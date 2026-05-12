Súlyos sérülés érte a világhírű popsztár hangszalagját – nem tud énekelni

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 13:05
Az énekes rajongóinak üzent. Aggasztó hangszalagjainak állapota.

Komoly egészségügyi problémával küzd Cody Simpson: az ausztrál sztár elárulta, hogy súlyos bevérzés alakult ki az egyik hangszalagján, ezért jelenleg egyáltalán nem énekelhet. Az énekes attól tart, hogy akár műtétre is szüksége lehet.

Az ausztrál énekes a közösségi médiában számolt be hangszalag-betegségéről. Fotó: Chris Putnam

Veszélyben az énekes hangszalagjai

A 29 éves zenész az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy a probléma több mint egy hónappal ezelőtt kezdődött. Elmondása szerint úgy dolgozott a stúdióban, hogy közben nem tudta, egy komolyabb arcüregfertőzéssel küzd. A tüneteket eleinte egyszerű fáradtságnak hitte, ezért továbbra is teljes erőbedobással énekelt.

Egyszer csak eljutottam oda, hogy már nem tudtam megszólalni

 – írta a bejegyzésében. 

A sérülés miatt Simpsonnak több fellépését és médiamegjelenését is le kellett mondania, köztük televíziós és rádiós szerepléseket is, amik legújabb dala, a Baby Blue promóciójához kapcsolódtak volna. Cody azt is elárulta, hogy a probléma az új albumának elkészítését is hátráltatja, mivel jelenleg nem tudja felénekelni a következő dalokat. 

Orvosai újabb két hét teljes csendet írtak elő számára annak reményében, hogy sikerül elkerülni a műtétet, ami jóval hosszabb felépülési idővel járna. A sztár ennek ellenére nem állt le teljesen a munkával. Elmondása szerint jelenleg dalszerzőként dolgozik tovább: némán írja a szövegeket és gitáron játssza fel azokat a dallamokat, amiket később szeretne majd felénekelni. 

Ahol van akarat, ott van út is

 – fogalmazott.

Cody Simpson idén tért vissza komolyabban a zeneiparba, miután az elmúlt években főként profi úszókarrierjére koncentrált. Márciusban jelentette meg új dalait, a When It Comes to Loving You és a Baby Blue című számokat és korábban arról beszélt, hogy régóta készült a zenei visszatérésre, derül ki a People cikkéből.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
