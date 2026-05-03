Kitálalt a világ legmagasabb embere: ezt az egy dolgot változtatná meg az életében

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 11:00
A Guinness-rekorder Sultan Kosen egy dokumentumfilmben beszélt egészségügyi és párkapcsolati problémáiról.

A világ legmagasabb embere nyíltan beszélt arról, hogy mit változtatna az életében, és mit tenne, ha ez megtörténne. A 43 éves Sultan Kosen 251 cm magas, és 17 éve tartja Guinness-rekordját.

Kitálalt egykori házasságáról a világ legmagasabb embere Fotó: Anadolu via AFP

A férfi gigantizmusban és akromegáliában szenved, melyeket az agyalapi mirigyére nyomó daganat okozott. Betegsége ellenére a Törökországból származó Sultan átlagos magasságú gazdálkodó családból származik.

Gigantizmusa miatt 25 éves kora óta kerekesszékre és mankóra van szüksége a mozgáshoz. A súlya miatt testére nehezedő nyomás miatt állandó fájdalmai vannak, és az évek során három lábműtéten esett át, valamint három agyműtéten, hogy kontrollálni tudják a növekedés tüneteit.

Kosen szerepelt a The World’s Tallest Man című dokumentumfilmben, ahol a rendkívüli magasságának egészségére gyakorolt ​​hatásáról beszélve elárulta, hogy mi az az egyetlen dolog, amit megváltoztatna. „Ha változtatni akarnék valamit az életemben, csak a térdeimet változtatnám meg” – mondta. „Szeretnék többet futni, sétálni és utazni.”

Testvére, Hasan Kosen hozzátette: „Sultan boldogabb is lehetne. A szabadidejét mindig a számítógépnél tölti. De ha talál egy barátnőt, akkor más dolgok is lehetnek az életében.” A világ legmagasabb embere egyszer már nős volt, de a kapcsolat sajnos véget ért.

Kosen feleségül vette a szíriai Merve Dibót, aki 2013-ban, 20 éves korában mindössze 162 cm magas volt. A rekorder férfi fülig szerelmes volt, és az volt az álma, hogy élettársat találjon és családot alapítson. „Amikor a szemébe néztem, tudtam, hogy ez szerelem” – mondta Kosen az esküvőn, amelyen 1500 vendég vett részt. De néhány hónappal a házasságkötés után pletykák kezdtek keringeni a kapcsolat repedéseiről.

Mindezek ellenére a pár felvette akkoriban elhessegette a találgatásokat, majd 2021-ben a házasságuk válással végződött. A kapcsolat végére visszatekintve Kosen a dokumentumfilmben azt mondta: „Nem tudtuk folytatni. A feleségem a családját választotta. Elváltunk. A boldogságunk nem tartott sokáig.” A világ legmagasabb embere elárulta, hogy mai napig szomorúság tölti el, mikor visszanéz az esküvői képekre - írta az Unilad.

Sultan Kösen was back in London recently catching up with old friends and filming a new documentary. In the UK? Check out 'The World’s Tallest Man - The Next Chapter' on Channel 4 tonight at 10pm

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
