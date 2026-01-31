Ez a betegség sokáig észrevétlen marad, ám vaksághoz vezethet

A zöldhályog, orvosi nevén glaukóma az egyik legsúlyosabb szembetegség, mert maradandó látáskárosodást okozhat. A gond az, hogy lassan, szinte észrevétlenül alakul ki, és hosszú időn át semmilyen figyelmeztető jel nem utal a jelenlétére. Többnyire középkorúaknál és idősebbeknél alakul ki, de ritkábban fiatalabb korban, sőt gyerekeknél is megjelenhet. A megelőzés és a korai felismerés döntő jelentőségű, ezért kiemelt szerepe van a rendszeres szemészeti szűrővizsgálatoknak, megfelelő kezeléssel ugyanis hosszú távon kordában tartható a látásromlás.
A kezeletlen zöldhályog a vakság egyik vezető oka. A betegség alattomos, mert a szemnyomás emelkedése gyakran nem jár fájdalommal vagy kellemetlen érzéssel. Az első észlelhető változás sokszor a perifériás látás fokozatos beszűkülése, amely idővel úgynevezett alagútlátáshoz vezethet. Az akut glaukóma ezzel szemben hirtelen jelentkezik, erős szemfájdalommal, vörösséggel, homályos látással, esetenként hányingerrel. Ilyen tüneteknél azonnali orvosi ellátásra van szükség.
A tünetek megjelenése és súlyossága egyénenként eltérő lehet, de a leggyakoribb panaszok a következők:
Az akut zöldhályog-rohamra jellemző lehet:
Ezek a tünetek sürgős orvosi ellátást igényelnek, mert kezelés nélkül rövid idő alatt súlyos látásvesztés alakulhat ki.
A szem megfelelő működéséhez elengedhetetlen a normál szemnyomás, amelyet a csarnokvíz termelődése és elvezetése tart egyensúlyban. Ha ez az egyensúly felborul, a folyadék felszaporodik, a szemnyomás megemelkedik, ami a látóideg tartós károsodásához vezethet. Ez a folyamat lassú, és sokáig nem okoz panaszt, viszont a károsodás visszafordíthatatlan.
A glaukóma egyik legkorábbi figyelmeztető jele a szemnyomás változása lehet, éppen ezért kiemelten fontos a rendszeres szemészeti szűrés.
Negyvenéves korig legalább egyszer, később az orvos javaslata szerint érdemes ellenőriztetni a szem állapotát. Akinek a családjában már előfordult zöldhályog, annak ennél is korábban ajánlott vizsgálatra menni. A tapasztalatok szerint az időben megkezdett kezelés hosszú évekre megőrizheti a látás minőségét.
A zöldhályog több ok miatt is kialakulhat, és gyakran öröklött hajlam is szerepet játszik benne. A látásromlást minden esetben a látóideg károsodása okozza. Bizonyos betegségek és állapotok növelik a kockázatot, például:
A zöldhályognak két fő típusa van. Az elsődleges formáknál a szem belső folyadékának elvezetése zavart szenved, emiatt emelkedik a szemnyomás, vagy ritkább esetben normális nyomás mellett is károsodik a látóideg. A másodlagos zöldhályog más szembetegség következményeként alakul ki. A rendszeres szemészeti ellenőrzés minden típusnál kulcsfontosságú a látás megőrzéséhez.
A zöldhályog nem előzhető meg teljesen, de a kialakulás kockázata és a látásromlás mértéke csökkenthető. Ennek alapja a rendszeres szemészeti ellenőrzés, lehetőleg évente, különösen 40 év felett vagy családi érintettség esetén. Fontos a szem védelme is, mivel a sérülések növelhetik a betegség kialakulásának esélyét. Erős napsütésben UV-védelemmel ellátott napszemüveg viselése, képernyős munka közben pedig a szem terhelésének csökkentése ajánlott. Ha már zöldhályogot diagnosztizáltak, az orvosi előírások pontos betartása elengedhetetlen. A rendszeres gyógyszerhasználat, a túlzott koffeinfogyasztás kerülése, a kissé megemelt fejjel történő alvás és az egyenletes folyadékbevitel mind hozzájárulhat az állapot szinten tartásához. A betegség veszélye éppen abban rejlik, hogy sokáig nem okoz panaszt, a kialakult károsodás pedig már nem fordítható vissza.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.