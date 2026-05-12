Itt az első fotó! Újra anya lett mindenki kedvenc riportere

Az egykori liverpooli kapus, Loris Karius felesége, a DAZN népszerű riportere, Diletta Leotta a napokban örömteli hírt osztott meg követőivel: megszületett második gyermekük.
A sztárpár az Instagramon meghitt fotókon mutatta meg újszülött kisfiukat, akinek a Leonardo nevet adták. A bejegyzést rövid idő alatt elárasztották a gratulációk, még Karius néhány korábbi liverpooli csapattársának a neve is megjelent a poszt alatt.
A 32 éves hálóőr ráadásul nemcsak a magánéletében él át örömteli időszakot, hanem futballpályán is sikeres hónapokat tudhat maga mögött. Ugyanis jelentős szerepet vállalt abban, hogy a Schalke 04 kiharcolta a feljutást a német másodosztályból az élvonalba.
Diletta Leotta és Loris Karius 2022-ben ismerkedtek meg, kapcsolatuk pedig gyorsan komolyra fordult. Két év után házasodtak össze, első közös gyermekük, Aria 2023-ban született.
