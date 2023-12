Patkányirtó fedte fel a titkot: ezzel az egyszerű trükkel távol tarthatod a rágcsálókat

Sajnos a hideg beálltával egyre nagyobb veszélynek vagyunk kitéve a rágcsálóktól, ugyanis a hidegtől ők is igyekeznek bemenekülni, no meg táplálékot is keresnek a túlélés érdekében. Persze ennek mi kevésbé örülünk: nem különösebben szeretnénk, ha a kertben, pláne nem, ha a házban megvetnék a lábukat az egerek vagy a patkányok. Szerencsére van egy nagyszerű, emellett viszonylag egyszerű trükk, amit egy profi rágcsálóirtó árult el, és ami instant megoldást jelenthet a problémáinkra.

Télen különösen nagy gondot okoznak a rágcsálók, mivel igyekeznek bemeneküli a házba a hideg elől Fotó: Pexels

A titok a patkányok éles szaglásában rejlik, illetve ezzel összefüggésben azzal, hogy bizonyos illatokat, jelesül a citronellát, a borsmentát és az eukaliptuszt a patkányok igyekeznek elkerülni – írja az Express nyomán a Life.hu oldala. Nekünk tehát nincs más dolgunk, mint ilyen illóolajokat beszerezni, és azokat vattakorongokra öntve "stratégiai pontokra" (mint például a rágcsálók feltételezett útvonala vagy fészke, komposzt környéke, farakás) kihelyezni. Ezek az "illatcsapdák" garantált sikert biztosítanak, de persze ne felejtsük el őket időnként cserélni, hiszen ha elillan az illatuk, már nem sok hasznukat vesszük.

Persze emellett a belépési pontok lezárásáról is érdemes gondoskodni, valamint az élelem elzárásáról – például tárolóedények segítségével.