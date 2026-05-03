Elbűvölő fotókon Hosszú Katinka, ekkorára nőttek az Iron Lady kislányai

Hosszú Katinka édesanyaként éli boldog napjait. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő immár két kislány anyukája, róluk is írt Anyák napján.

Katinka 2022 augusztusában ment férjhez Gelencsér Mátéhoz. Rá egy évre született meg kislányuk, Kamília, aki tavaly ősszel kistestvért kapott. Hosszú Katinka második kislányát Szofinak hívják.

A bajnoknő Anyák napján írt érzéseiről.

"Amióta anyuka vagyok, teljesen másképp élem meg az Anyák napját. Már nemcsak gyerekként nézek az anyukámra, hanem pontosan érzem, mennyi szeretet, erő, türelem és lemondás van minden egyes nap mögött. Sokszor fárasztó, sokszor láthatatlan… mégis a világ legszebb érzése, amikor két kis kar átölel és azt mondja: „Anya.” Mióta én is anya lettem, még jobban csodálom az anyukákat" - írta a bajnoknő a bejegyzésében, melyben fotókat is osztott meg családjáról. A képeket a kislányokról ide kattintva tudod megnézni.