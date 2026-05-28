A desszert, ami visszarepít a gyerekkorodba – Ettől a titkos hozzávalótól lesz tökéletesen krémes a rizskoch

Ehhez az ízletes rizskoch recepthez csupán néhány hozzávalóra lesz szükséged, ami lehet, hogy még a spájzodban is ott lapul. Ezért, ha szeretnéd a családodat lenyűgözni egy mennyei finomsággal, akkor ezzel a desszerttel lepd meg őket.

Szeretnél egy kicsit visszarepülni a gyerekkorodba, és nosztalgikus hangulatba kerülni? A rizskoch egy nagyon egyszerű, filléres finomság, amit a kicsik és nagyok is imádnak, hiszen számtalan módon variálható. Bár a világ most az amerikai fahéjas csigáért, a fluffy palacsintáért és a dubai csokiért rajong, vannak olyan klasszikusok, amelyek sosem mennek ki a divatból. Ráadásul ez az örökzöld édesség nem olvad meg a nagy melegben, ezért a gyereked vagy az unokád bátran magával viheti a suliba, sőt még a strandra is csomagolhattok belőle. Ráadásul a nagy kánikulában sem kell órákat robotolnod a konyhában, mivel pikk-pakk összedobhatod. Az étel pedig reggelire, tízóraira, uzsonnára, sőt még vacsorára is megállja a helyét. Ezért lássuk is az íncsiklandó rizskoch recept titkát!

Ez az íncsiklandó rizskoch recept titka – Íme a fűszer, ami igazán különlegessé teszi

Hozzávalók:

150 gramm arborio rizs

700 milliliter zsíros tej

egy csipet só

1 citrom reszelt héja és 2 teáskanál leve

75 gramm puha vaj + a tepsi kikenéséhez

3 darab L-es tojás

80 gramm kristálycukor

2-3 teáskanál vaníliakivonat

szerecsendió

Elkészítés:

Forrald fel a rizst, a tejet, a sót és a citromhéjat egy vastag aljú lábosban folyamatos kevergetés mellett, majd vedd lejjebb a lángot, és főzd körülbelül 25 percig, amíg a rizs magába nem szívja a tejet. (Figyelj arra, hogy a tej ne fusson ki, vagy a rizs ne ragadjon le az edény aljára.) Ha levetted a tűzről, add hozzá a vajat, majd öntsd egy nagy tálba, és hagyd 30-60 percet hűlni. Melegítsd elő a sütőt légkeverésen 140 fokra, és vajazz ki egy 20 centiméteres kapcsos tortaformát vagy egy tűzálló tálat. Válaszd szét a tojásokat, a fehérjéket verd kemény habbá. A sárgájához add hozzá a cukrot, és verd fehéredésig, majd tedd bele a vaníliakivonatot és a 2 teáskanál citromlevet, ezt követően pedig keverd a rizshez. A felvert tojáshabot három részletben óvatosan forgasd hozzá a rizshez, majd adj hozzá ízlés szerint szerecsendiót, ami igazán különlegessé varázsolja majd ezt a klasszikus desszertet. Öntsd a masszát a kivajazott sütőformába, és süsd körülbelül háromnegyed óráig, amíg meg nem szilárdul, ezután hagyd kihűlni. Tálald a kedvenc lekvároddal, csokiöntettel vagy porcukorral.

