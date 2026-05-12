Sisi fagylaltját most te is elkészítheted: eláruljuk a királyné féltve őrzött titkát

A királyné igazi rajongója volt az apró, lila virágoknak: a törékeny ibolya illata, színe és íze is annyira közel állt hozzá, hogy fagylalt formájában is szívesen élvezte ezt a finom, elegáns csemegét. Lágy ízvilága pedig tökéletesen illett kifinomult ízléséhez. Ha te is szívesen elkészítenéd Sisi fagylaltjaként ismert ibolya fagylaltot, a Fanny magazin most elhozta neked a receptet.

Sisi fagylaltja: egy falatnyi történelem minden ízletes gombócban.

Sisi fagylaltja a nyár nagy kedvence

Mindig kilógott a sorból

Sisi bajor hercegnőként született, majd Ferenc József császár feleségeként Ausztria császárnéja és Magyarország királynéja lett. Szépsége, érzékenysége, szabadságszeretete és a merev udvari szabályokkal szembeni ösztönös idegenkedése miatt sokan különösen rokonszenves személynek tartották. A magyarok pedig azért is zárták a szívükbe, mert szorosabb kapcsolatot keresett velük, és a hagyomány szerint őszinte érdeklődéssel fordult Magyarország felé – sőt a gasztronómiai ínyencségeinket is szívesen kóstolta meg. Egyénisége ugyanis nemcsak a viselkedésében, hanem az ízlésében is megmutatkozott: vonzódott a különleges, finom és kissé szokatlan dolgokhoz, így az ibolyát sem csupán szépségéért kedvelte, hanem előszeretettel fogyasztotta kandírozott édesség és hűs fagylalt formájában is.

Bájos ízek nyomában

Az udvari etikett szigorúsága és a királyné állandó önfegyelme az étkezési és fogyókúrás szokásaira is kiterjedt: időnként narancs-, tej- és tojásdiétát tartott, sőt még sózott nyers tojásfehérjét és préselt borjúhús levéből főzött erőlevest is fogyasztott. Mindezek ellenére azért akadt néhány finomság, amelyért igazán rajongott. Ezek közé tartozott a kandírozott ibolya, az ibolyapasztilla és mindenekelőtt az ibolyafagylalt is. Sisi édességek iránti vonzalma jóval összetettebb volt annál, mint hogy egyszerűen torkosnak nevezzük kedvencei kapcsán, hiszen megszállottan ügyelt alakjára, ám az apró lila virágról készült csemegékre nem tudott nemet mondani. A feljegyzések szerint valójában a hűs desszertet sörbetként fogyasztotta leggyakrabban, ami tökéletesen illett a korabeli úrhölgyek visszafogott, diétás ízléséhez. Hiszen a fagylalt és a jeges desszertek története is azt mutatja, hogy sokáig a kiváltságosok különleges csemegéjének számítottak.