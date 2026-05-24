Eddig rosszul főzted a kávét? Így varázsolhatunk kotyogóssal barista-élményt

A világon fura emberek vannak. Sokan úgy öntik magukba a kávét, hogy nem is érzik az ízét, mások pedig megpróbálják úgy csinálni, hogy minél finomabb legyen. Most eláruljuk, hogyan varázsolható barista élmény kotyogós kávéból. Ha minden lépést betartunk, egy sűrű, krémes italt kapunk végeredményül.

A barista stílusú kotyogós kávéfőzés legfontosabb hozzávalói

Fotó: BELL KA PANG / shutterstock

Pár hozzávaló beszerzésével és némi odafigyeléssel tökéletes kávét készíthetünk.

Ne tömörítsük a kávét, elég egyenletesen eloszlatni.

Azonnali hűtés hideg vízzel a folyamat végén a túlforrázás ellen.

A Moka pot, magyarul kotyogós kávéfőző 1933-ban került piacra és azóta meghódította az összes háztartást. Ma már szinte mindenkinek van, mégis csak kevesen tudják, hogyan kell használni. A tökéletes espresso-élmény eléréséhez szükségünk lesz némi odafigyelésre, türelemre és művészi érzékre, ugyanis a jó dolgokért egy kicsit meg kell szenvedni, de megéri.

A legtöbben nem tudják, hogyan kell használni a kotyogós kávéfőzőt

A rendszeres kévéfogyasztás fiatalon tart, serkenti a kreativitást és jobbá teszi a mogorva reggeleket, de a szemcseméret és néhány titkos trükk még élvehetőbbé tudja tenni a kávéfogyasztást. A legtöbb ember ott rontja el, hogy hideg vizet tesz a tartályba, és úgy rakja össze a kávéfőzőt, amivel csak az a baj, hogy ezáltal még még azelőtt elpárolognak az illóolajok az őrleményből hevítés hatásra, még mielőtt egyáltalán víz érhetné. Nem is csoda, hogy élvezhetetlen lesz a végeredmény, amit csak tejjel és cukorral nyakon öntve lehet meginni.

A töéletes kávéhoz mindösszesen négy dologra lesz szükségünk:

Minőségi szemes kávé: a bolti őrlemény azért nem jó, mert az illóolajok többsége már csomagolás közben elpárolgott. Nem feltétlenül kell egy vagyont rákölteni. A kék logós szupermarketekben általában szokott lenni elérhető árú, „barista” feliratú szemes kávé kilós, vagy félkilós kiszerelésekben, ami kiváló erre a célra és hónapokig kitart. Kézi őrlő: a nagymama-féle kávémalom is jó, de nagyon szuper, kifejezetten utazáshoz kitalált őrlőket lehet kapni kevés pénzért a kávés szaküzletekben, amiknél beállítható a szemcseméret. Kotyogós kávéfőző: ebből az olcsóbb is megteszi. Forró víz: mert enélkül csak odaégett őrleményt kapunk.

Készítsük el otthon a barista stílusú kotyogós kávét

1. Tegyük a kávét a kávémalomba. Érdemes egy olyan állagot belőni, ami finomabb, mint a kristálycukor, de durvább, mint a porcukor. Vigyázzunk, mert ha túl finomra vesszük, a kotyogós könnyen eldugulhat és időzített bombává válhat.