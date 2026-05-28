Itt a szandálszezon, és repedezett a sarkad? Ezzel a filléres trükkel megszabadulhatsz a bőrkeményedéstől

Elő a pántos, világos, csinos lábbelikkel és virágos ruhákkal, mert itt a kánikula! Ha már csak a lábad megjelenése miatt aggódsz, most ezt is elfelejtheted, mert elhoztuk a leghatékonyabb praktikákat a bőrkeményedés eltávolításához házilag. Mutatjuk, mit kell tenned a pihe-puha lábakért!
A bőrkeményedés tulajdonképpen a bőr természetes védekezése: ott alakul ki, ahol a láb folyamatos nyomásnak vagy dörzsölésnek van kitéve – leggyakrabban a sarkakon vagy a talppárnákon. Bár a szemünket és a kényelmünket is zavarja, fontos, hogy ne próbáljuk meg teljesen eltávolítani, mert a bőrnek szüksége van erre a védőrétegre. Helyette próbáljuk finoman elvékonyítani a megvastagodott bőrt, és ügyeljünk, hogy puhán tartsuk a területet. Mutatjuk, hogyan!
Mielőtt habkőhöz vagy reszelőhöz nyúlnál, az első és legfontosabb lépés: a lábáztatás. A meleg víz segít felpuhítani a bőrkeményedést, így sokkal kíméletesebben távolíthatjuk el az elhalt hámréteget.
Most mutatunk 3 zseniális lábfürdőt, amit bármikor elkészíthetsz otthon a pihe-puha lábakért!
Az egyik legismertebb otthoni módszer a szódabikarbóna és a citromlé kombinációja.
Így csináld:
A két összetevő együtt kíméletesen hámlasztja a bőrt, utána pedig jöhet egy óvatos habkövezés és a hidratálás!
Két legyet egy csapásra! A teafaolaj antibakteriális és gombaellenes hatásáról ismert, ezért sokan használják lábfürdőhöz is.
Így csináld:
Almaecetes lábfürdő
Az almaecet savassága fellazítja a megkeményedett bőrt. Ehhez elég egy vattakorongot almaecetbe mártani, majd az érintett területen rögzíteni estére (akár egy zokni segítségével). Másnap óvatosan át lehet dörzsölni habkővel, végül pedig jöhet egy hidratáló krém vagy egy kevés kókuszolaj.
A hámlasztás után még fontosabb, hogy hidratáljuk a bőrünket. Ezzel tehetünk azért, hogy ne csak megküzdjünk a bőrkeményedéssel, de meg is előzzük annak kialakulását. Érdemes naponta egy tápláló lábkrémet használni, illetve figyelni arra is, hogy olyan lábbelit válasszunk, ami nem töri, nem nyomja a lábunkat. A szűk, kényelmetlen cipők, szandálok és magassarkú cipők gyorsan újra előidézik majd a problémát.
Ha pedig a bőrkeményedés fájdalmat okoz, a bőrünk mélyen berepedezett, és nem akar javulni, érdemes pedikűröshöz fordulni – ollóval, csipesszel otthon semmiképp ne essünk neki!
Az alábbi videóban hallhatod a szakember tippjeit a bőrkeményedés megelőzéséhez:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.