Súlyos sérülés érte a világhírű popsztár hangszalagját – nem tud énekelni

Komoly egészségügyi problémával küzd Cody Simpson: az ausztrál sztár elárulta, hogy súlyos bevérzés alakult ki az egyik hangszalagján, ezért jelenleg egyáltalán nem énekelhet. Az énekes attól tart, hogy akár műtétre is szüksége lehet.

Az ausztrál énekes a közösségi médiában számolt be hangszalag-betegségéről. Fotó: Chris Putnam

Veszélyben az énekes hangszalagjai

A 29 éves zenész az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy a probléma több mint egy hónappal ezelőtt kezdődött. Elmondása szerint úgy dolgozott a stúdióban, hogy közben nem tudta, egy komolyabb arcüregfertőzéssel küzd. A tüneteket eleinte egyszerű fáradtságnak hitte, ezért továbbra is teljes erőbedobással énekelt.

Egyszer csak eljutottam oda, hogy már nem tudtam megszólalni

– írta a bejegyzésében.

A sérülés miatt Simpsonnak több fellépését és médiamegjelenését is le kellett mondania, köztük televíziós és rádiós szerepléseket is, amik legújabb dala, a Baby Blue promóciójához kapcsolódtak volna. Cody azt is elárulta, hogy a probléma az új albumának elkészítését is hátráltatja, mivel jelenleg nem tudja felénekelni a következő dalokat.

Orvosai újabb két hét teljes csendet írtak elő számára annak reményében, hogy sikerül elkerülni a műtétet, ami jóval hosszabb felépülési idővel járna. A sztár ennek ellenére nem állt le teljesen a munkával. Elmondása szerint jelenleg dalszerzőként dolgozik tovább: némán írja a szövegeket és gitáron játssza fel azokat a dallamokat, amiket később szeretne majd felénekelni.

Ahol van akarat, ott van út is

– fogalmazott.

Cody Simpson idén tért vissza komolyabban a zeneiparba, miután az elmúlt években főként profi úszókarrierjére koncentrált. Márciusban jelentette meg új dalait, a When It Comes to Loving You és a Baby Blue című számokat és korábban arról beszélt, hogy régóta készült a zenei visszatérésre, derül ki a People cikkéből.