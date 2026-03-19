Már most érdemes lépni a hangyák ellen – ezek a módszerek segíthetnek

A hangyák tavasszal gyakran megjelenhetnek a konyhában vagy a teraszon.

Hangyák ellen sokszor néhány egyszerű házi módszer is segíthet.

Mutatjuk, mit érdemes kipróbálni, ha megindul a hangyák vonulása.

A hangyák rendkívül szervezetten élő rovarok. Feromonokkal jelölik ki az útvonalaikat, ezek olyan kémiai anyagok, melyeket a hangyák mirigyei termelnek, és a csápjaikkal érzékelik. Ez teszi lehetővé a kolónia összehangolt működését, a fészek védelmét és a táplálékszerzést. Így lehetséges, hogy ha egy élelmiszerforrást megtalálnak, rövid idő alatt egész menetoszlop jelenik meg. Tehát a hangyák elleni védekezés lényege az, hogy megszüntesd ezeket a szagnyomokat, és a környezetet kevésbé vonzóvá tedd számukra.

A hangyák gyorsan megtalálják az élelmet, ezért érdemes időben lépni a hangyák ellen.

Fotó: RHJPhtotos / Shutterstock

Mit tehetünk a hangyák ellen?

A lakásban nem szívesen használunk erős rovarirtó szereket, különösen akkor, ha gyerek vagy háziállat is van a családban. Ilyenkor érdemes inkább a megelőzésre és a természetes módszerekre támaszkodni. A hangyák kivételesen jó szaglással találják meg az élelmet, egy apró morzsa vagy egy csepp méz vagy lekvár is elegendő ahhoz, hogy rövid idő alatt több hangya jelenjen meg. Érdemes ezért az ételeket zárt dobozban tartani, mosatlan edényt nem hagyni hosszabb ideig a mosogatóban, és az ételmaradékot tartalmazó szemetet gyakrabban kivinni. Az állateledel szintén vonzza őket. Ha a kedvenced nem eszi meg azonnal a tápot, érdemes visszatenni a tárolódobozba vagy kidobni.

Amikor megjelenik az első hangyasor a lakásban vagy a teraszon, gondoljuk át, mi vonzhatta oda őket. Érdemes rendszeresen letörölni azokat a felületeket, ahol élelmiszerrel dolgozunk, a száraz ételeket zárt dobozban tartani, és figyelni arra is, hogy a szemetes ne maradjon sokáig tele ételmaradékkal. Léteznek vegyszermentes megoldások a hangyák távol tartására, ezekből hoztunk most néhányat.

Ecetes víz a hangyaútvonalak megszüntetésére

Az egyik legegyszerűbb házi megoldás az ecetes víz. Ha egyenlő arányban összekeverjük a vizet és az ecetet, majd ezzel áttöröljük a hangyák által használt felületeket, az erős illat megzavarja a tájékozódásukat. Az ecetes oldat segít eltüntetni azokat az illatnyomokat is, amelyek mentén a többi hangya közlekedik. A keverék jól használható az ajtók és ablakok körül, a konyhapulton, az ablakpárkányon vagy a terasz kövére szórva.