Anyák napi horoszkóp: ezek a csillagjegyek a legnagyszerűbb anyukák

Kétségtelen, hogy akadnak olyanok, akik számára kihívást jelent az anyaság, az, hogy miként viselkedjenek szülőként. Mások számára azonban mintha épp ez lenne a természetes közeg. Anyák napja alkalmából most azokat a csillagjegyeket leplezzük le, akiket mintha a világegyetem is arra teremtett volna, hogy gyermeket neveljenek.

Mely csillagjegyek a legjobb anyukák? Eláruljuk!

Horoszkópunk nem csak életünk alakulásáért felel, azért, hogy mikor szembesülünk komolyabb kihívásokkal, netán mikor támogatnak minket a csillagok utunk során: jellemünket is alapjaiban határozza meg, tulajdonságainkat, erősségeinket és gyengeségeinket. Most eláruljuk, mely csillagjegyek született édesanyák!

Anyák napi horoszkóp: csillagjegyek, akiket a sors is édesanyának szánt!

Bika csillagjegy

A szeretetért felelős Vénusz uralta Bika nyugodt, gondoskodó jegy. A jelenlétében mindenki biztonságban érzi magát és mindenki ösztönösen megbízik benne. Épp ez teszi nagyszerű édesanyává. Ráadásul föld elemű jegy, azaz képes a napi kihívásokat is könnyedén kezelni, legyen szó a gyermeke napirendjéről, a családi kassza kezeléséről, vagy fontossági sorrendek felállításáról.

Rák csillagjegy

Kétségtelenül az egyik legegyüttérzőbb, leggondoskodóbb jegy, aki a rajta uralkodó Holdnak köszönhetően pillanatok alatt képes bárki érzelmeire ráhangolódni, és így bárkihez mélyen kötődni. Édesanyaként már akkor érzi, ha a gyermeke lelkét nyomja valami, amikor a lurkó talán még rá sem jött, hogy van valami baj. A Rákok azok az édesanyák, akik a legvégsőkig védelmezik a gyermekeiket.