A Mediaworks Hungary Zrt. és a Medialog-DMHM Zrt. ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Népszava kiadójával több mint tíz éve fennálló nyomdai és terjesztési szerződéses együttműködést a mai nappal megszüntette, mivel a Népszava kiadója a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette, és egy év alatt több száz millió forint tartozást halmozott fel.

A felek hónapokig tartó tárgyalások után idén januárban megállapodtak a tartozás átütemezésében, a Népszava kiadója azonban ezt a megállapodást sem tartotta be, így a tartozás folyamatosan nőtt.

A Mediaworks a Népszava további finanszírozását nem hajlandó vállalni.

Fontos hangsúlyozni, hogy a döntés kizárólag gazdasági természetű. A Mediaworks minden partnerével szemben ugyanazon üzleti és pénzügyi elvek alapján jár el: a megkötött szerződések teljesítését, a fizetési fegyelem betartását és a kölcsönös felelősségvállalást tekinti az együttműködés alapjának.

A Mediaworks a továbbiakban is kész minden szerződéses partnerével korrekt, átlátható és jogszerű keretek között együttműködni.

Amennyiben a Népszava kiadója rendezi az eddigi tartozásait, egy új, előre fizetéses megállapodással kiadónk a továbbiakban is vállalja a lap nyomtatását és terjesztését.

Budapest, 2026 május 28.