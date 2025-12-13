Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Tökéletes zserbó szeletelve

Ettől a pofonegyszerű trükktől lesz tökéletes a zserbó

recept
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 14:15
tippzserbótrükk
A karácsony ikonikus süteményét mindenki imádja, ám az elkészítésébe sokan nem szívesen kezdenek bele, mert túl sok a buktatója. A tökéletes zserbó receptjével azonban nem lehet hibázni, főleg ha ismered a trükköt, amelytől puha lesz a tészta és a lapok sem csúsznak szét, amikor szeleteled.
  • A tökéletes zserbó trükkje a rétegezésben van.
  • A zserbó hozzávalói és elkészítési módja hagyományos módon a legjobb.
  • Az alkalmazott trükknek köszönhetően ugyanakkor könnyebb lesz szeletelni, egységesebb lesz az íze és puhább a tésztája.

A tökéletes zserbó receptjének ismerete veszélyes, mert ha egyszer kipróbálod, bárki, aki megkóstolja, az hozzád jár majd zserbózni vagy könyörögni fog, hogy áruld el a titkot. Habár az elkészítése nem tűnik bonyolultnak, megeshet, hogy amikor felvágod, szétcsúsznak a lapok vagy a lekvár kifolyik a sütemény oldalán, esetleg az egyik falat diósabb, a másik kevésbé. Ha ilyenkor azt hiszed, hogy a tésztával vagy a sütési idővel hibáztál, akkor tévedsz.

Tökéletes zserbó szeletelve
A tökéletes zserbó trükkje a rétegezésben rejlik
Fotó: Cseh Ioan - Grafvision / 123RF

A tökéletes zserbó trükkje

A titok a rétegezés. Ezen múlik minden. A klasszikus módszer szerint a tésztalapokra előbb baracklekvárt kell kenni, majd rászórni a darált diót, ám ez a megoldás nem mindig működik hibátlanul. A két réteg elcsúszhat, morzsolódhat, és szinte lehetetlen egyenletes felületet kialakítani a következő réteg tésztának. Ráadásul a darált diót nehéz a lekváron egységesen eloszlatni, lesz ahova több kerül, lesz ahova kevesebb. Létezik azonban egy apró trükk, amelytől a zserbó stabilabb, egyenletesebb ízű, és könnyebben szeletelhető lesz. 

Ha összekevered a diót a lekvárral, minden réteg egységes vastagságú és összetételű lesz, ráadásul sokkal könnyebben el tudod majd kenni a lapokon.

Ez az egyszerű trükk nemcsak megkönnyíti a munkát, de garantálja, hogy a zserbó gyönyörűen egyben maradjon, amikor felszeleteled.

A tökéletes zserbó receptje

Dió, csokoládé, lekvár: a tökéletes zserbó hozzávalói
Először készítsd elő a zserbó hozzávalóit
Fotó: Candice Bell /  Shutterstock 

Hozzávalók

A tésztához:

  • 50 dkg finomliszt
  • 20 dkg vaj vagy margarin
  • 2 tojássárgája
  • 1 dl langyos tej
  • 1 dl tejföl
  • 2 evőkanál cukor
  • 2 dkg élesztő 
  • 1 csomag vaníliás cukor
  • egy csipet só

A töltelékhez:

A tetejére:

  • 15 dkg étcsokoládé
  • 3 evőkanál olaj

Elkészítés

A tészta elkészítése

  1. Az élesztőt futtasd fel a langyos tejben a porcukorral.
  2. A lisztet morzsold el a vajjal, add hozzá a sót, a tojássárgákat és a felfuttatott élesztőt.
  3. Gyúrd össze egy könnyen kezelhető, rugalmas tésztává.
  4. A tésztát oszd 3 egyenlő részre, majd takard le, és pihentesd 15–20 percig.
A tökéletes zserbó tésztája három részre szedve
A tésztát vágd három egyforma részre, takard le és hagyd pihenni
Fotó: Candice Bell /  Shutterstock 

A töltelék elkészítése és az összeállítás

  1. Keverd össze a darált diót a baracklekvárral és cukorral. A masszának sűrű, kenhető állagúnak kell lennie.
  2. Nyújtsd ki az első tésztalapot, tedd a tepsibe, és kend meg a krém felével. 
  3. Tedd rá a második lapot, azt is kend meg, majd a harmadik lappal zárd le.
  4. Hagyd pihenni 15 percig, addig melegítsd fel a sütőt 180 fokra.
  5. Szurkáld meg villával a sütemény tetejét, tedd be a sütőbe és süsd 30–35 percig, amíg szép aranybarna nem lesz.
  6. Hagyd teljesen kihűlni, majd lassan, egészen kicsi lángon vagy vízgőz fölött olvaszd össze a csokoládét az olajjal, és egyenletesen oszlasd el a sütemény tetején.
  7. Legalább 12 órát pihentesd szeletelés előtt – ettől lesz igazán omlós és jól vágható.
Csokoládé felolvasztása vízgőz fölött olajjal
A csokoládét vízgőz fölött, az olaj hozzáadásával, folyamatosan kevergetve olvaszd fel
Fotó: Alexanderstock23 /  Shutterstock 

Bors tipp: A zserbó 2-3 naposan a legfinomabb, akkorra lesz igazán puha, és addigra érnek össze igazán az ízek.

A tökéletes zserbó trükkjének előnyei

  • A dió és lekvár keveréke nem csúszik el, így a lapok tökéletesen egymáshoz tapadnak.
  • A krém egy mozdulattal, egyenletesen kenhető, nem morzsolódik.
  • A zserbó nem reped és nem esik szét a csokoládé alatt.
  • Szeleteléskor a sütemény szépen, szabályosan tartja magát – vendégségbe is büszkén viheted.

Ha belejöttél a sütésbe és készítenél egy gesztenyés bejglit is, nézd meg az alábbi videót:

