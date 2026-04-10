Ezt rontják el a legtöbben a laminált padló tisztításánál

A rosszul megválasztott módszer kárt tehet a burkolatban.

A laminált padló különösen érzékeny a túl sok vízre és az erős szerekre.

Mutatjuk, hogyan tisztítsd úgy, hogy évek múlva is szép maradjon.

A laminált padló az egyik legpraktikusabb burkolat, mégis sok félreértés övezi a tisztítását. A fa látványát adja, de egészen másképp reagál a vízre, a tisztítószerekre és a mindennapi igénybevételre. Ha rossz módszert választunk, a felület idővel elveszítheti a fényét, csíkos maradhat, szélsőséges esetben pedig a panelek is károsodhatnak. Pedig néhány alapelv betartásával a laminált padló hosszú évekig megőrzi a szép állapotát.

A kávé- tea és borfoltokat minél előbb töröld fel a laminált padlóról egy száraz mikroszálas kendővel

Milyen gyakran kell tisztítani a laminált padlót?

A laminált padló nem igényel állandó felmosást. A cél inkább az, hogy ne hagyjuk felgyűlni az apró szennyeződéseket, amelyek észrevétlenül koptatják a felületet.

Naponta vagy kétnaponta érdemes szárazon áttörölni egy mikroszálas moppal.

Hetente egyszer porszívózd fel, külön figyelj a sarkokra és a falak szegélyén.

Két–négyhetente jöhet egy enyhén nedves tisztítás, laminált padlóhoz való szerrel.

Fontos, hogy a padlón soha ne álljon víz. A laminált panelek belső rétege nedvesség hatására megduzzadhat, ami hosszabb távon vetemedést okozhat.

Milyen eszközökkel dolgozz?

A megfelelő eszköz már fél siker. A puha sörtéjű seprű és a mikroszálas kendő kíméletesen szedi fel a port és a hajszálakat anélkül, hogy karcolná a felületet. A porszívónál mindig kapcsold ki a forgókefét, mert az felsértheti a védőréteget.

Felmosáshoz a mikroszálas fej a legjobb választás, amely csak minimális nedvességet juttat a padlóra. A hagyományos, vizes felmosók túl sok vizet hagynak maguk után, ezért kevésbé ideálisak.

Milyen tisztítószert használj?

A legbiztonságosabb megoldás a pH-semleges, kifejezetten laminált padlóhoz ajánlott tisztítószer. Ezek nem hagynak ragacsos réteget, és nem tompítják a felület fényét.

Házi tisztítóoldatok laminált padlóhoz Ha nem szeretnél bolti tisztítószereket használni, néhány egyszerű alapanyaggal otthon is készíthetsz kíméletes keverékeket. A lényeg minden esetben a mértékletesség és az alapos szárítás. Ecetes öblítés általános szennyeződésre

Egy csésze fehér ecetet keverj el körülbelül 4 liter meleg vízben. A keverékkel csak enyhén nedvesítsd be a mikroszálas kendőt vagy moppot, majd töröld át a felületet. Az ecet segít feloldani a lerakódásokat és a vízfoltokat, de ha túl gyakran alkalmazod, mattíthatja a felületet. Enyhe szappanos oldat zsíros foltokra

Néhány csepp pH-semleges mosogatószer meleg vízben elegendő ahhoz, hogy feloldja a zsíros szennyeződéseket. A kendőt jól csavard ki, majd a tisztítás után tiszta, enyhén nedves ruhával töröld át a felületet. Szódabikarbónás paszta ragacsos foltokhoz

Egy evőkanál szódabikarbónát keverj el pár csepp vízzel, amíg krémes állagot kapsz. Finoman, kis körkörös mozdulatokkal dolgozz, majd töröld le a maradékot. Makacs foltok ellen

Filctoll, tinta vagy kozmetikum esetén 70 százalékos alkohollal enyhén benedvesített kendőt használj. Óvatosan itasd fel a foltot, majd egy tiszta, enyhén nedves ruhával töröld át. Amit semmiképp ne használj

Fehérítő, ammónia, súrolópor, dörzsi, gőzölős felmosó vagy viaszos-polírozó termék laminált padlón nem ajánlott, mert tartós károsodást okozhat.

Napi ápolás

A kiömlött folyadékot mindig azonnal töröld fel a laminált padlóról, különösen a sötét színű italokat, mint a kávé vagy a vörösbor, ezek gyorsan beszivároghatnak az illesztések közé. A bejárati ajtónál elhelyezett lábtörlő sokkal többet számít, mint gondolnád. Jelentősen csökkenti a padlóra kerülő homok és apró kavics mennyiségét, amelyek finom karcokat okozhatnak.