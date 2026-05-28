A BL-döntő miatt emeli az árakat az ikonikus budapesti vendéglátóhely

Szó szerint minden a BL-döntőről szól ezen a hétvégén Budapesten. A PSG-Arsenal finálénak nem csak a Puskás Aréna lesz a központi helyszíne, a Városligetet és az MTK sportparkját is szurkolók tízezrei lepik el. Előbbi az Arsenal, utóbbi a párizsi csapat szurkolóinak lesz a törzshelye, innen indulnak majd a stadionba.

A Városliget már felkészült a BL-döntőre / Fotó: Tumbász Hédi

Különösen a Városliget bolydul fel majd az angol drukkerek érkezésére. A szombatra tervezett, gyereknapi programokat nem is rendezik meg, várhatóan vasárnap foglalhatják vissza a területet a családok és a kirándulók.

Változások a BL-döntő miatt

A terület egyik népszerű vendéglátóhelye, a Pántlika is speciális hétvégére készül. Mint mondják, most nem a megszokott vendégseregüket várják, egyszerűsített étel és itallappal, módosított árakkal és a biztonság miatt műanyag poharakkal várnak mindenkit.

A hétvégén Budapest lesz a BL-döntő fővárosa, ráadásul mi is a történések sűrűjében leszünk, ugyanis közvetlenül mellettünk lesz például az Arsenal drukkerek szurkolói zónája és a transzfer-logisztika egyik fontos pontja is. Egy szóval a Városliget környéke egészen más arcát mutatja majd. Rengeteg emberre készülünk, de most nem feltétlenül a megszokott pántlikás közönség tölti majd meg a környéket. Ezért pénteken és szombaton egy leegyszerűsített étlappal és itallappal, átmenetileg módosított árakkal várjuk vendégeinket, valamint biztonsági okokból újra műanyag poharakra váltunk erre a két napra

- írta a vendéglátóhely, egyben utaltak is rá, a módosítások, így a várhatóan megemelt árak is csak két napra szólnak.