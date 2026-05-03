KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Irma, Tímea névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Anyák napi horoszkóp: ezek a csillagjegyek a legnagyszerűbb anyukák

anyák napja
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 10:45
csillagjegyhoroszkópédesanya
Ők azok, akiket az égiek is édesanyának teremtettek! Anyák napja alkalmából eláruljuk, mely csillagjegyekből lesznek a legodaadóbb szülők.
A szerző cikkei

Kétségtelen, hogy akadnak olyanok, akik számára kihívást jelent az anyaság, az, hogy miként viselkedjenek szülőként. Mások számára azonban mintha épp ez lenne a természetes közeg. Anyák napja alkalmából most azokat a csillagjegyeket leplezzük le, akiket mintha a világegyetem is arra teremtett volna, hogy gyermeket neveljenek.

Mely csillagjegyek a legjobb anyukák? Eláruljuk!
Mely csillagjegyek a legjobb anyukák? Eláruljuk! 
Fotó: Unsplash

Horoszkópunk nem csak életünk alakulásáért felel, azért, hogy mikor szembesülünk komolyabb kihívásokkal, netán mikor támogatnak minket a csillagok utunk során: jellemünket is alapjaiban határozza meg, tulajdonságainkat, erősségeinket és gyengeségeinket. Most eláruljuk, mely csillagjegyek született édesanyák!

Anyák napi horoszkóp: csillagjegyek, akiket a sors is édesanyának szánt!

Bika csillagjegy

A szeretetért felelős Vénusz uralta Bika nyugodt, gondoskodó jegy. A jelenlétében mindenki biztonságban érzi magát és mindenki ösztönösen megbízik benne. Épp ez teszi nagyszerű édesanyává. Ráadásul föld elemű jegy, azaz képes a napi kihívásokat is könnyedén kezelni, legyen szó a gyermeke napirendjéről, a családi kassza kezeléséről, vagy fontossági sorrendek felállításáról.

Rák csillagjegy

Kétségtelenül az egyik legegyüttérzőbb, leggondoskodóbb jegy, aki a rajta uralkodó Holdnak köszönhetően pillanatok alatt képes bárki érzelmeire ráhangolódni, és így bárkihez mélyen kötődni. Édesanyaként már akkor érzi, ha a gyermeke lelkét nyomja valami, amikor a lurkó talán még rá sem jött, hogy van valami baj. A Rákok azok az édesanyák, akik a legvégsőkig védelmezik a gyermekeiket.

Bak csillagjegy

A céltudatos, rendezett Bakból lesz a legösszeszedettebb édesanya. Ő az, aki nem roppan össze az anyai teendők végeláthatatlannak tűnő súlya alatt, sőt, úgy zsonglőrködik az időpontokkal, a teendőkkel, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Ráadásul kitartásával kiváló példát szolgáltat gyermekének, aki így garantáltan a társadalom hasznos és sikeres tagjává nő fel.

Halak csillagjegy

Az optimista Jupiter és a végtelen képzelőerővel megáldott Neptunusz uralkodik a Halak felett, ami miatt garantált, hogy e jegy gyermekei nőnek fel a legegyedibb, legizgalmasabb és legkreatívabb környezetben, aminek köszönhetően a csöppségek úgy érezhetik: életük minden pillanata különleges. A Halak édesanyák szervezik a legjobb szülinapi partikat, és garantáltan részt vesznek minden csináld-magad projektben is. Ráadásul érzelmi intelligenciájuknak köszönhetően az érzelmileg legösszetettebb kihívásokat is képesek kezelni, amiből bizony jó pár akad a szülőség során - főleg, ha a gyermek kamaszkorba lép!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu