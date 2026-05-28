Schobert Norbi újabb részleteket árult el Rubint Réka állapotáról: Így van most a fitneszlady

Tegnap este derült ki, hogy Schobert Norbi édesanyja két hete kórházba került, miután a fitneszguru a földön fekve, magatehetetlenül talált rá az otthonában. A 80 éves nagymama néhány napig élet és halál között lebegett, ugyanis cukorbetegsége miatt mindkét lábában leállt a keringés, de a műtéteknek köszönhetően mostanra lényegesen jobban van. Ennek ellenére persze az egész családot megviselte ez az időszak, különösen, hogy Rubint Réka betegsége miatt sem lehetnek még teljesen nyugodtak. Schobert Norbi felesége jelenlegi állapotáról is beszámolt most lapunak.

Rubint Réka daganatos betegségéről a nyilvánosság csak néhány hónapja szerzett tudomást, annak ellenére, hogy a családanya már 4 éve töretlenül harcol a gyilkos kórral. És ha mindez nem lenne elég, mos Norbi édesanyjáért is aggódhat a Schobert család. Ahogy az édesapa fogalmazott, most a család két legfontosabb nőtagjának gyógyulásáért kell imádkozniuk. Úgy tűnik azonban, hogy Réka már egyre közelebb van ahhoz, hogy véget érjen ez az évek óta tartó rémálom.

Réka most nagyon jól van szerencsére. Mind egészségügyileg, mind lelkileg abszolút rendben van. Az energiája is visszatért, szóval tényleg rengeteget javult mostanában

– mesélte örömmel a Schobert Norbert a Borsnak.

Rubint Réka paróka nélkül szinte ragyog

A családanya a Naplóban végre leleplezte betegségét, és a parókájától is megszabadulhatott, ez pedig úgy tűnik, nagyon jót tett a lelkének és az egészségügyi állapotának is. Mióta lekerült róla a titkolózással járó teher, sokkal boldogabb és felszabadultabb lett, és láthatóan meg is erősödött. Emellett Rubint Réka haja is elkezdett visszanőni, ami szintén pozitív jel, emiatt pedig már olyan jól érzi magát, hogy be is festette szőkére. A fitneszlady szinte ragyog a legutóbbi fotóin, amik a család montenegrói nyaralásán készültek, és amikkel egy időben azt is megmutatta milyen állapotban volt tavaly januárban. És valóban, a mostani helyzethez képest szinte ég és föld a különbség, ezek után tehát a család és rajongóik is nagyon remélik, hogy hamarosan kimondhatják: legyőzte a rákot.