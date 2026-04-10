Ezt rontják el a legtöbben a laminált padló tisztításánál

A laminált padló az egyik legpraktikusabb burkolat, mégis sok félreértés övezi a tisztítását. A fa látványát adja, de egészen másképp reagál a vízre, a tisztítószerekre és a mindennapi igénybevételre. Ha rossz módszert választunk, a felület idővel elveszítheti a fényét, csíkos maradhat, szélsőséges esetben pedig a panelek is károsodhatnak. Pedig néhány alapelv betartásával a laminált padló hosszú évekig megőrzi a szép állapotát.
A laminált padló nem igényel állandó felmosást. A cél inkább az, hogy ne hagyjuk felgyűlni az apró szennyeződéseket, amelyek észrevétlenül koptatják a felületet.
A megfelelő eszköz már fél siker. A puha sörtéjű seprű és a mikroszálas kendő kíméletesen szedi fel a port és a hajszálakat anélkül, hogy karcolná a felületet. A porszívónál mindig kapcsold ki a forgókefét, mert az felsértheti a védőréteget.
Felmosáshoz a mikroszálas fej a legjobb választás, amely csak minimális nedvességet juttat a padlóra. A hagyományos, vizes felmosók túl sok vizet hagynak maguk után, ezért kevésbé ideálisak.
A legbiztonságosabb megoldás a pH-semleges, kifejezetten laminált padlóhoz ajánlott tisztítószer. Ezek nem hagynak ragacsos réteget, és nem tompítják a felület fényét.
Házi tisztítóoldatok laminált padlóhoz
Ha nem szeretnél bolti tisztítószereket használni, néhány egyszerű alapanyaggal otthon is készíthetsz kíméletes keverékeket. A lényeg minden esetben a mértékletesség és az alapos szárítás.
A kiömlött folyadékot mindig azonnal töröld fel a laminált padlóról, különösen a sötét színű italokat, mint a kávé vagy a vörösbor, ezek gyorsan beszivároghatnak az illesztések közé. A bejárati ajtónál elhelyezett lábtörlő sokkal többet számít, mint gondolnád. Jelentősen csökkenti a padlóra kerülő homok és apró kavics mennyiségét, amelyek finom karcokat okozhatnak.
Zsíros foltoknál egy enyhén mosogatószeres, kicsavart kendő segíthet. Utána mindig töröld át tiszta, enyhén nedves ruhával, majd szárazra. Toll, filctoll vagy sminknyom esetén alkoholos kendőt használj, de a dörzsölést kerüld, mert elkenheti a szennyeződést és károsíthatja a laminált padlót. Rágógumi vagy viasz esetén helyezz egy jégzselét a foltra néhány percre, hogy megkeményedjen, majd műanyag spatulával emeld fel. Fém eszközt ne használj, mert könnyen megsértheti a felületet.
Így tisztítsd a laminált padlót:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
