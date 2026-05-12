Itt az első fotó! Újra anya lett mindenki kedvenc riportere

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 13:15
A népszerű riporternő életet adott második gyermekének. Diletta Leotta cuki fotókkal jelentette be kisfia születését.

Az egykori liverpooli kapus, Loris Karius felesége, a DAZN népszerű riportere, Diletta Leotta a napokban örömteli hírt osztott meg követőivel: megszületett második gyermekük. 

Fotó: Marco Canoniero

Diletta Leotta örömhírt jelentett be

A sztárpár az Instagramon meghitt fotókon mutatta meg újszülött kisfiukat, akinek a Leonardo nevet adták. A bejegyzést rövid idő alatt elárasztották a gratulációk, még Karius néhány korábbi liverpooli csapattársának a neve is megjelent a poszt alatt.

A 32 éves hálóőr ráadásul nemcsak a magánéletében él át örömteli időszakot, hanem futballpályán is sikeres hónapokat tudhat maga mögött. Ugyanis jelentős szerepet vállalt abban, hogy a Schalke 04 kiharcolta a feljutást a német másodosztályból az élvonalba.

Diletta Leotta és Loris Karius 2022-ben ismerkedtek meg, kapcsolatuk pedig gyorsan komolyra fordult. Két év után házasodtak össze, első közös gyermekük, Aria 2023-ban született. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
