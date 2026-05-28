Azt hitte, a kimerültség az anyaság természetes velejárója – most az életéért küzd az elszánt nő

Leeanne Grassnick eleinte úgy gondolta, csupán azzal a fajta kimerültséggel küzd, amely szinte minden friss szülőt érint. Három nappal azután azonban, hogy életet adott kisfiának, elkapta a Covid-19-et.

Azt hitte, az anyaság miatt kimerült, halálos rák állt a háttérben

Kimerültsége gyorsan aggasztóvá vált

A 42 éves, délnyugat-londoni édesanya 2021 decemberében szülte meg fiát, ezt követően azonban gyorsan fogyni kezdett és folyamatos fertőzésekkel küzdött. Úgy vélte, mindez a szülés utáni felépülés természetes része.

Friss anyukaként ezek mind olyan dolgok, amelyekkel az ember szembesülhet a baba születése után. Ez nagyon ijesztő tud lenni, mert nem tudni, hogy normális-e vagy valami komolyabb problémáról van szó

- mondta.

Hónapokkal később családjával Korfun nyaralt, amikor észrevette, hogy nehezére esik hosszabb távokat gyalogolni, emellett erős fájdalom jelentkezett a bordái körül. Ekkor már úgy érezte, a tünetek nem magyarázhatók egyszerű fáradtsággal.

Nem sokkal később sürgősségi ellátásra szorult, miután májfunkciós vizsgálatai rendellenességeket mutattak ki. Bár az orvosok azt javasolták, hogy néhány héttel később térjen vissza ultrahangvizsgálatra, partnere sürgette a további kivizsgálásokat.

Ő az életmentőm, mert nélküle azt hiszem, ma nem lennék itt

- mondta Leeanne.

A későbbi vizsgálatok során kiderült, hogy máján összesen 22 elváltozás található. 2022 májusában vastagbélrákot diagnosztizáltak nála, amely addigra már átterjedt a májára is. A további tesztek kimutatták, hogy a BRAFV600E mutációval rendelkezik, amely egy rendkívül agresszív és gyorsan növekvő bélráktípushoz kapcsolódik.

Az orvosok később közölték vele, hogy a betegsége gyógyíthatatlan, és mindössze egy évet jósoltak neki.

Pánikrohamom volt. Egyszerűen nem kaptam levegőt. Úgy éreztem, minden elhomályosul körülöttem

- idézte fel.

Egy évet adtak neki, még mindig küzd az édesanya

A kemoterápia kezdete óta Leeanne több mint 60 kezelésen esett át, és továbbra is harcol a betegséggel. Többször is felmerült a műtét lehetősége, ám az orvosok végül nem tudták eltávolítani a daganatokat, mert azok nem zsugorodtak össze eléggé a kezelések hatására.