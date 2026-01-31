Ez a betegség sokáig észrevétlen marad, ám vaksághoz vezethet

Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 06:15
Sokáig semmi sem utal rá, mégis súlyos következménye lehet. A zöldhályog alattomos szembetegség, amely gyakran csak akkor derül ki, amikor a látás már visszafordíthatatlanul károsodott. Mutatjuk, miért életbevágó a korai felismerés és a rendszeres szemészeti ellenőrzés.
  • A zöldhályog sokáig tünetmentes, mégis maradandó látáskárosodást okozhat.
  • A rendszeres szemészeti szűrés kulcsszerepet játszik a korai felismerésben.
  • A betegség romlása lassítható, de a kialakult károsodás nem visszafordítható.

A zöldhályog, orvosi nevén glaukóma az egyik legsúlyosabb szembetegség, mert maradandó látáskárosodást okozhat. A gond az, hogy lassan, szinte észrevétlenül alakul ki, és hosszú időn át semmilyen figyelmeztető jel nem utal a jelenlétére. Többnyire középkorúaknál és idősebbeknél alakul ki, de ritkábban fiatalabb korban, sőt gyerekeknél is megjelenhet. A megelőzés és a korai felismerés döntő jelentőségű, ezért kiemelt szerepe van a rendszeres szemészeti szűrővizsgálatoknak, megfelelő kezeléssel ugyanis hosszú távon kordában tartható a látásromlás.

Zöldhályog ellen szemcseppet használó idős nő
Zöldhályog esetén a szemnyomást hatékonyan csökkenti a szemcseppekkel történő kezelés
Fotó: Ekaterina  Vasileva-Bagler / Getty Images

Így károsítja a látást a glaukóma

A kezeletlen zöldhályog a vakság egyik vezető oka. A betegség alattomos, mert a szemnyomás emelkedése gyakran nem jár fájdalommal vagy kellemetlen érzéssel. Az első észlelhető változás sokszor a perifériás látás fokozatos beszűkülése, amely idővel úgynevezett alagútlátáshoz vezethet. Az akut glaukóma ezzel szemben hirtelen jelentkezik, erős szemfájdalommal, vörösséggel, homályos látással, esetenként hányingerrel. Ilyen tüneteknél azonnali orvosi ellátásra van szükség.

A tünetek megjelenése és súlyossága egyénenként eltérő lehet, de a leggyakoribb panaszok a következők:

  • homályos látás, időszakos látásromlás;
  • fényforrások körül megjelenő színes, világos karikák, úgynevezett „glória” jelenség;
  • kezdetben kisebb, nehezen észrevehető látótérkiesések;
  • a látótér fokozatos beszűkülése előrehaladott állapotban;
  • a két szem érintettsége, gyakran az egyik oldalon kifejezettebb romlással.

Az akut zöldhályog-rohamra jellemző lehet:

  • erős szemfájdalom;
  • gyors látásromlás;
  • fejfájás és hányinger;
  • vörös, tapintásra kemény szem a magas szemnyomás miatt.

Ezek a tünetek sürgős orvosi ellátást igényelnek, mert kezelés nélkül rövid idő alatt súlyos látásvesztés alakulhat ki.

Mi történik a szemben?

A szem megfelelő működéséhez elengedhetetlen a normál szemnyomás, amelyet a csarnokvíz termelődése és elvezetése tart egyensúlyban. Ha ez az egyensúly felborul, a folyadék felszaporodik, a szemnyomás megemelkedik, ami a látóideg tartós károsodásához vezethet. Ez a folyamat lassú, és sokáig nem okoz panaszt, viszont a károsodás visszafordíthatatlan.

A glaukóma egyik legkorábbi figyelmeztető jele a szemnyomás változása lehet, éppen ezért kiemelten fontos a rendszeres szemészeti szűrés.

Negyvenéves korig legalább egyszer, később az orvos javaslata szerint érdemes ellenőriztetni a szem állapotát. Akinek a családjában már előfordult zöldhályog, annak ennél is korábban ajánlott vizsgálatra menni. A tapasztalatok szerint az időben megkezdett kezelés hosszú évekre megőrizheti a látás minőségét.

Kiknél nagyobb a kockázat?

A zöldhályog több ok miatt is kialakulhat, és gyakran öröklött hajlam is szerepet játszik benne. A látásromlást minden esetben a látóideg károsodása okozza. Bizonyos betegségek és állapotok növelik a kockázatot, például:

  • cukorbetegség;
  • szív- és érrendszeri problémák, magas vérnyomás;
  • erős rövid- vagy távollátás;
  • szemsérülések, egyes szemműtétek;
  • tartós szteroidkezelés.

A zöldhályognak két fő típusa van. Az elsődleges formáknál a szem belső folyadékának elvezetése zavart szenved, emiatt emelkedik a szemnyomás, vagy ritkább esetben normális nyomás mellett is károsodik a látóideg. A másodlagos zöldhályog más szembetegség következményeként alakul ki. A rendszeres szemészeti ellenőrzés minden típusnál kulcsfontosságú a látás megőrzéséhez.

Mit tehetünk zöldhályog ellen?

A zöldhályog nem előzhető meg teljesen, de a kialakulás kockázata és a látásromlás mértéke csökkenthető. Ennek alapja a rendszeres szemészeti ellenőrzés, lehetőleg évente, különösen 40 év felett vagy családi érintettség esetén. Fontos a szem védelme is, mivel a sérülések növelhetik a betegség kialakulásának esélyét. Erős napsütésben UV-védelemmel ellátott napszemüveg viselése, képernyős munka közben pedig a szem terhelésének csökkentése ajánlott. Ha már zöldhályogot diagnosztizáltak, az orvosi előírások pontos betartása elengedhetetlen. A rendszeres gyógyszerhasználat, a túlzott koffeinfogyasztás kerülése, a kissé megemelt fejjel történő alvás és az egyenletes folyadékbevitel mind hozzájárulhat az állapot szinten tartásához. A betegség veszélye éppen abban rejlik, hogy sokáig nem okoz panaszt, a kialakult károsodás pedig már nem fordítható vissza.

