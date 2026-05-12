Sisi fagylaltját most te is elkészítheted: eláruljuk a királyné féltve őrzött titkát

A királyné igazi rajongója volt az apró, lila virágoknak: a törékeny ibolya illata, színe és íze is annyira közel állt hozzá, hogy fagylalt formájában is szívesen élvezte ezt a finom, elegáns csemegét. Lágy ízvilága pedig tökéletesen illett kifinomult ízléséhez. Ha te is szívesen elkészítenéd Sisi fagylaltjaként ismert ibolya fagylaltot, a Fanny magazin most elhozta neked a receptet.
Sisi bajor hercegnőként született, majd Ferenc József császár feleségeként Ausztria császárnéja és Magyarország királynéja lett. Szépsége, érzékenysége, szabadságszeretete és a merev udvari szabályokkal szembeni ösztönös idegenkedése miatt sokan különösen rokonszenves személynek tartották. A magyarok pedig azért is zárták a szívükbe, mert szorosabb kapcsolatot keresett velük, és a hagyomány szerint őszinte érdeklődéssel fordult Magyarország felé – sőt a gasztronómiai ínyencségeinket is szívesen kóstolta meg. Egyénisége ugyanis nemcsak a viselkedésében, hanem az ízlésében is megmutatkozott: vonzódott a különleges, finom és kissé szokatlan dolgokhoz, így az ibolyát sem csupán szépségéért kedvelte, hanem előszeretettel fogyasztotta kandírozott édesség és hűs fagylalt formájában is.
Az udvari etikett szigorúsága és a királyné állandó önfegyelme az étkezési és fogyókúrás szokásaira is kiterjedt: időnként narancs-, tej- és tojásdiétát tartott, sőt még sózott nyers tojásfehérjét és préselt borjúhús levéből főzött erőlevest is fogyasztott. Mindezek ellenére azért akadt néhány finomság, amelyért igazán rajongott. Ezek közé tartozott a kandírozott ibolya, az ibolyapasztilla és mindenekelőtt az ibolyafagylalt is. Sisi édességek iránti vonzalma jóval összetettebb volt annál, mint hogy egyszerűen torkosnak nevezzük kedvencei kapcsán, hiszen megszállottan ügyelt alakjára, ám az apró lila virágról készült csemegékre nem tudott nemet mondani. A feljegyzések szerint valójában a hűs desszertet sörbetként fogyasztotta leggyakrabban, ami tökéletesen illett a korabeli úrhölgyek visszafogott, diétás ízléséhez. Hiszen a fagylalt és a jeges desszertek története is azt mutatja, hogy sokáig a kiváltságosok különleges csemegéjének számítottak.
A Sisi által használt növény, az ibolya, nemcsak finom illatáról és különleges ízéről ismert, hanem számos jótékony hatással is bír, hiszen a népi gyógyászatban régóta alkalmazzák különböző betegségek enyhítésére. Az ibolyafagylalt pedig nem maradt pusztán a királyné különös szeszélye: a bécsi udvari cukrászdák emlékezete szerint igazi rangot adott ennek a finom, virágos desszertnek, amely később mások figyelmét is felkeltette. Egyedisége éppen abban rejlett, hogy a megszokott, nehéz krémfagylaltok helyett inkább könnyed, vízzel készülő sorbet volt, így egyszerre hatott elegánsnak, modernnek és kicsit titokzatosnak. A recept és a hozzá kapcsolódó történetek aztán fennmaradtak az utókor számára, az ibolyafagyi kultusza pedig jóval túlélte Sisit, sőt ma is fel-felbukkan különleges cukrászdák kínálatában, miközben a kandírozott ibolyás édességek továbbra is kaphatók a hajdani udvari cukrászdákban. Nem véletlen, hogy a régi kedvencből mára afféle gasztronómiai kuriózum lett, amelyet a királyné rajongói és az egyedi ízek kedvelői is örömmel megkóstolnak.
Az ibolyát alaposan megmossuk, majd leszedjük a szirmokat. A vizet a cukorral felforraljuk, és addig keverjük, amíg a cukor teljesen fel nem oldódik. A cukorszirupot levesszük a tűzről, hozzáadjuk az apró szirmokat, majd állni hagyjuk, hogy az ízük és az illatuk kioldódjon. Amikor a keverék kihűlt, leszűrjük, majd hozzákeverjük a citromlevet. Az alapot fagyasztógépbe töltjük, vagy fagyasztható edényben a mélyhűtőbe tesszük. Ha mélyhűtőben készítjük, 2–3 órán át fél óránként átkeverjük, hogy ne jegesedjen ki, hanem selymes állagú legyen a végeredmény.
Jó étvágyat!
Ha valami gyors és ízletes finomságot készítenél a gyerekeknek a hétvégére, nézd meg az alábbi videót:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.