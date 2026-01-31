Ez a betegség sokáig észrevétlen marad, ám vaksághoz vezethet

A zöldhályog sokáig tünetmentes, mégis maradandó látáskárosodást okozhat.

A rendszeres szemészeti szűrés kulcsszerepet játszik a korai felismerésben.

A betegség romlása lassítható, de a kialakult károsodás nem visszafordítható.

A zöldhályog, orvosi nevén glaukóma az egyik legsúlyosabb szembetegség, mert maradandó látáskárosodást okozhat. A gond az, hogy lassan, szinte észrevétlenül alakul ki, és hosszú időn át semmilyen figyelmeztető jel nem utal a jelenlétére. Többnyire középkorúaknál és idősebbeknél alakul ki, de ritkábban fiatalabb korban, sőt gyerekeknél is megjelenhet. A megelőzés és a korai felismerés döntő jelentőségű, ezért kiemelt szerepe van a rendszeres szemészeti szűrővizsgálatoknak, megfelelő kezeléssel ugyanis hosszú távon kordában tartható a látásromlás.

Zöldhályog esetén a szemnyomást hatékonyan csökkenti a szemcseppekkel történő kezelés

Fotó: Ekaterina Vasileva-Bagler / Getty Images

Így károsítja a látást a glaukóma

A kezeletlen zöldhályog a vakság egyik vezető oka. A betegség alattomos, mert a szemnyomás emelkedése gyakran nem jár fájdalommal vagy kellemetlen érzéssel. Az első észlelhető változás sokszor a perifériás látás fokozatos beszűkülése, amely idővel úgynevezett alagútlátáshoz vezethet. Az akut glaukóma ezzel szemben hirtelen jelentkezik, erős szemfájdalommal, vörösséggel, homályos látással, esetenként hányingerrel. Ilyen tüneteknél azonnali orvosi ellátásra van szükség.

A tünetek megjelenése és súlyossága egyénenként eltérő lehet, de a leggyakoribb panaszok a következők:

homályos látás, időszakos látásromlás;

fényforrások körül megjelenő színes, világos karikák, úgynevezett „glória” jelenség;

kezdetben kisebb, nehezen észrevehető látótérkiesések;

a látótér fokozatos beszűkülése előrehaladott állapotban;

a két szem érintettsége, gyakran az egyik oldalon kifejezettebb romlással.

Az akut zöldhályog-rohamra jellemző lehet:

erős szemfájdalom;

gyors látásromlás;

fejfájás és hányinger;

vörös, tapintásra kemény szem a magas szemnyomás miatt.

Ezek a tünetek sürgős orvosi ellátást igényelnek, mert kezelés nélkül rövid idő alatt súlyos látásvesztés alakulhat ki.

Mi történik a szemben?

A szem megfelelő működéséhez elengedhetetlen a normál szemnyomás, amelyet a csarnokvíz termelődése és elvezetése tart egyensúlyban. Ha ez az egyensúly felborul, a folyadék felszaporodik, a szemnyomás megemelkedik, ami a látóideg tartós károsodásához vezethet. Ez a folyamat lassú, és sokáig nem okoz panaszt, viszont a károsodás visszafordíthatatlan.

A glaukóma egyik legkorábbi figyelmeztető jele a szemnyomás változása lehet, éppen ezért kiemelten fontos a rendszeres szemészeti szűrés.

Negyvenéves korig legalább egyszer, később az orvos javaslata szerint érdemes ellenőriztetni a szem állapotát. Akinek a családjában már előfordult zöldhályog, annak ennél is korábban ajánlott vizsgálatra menni. A tapasztalatok szerint az időben megkezdett kezelés hosszú évekre megőrizheti a látás minőségét.