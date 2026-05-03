„Rákot diagnosztizáltak nálam, a férjem reakciója fájdalmas volt”

Méhnyakrákot diagnosztizáltak egy nőnél, de a diagnózis nem várt következménnyel járt. Bármilyen diagnózissal nehéz megbirkózni, hiszen ez egy kiívásokkal teli szorongó időszak kezdetét jelenti. A házastársak általában együtt vészelik át ezeket a hónapokat, hiszen nem véletlenül van benne az esküvői fogadalomban is, hogy nem csak egészségben, de betegségben is egymás mellett kell lenni.

Rákot diagnosztizáltak a nőnél, férje eltávolodott tőle

A nő elkeseredetten mesélte el, hogy miután megkapta diagnózisát, úgy érezte, férje érzelmileg teljesen eltávolodott tőle. Elmondása szerint férjével nem tudott kommunikálni, beszélgetni semmiről, a fontos pillanatoknál nem volt jelen, folyton kitalált valamit, hogy elkerülje. Műtétje után pedig férje teljesen figyelmen kívül hagyta párját.

Teljesen egyedül érzem magam, és nem tudom, hogyan kezeljek egy olyan partnert, aki közömbösnek tűnik egy ilyen komoly dologban

- írta a Redditen.

A 28 éves nő nem tudja mit tegyen. A kezdetektől fogva egyedül volt, egyedül járkált a vizsgálatokra, beleértve a biopsziát is, mikor pedig megpróbált beszélni férjével arról, hogy mennyire fél, ő csak rövid elutasító válaszokat adott és lezárta a beszélgetést. Elmondta, hogy otthon akart maradni férjével, mikor meg kellett kapnia a képalkotó vizsgálatok eredményét, mert szorongott attól, milyen eredmények érkeznek majd. Férje azonban nem volt hajlandó ott maradni vele, mert egy eseményre ment a barátaival. Állítása szerint elköteleződött már az esemény iránt, nem mondhatja le.

A nő végül vele ment, mert nem akart egyedül maradni, mikor megtudja az eredményt. A rendezvényen kiderült, hogy egyik barátjuk felesége terhes, ami azért esett rosszul a nőnek, mert ő tudta meg utoljára - mint kiderült, férje már tudott erről.

Ezután nem sokkal később megkapta az eredményt, hogy egy 2 cm-es daganat van a méhnyakán, majd egyedül felment az emeletre sírni. Mikor férjével meg akarta beszélni a problémát, ő a barátaira hivatkozva lerázta őt.

Műtétjekor is magára hagyta feleségét a férfi, fogfájása miatt, a nő pedig a műtét utáni időszakban segített neki fogorvost találni. Még lábadozása alatt is az összes házimunkát a feleség vállalta magára, miközben a férfi internetezett, ahelyett, hogy segített volna neki.

Úgy érzem, életem egyik legfélelmetesebb pillanatát élem át teljesen egyedül, miközben teherként bánnak velem

- idézi a feleség szavait a Mirror.