Ezt rontják el a legtöbben a laminált padló tisztításánál

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 13:15
háztartási tippekfelmosáslaminált padló
A legtöbb ember azt gondolja, a felmosás a legegyszerűbb feladat, mégis sokan követnek el közben hibákat. A laminált padló sok mindent kibír, de a túl vizes felmosást és az erős vegyszereket nehezen viseli. Mutatjuk, mire érdemes figyelni, hogy évek múlva is szép maradjon.
Porosz Viktória
  • A rosszul megválasztott módszer kárt tehet a burkolatban.
  • A laminált padló különösen érzékeny a túl sok vízre és az erős szerekre.
  • Mutatjuk, hogyan tisztítsd úgy, hogy évek múlva is szép maradjon.

A laminált padló az egyik legpraktikusabb burkolat, mégis sok félreértés övezi a tisztítását. A fa látványát adja, de egészen másképp reagál a vízre, a tisztítószerekre és a mindennapi igénybevételre. Ha rossz módszert választunk, a felület idővel elveszítheti a fényét, csíkos maradhat, szélsőséges esetben pedig a panelek is károsodhatnak. Pedig néhány alapelv betartásával a laminált padló hosszú évekig megőrzi a szép állapotát.

kiömlött ital feltörlése a laminált padlóról
A kávé- tea és borfoltokat minél előbb töröld fel a laminált padlóról egy száraz mikroszálas kendővel 
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Milyen gyakran kell tisztítani a laminált padlót?

A laminált padló nem igényel állandó felmosást. A cél inkább az, hogy ne hagyjuk felgyűlni az apró szennyeződéseket, amelyek észrevétlenül koptatják a felületet.

  • Naponta vagy kétnaponta érdemes szárazon áttörölni egy mikroszálas moppal.
  • Hetente egyszer porszívózd fel, külön figyelj a sarkokra és a falak szegélyén.
  • Két–négyhetente jöhet egy enyhén nedves tisztítás, laminált padlóhoz való szerrel.
    Fontos, hogy a padlón soha ne álljon víz. A laminált panelek belső rétege nedvesség hatására megduzzadhat, ami hosszabb távon vetemedést okozhat.

Milyen eszközökkel dolgozz?

A megfelelő eszköz már fél siker. A puha sörtéjű seprű és a mikroszálas kendő kíméletesen szedi fel a port és a hajszálakat anélkül, hogy karcolná a felületet. A porszívónál mindig kapcsold ki a forgókefét, mert az felsértheti a védőréteget.
Felmosáshoz a mikroszálas fej a legjobb választás, amely csak minimális nedvességet juttat a padlóra. A hagyományos, vizes felmosók túl sok vizet hagynak maguk után, ezért kevésbé ideálisak.

Milyen tisztítószert használj?

A legbiztonságosabb megoldás a pH-semleges, kifejezetten laminált padlóhoz ajánlott tisztítószer. Ezek nem hagynak ragacsos réteget, és nem tompítják a felület fényét. 

Házi tisztítóoldatok laminált padlóhoz

Ha nem szeretnél bolti tisztítószereket használni, néhány egyszerű alapanyaggal otthon is készíthetsz kíméletes keverékeket. A lényeg minden esetben a mértékletesség és az alapos szárítás.

  • Ecetes öblítés általános szennyeződésre
    Egy csésze fehér ecetet keverj el körülbelül 4 liter meleg vízben. A keverékkel csak enyhén nedvesítsd be a mikroszálas kendőt vagy moppot, majd töröld át a felületet. Az ecet segít feloldani a lerakódásokat és a vízfoltokat, de ha túl gyakran alkalmazod, mattíthatja a felületet.
  • Enyhe szappanos oldat zsíros foltokra
    Néhány csepp pH-semleges mosogatószer meleg vízben elegendő ahhoz, hogy feloldja a zsíros szennyeződéseket. A kendőt jól csavard ki, majd a tisztítás után tiszta, enyhén nedves ruhával töröld át a felületet.
  • Szódabikarbónás paszta ragacsos foltokhoz
    Egy evőkanál szódabikarbónát keverj el pár csepp vízzel, amíg krémes állagot kapsz. Finoman, kis körkörös mozdulatokkal dolgozz, majd töröld le a maradékot.
  • Makacs foltok ellen
    Filctoll, tinta vagy kozmetikum esetén 70 százalékos alkohollal enyhén benedvesített kendőt használj. Óvatosan itasd fel a foltot, majd egy tiszta, enyhén nedves ruhával töröld át.
  • Amit semmiképp ne használj
    Fehérítő, ammónia, súrolópor, dörzsi, gőzölős felmosó vagy viaszos-polírozó termék laminált padlón nem ajánlott, mert tartós károsodást okozhat.

Napi ápolás

A kiömlött folyadékot mindig azonnal töröld fel a laminált padlóról, különösen a sötét színű italokat, mint a kávé vagy a vörösbor, ezek gyorsan beszivároghatnak az illesztések közé. A bejárati ajtónál elhelyezett lábtörlő sokkal többet számít, mint gondolnád. Jelentősen csökkenti a padlóra kerülő homok és apró kavics mennyiségét, amelyek finom karcokat okozhatnak.

Makacs foltok kezelése

Zsíros foltoknál egy enyhén mosogatószeres, kicsavart kendő segíthet. Utána mindig töröld át tiszta, enyhén nedves ruhával, majd szárazra. Toll, filctoll vagy sminknyom esetén alkoholos kendőt használj, de a dörzsölést kerüld, mert elkenheti a szennyeződést és károsíthatja a laminált padlót. Rágógumi vagy viasz esetén helyezz egy jégzselét a foltra néhány percre, hogy megkeményedjen, majd műanyag spatulával emeld fel. Fém eszközt ne használj, mert könnyen megsértheti a felületet.

Így tisztítsd a laminált padlót:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
