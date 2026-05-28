Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Csanád, Emil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A BL-döntő miatt emeli az árakat az ikonikus budapesti vendéglátóhely

bl döntő
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 16:20
puskás arénabudapestarsenalpsg
Pénteken és szombaton ellepik az Arsenal szurkolói a Városligetet. Van, ahol egyszerűsített étlappal és áremeléssel várják az angolokat a BL-döntő előtt.

Szó szerint minden a BL-döntőről szól ezen a hétvégén Budapesten. A PSG-Arsenal finálénak nem csak a Puskás Aréna lesz a központi helyszíne, a Városligetet és az MTK sportparkját is szurkolók tízezrei lepik el. Előbbi az Arsenal, utóbbi a párizsi csapat szurkolóinak lesz a törzshelye, innen indulnak majd a stadionba.

városliget bl-döntő
A Városliget már felkészült a BL-döntőre / Fotó: Tumbász Hédi

Különösen a Városliget bolydul fel majd az angol drukkerek érkezésére. A szombatra tervezett, gyereknapi programokat nem is rendezik meg, várhatóan vasárnap foglalhatják vissza a területet a családok és a kirándulók.

Változások a BL-döntő miatt

A terület egyik népszerű vendéglátóhelye, a Pántlika is speciális hétvégére készül. Mint mondják, most nem a megszokott vendégseregüket várják, egyszerűsített étel és itallappal, módosított árakkal és a biztonság miatt műanyag poharakkal várnak mindenkit.

A hétvégén Budapest lesz a BL-döntő fővárosa, ráadásul mi is a történések sűrűjében leszünk, ugyanis közvetlenül mellettünk lesz például az Arsenal drukkerek szurkolói zónája és a transzfer-logisztika egyik fontos pontja is. Egy szóval a Városliget környéke egészen más arcát mutatja majd. Rengeteg emberre készülünk, de most nem feltétlenül a megszokott pántlikás közönség tölti majd meg a környéket. Ezért pénteken és szombaton egy leegyszerűsített étlappal és itallappal, átmenetileg módosított árakkal várjuk vendégeinket, valamint biztonsági okokból újra műanyag poharakra váltunk erre a két napra

- írta a vendéglátóhely, egyben utaltak is rá, a módosítások, így a várhatóan megemelt árak is csak két napra szólnak.

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu