal kíméletesebben távolíthatjuk el az elhalt hámréteget.

Most mutatunk 3 zseniális lábfürdőt, amit bármikor elkészíthetsz otthon a pihe-puha lábakért!

Szódabikarbóna és citromlé

Az egyik legismertebb otthoni módszer a szódabikarbóna és a citromlé kombinációja.

Így csináld:

  1. Adj három evőkanál citromlevet egy lavór meleg vízhez.
  2. Áztasd benne a lábad nagyjából 5 percig.
  3. Keverj a lábfürdőhöz egy evőkanál szódabikarbónát.
  4. Hagyd tovább ázni 15 percig.

A két összetevő együtt kíméletesen hámlasztja a bőrt, utána pedig jöhet egy óvatos habkövezés és a hidratálás!

Teafaolaj és kamilla

Két legyet egy csapásra! A teafaolaj antibakteriális és gombaellenes hatásáról ismert, ezért sokan használják lábfürdőhöz is.

Így csináld:

  1. Néhány csepp olajat keverj meleg vízhez.
  2. Áztasd benne a lábad 10-15 percig.
A kamillás lábfürdő tökéletes választás az érzékenyebb bőrűek számára, hiszen nyugtatja a bőrt, és segít enyhíteni a kellemetlen, feszülő érzést is.
Almaecetes lábfürdő

Az almaecet savassága fellazítja a megkeményedett bőrt. Ehhez elég egy vattakorongot almaecetbe mártani, majd az érintett területen rögzíteni estére (akár egy zokni segítségével). Másnap óvatosan át lehet dörzsölni habkővel, végül pedig jöhet egy hidratáló krém vagy egy kevés kókuszolaj.

A bőrkeményedés elleni legjobb fegyver: a hidratálás

A hámlasztás után még fontosabb, hogy hidratáljuk a bőrünket. Ezzel tehetünk azért, hogy ne csak megküzdjünk a bőrkeményedéssel, de meg is előzzük annak kialakulását. Érdemes naponta egy tápláló lábkrémet használni, illetve figyelni arra is, hogy olyan lábbelit válasszunk, ami nem töri, nem nyomja a lábunkat. A szűk, kényelmetlen cipők, szandálok és magassarkú cipők gyorsan újra előidézik majd a problémát.

Ha pedig a bőrkeményedés fájdalmat okoz, a bőrünk mélyen berepedezett, és nem akar javulni, érdemes pedikűröshöz fordulni – ollóval, csipesszel otthon semmiképp ne essünk neki!

Az alábbi videóban hallhatod a szakember tippjeit a bőrkeményedés megelőzéséhez:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
