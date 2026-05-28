A Mediaworks Hungary Zrt. és a Medialog-DMHM Zrt. ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Népszava kiadójával több mint tíz éve fennálló nyomdai és terjesztési szerződéses együttműködést a mai nappal megszüntette, mivel a Népszava kiadója a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette, és egy év alatt több száz millió forint tartozást halmozott fel.
A felek hónapokig tartó tárgyalások után idén januárban megállapodtak a tartozás átütemezésében, a Népszava kiadója azonban ezt a megállapodást sem tartotta be, így a tartozás folyamatosan nőtt.
Fontos hangsúlyozni, hogy a döntés kizárólag gazdasági természetű. A Mediaworks minden partnerével szemben ugyanazon üzleti és pénzügyi elvek alapján jár el: a megkötött szerződések teljesítését, a fizetési fegyelem betartását és a kölcsönös felelősségvállalást tekinti az együttműködés alapjának.
A Mediaworks a továbbiakban is kész minden szerződéses partnerével korrekt, átlátható és jogszerű keretek között együttműködni.
Amennyiben a Népszava kiadója rendezi az eddigi tartozásait, egy új, előre fizetéses megállapodással kiadónk a továbbiakban is vállalja a lap nyomtatását és terjesztését.
Budapest, 2026 május 28.
