Eddig rosszul főzted a kávét? Így varázsolhatunk kotyogóssal barista-élményt

A világon fura emberek vannak. Sokan úgy öntik magukba a kávét, hogy nem is érzik az ízét, mások pedig megpróbálják úgy csinálni, hogy minél finomabb legyen. Most eláruljuk, hogyan varázsolható barista élmény kotyogós kávéból. Ha minden lépést betartunk, egy sűrű, krémes italt kapunk végeredményül.
A Moka pot, magyarul kotyogós kávéfőző 1933-ban került piacra és azóta meghódította az összes háztartást. Ma már szinte mindenkinek van, mégis csak kevesen tudják, hogyan kell használni. A tökéletes espresso-élmény eléréséhez szükségünk lesz némi odafigyelésre, türelemre és művészi érzékre, ugyanis a jó dolgokért egy kicsit meg kell szenvedni, de megéri.
A rendszeres kévéfogyasztás fiatalon tart, serkenti a kreativitást és jobbá teszi a mogorva reggeleket, de a szemcseméret és néhány titkos trükk még élvehetőbbé tudja tenni a kávéfogyasztást. A legtöbb ember ott rontja el, hogy hideg vizet tesz a tartályba, és úgy rakja össze a kávéfőzőt, amivel csak az a baj, hogy ezáltal még még azelőtt elpárolognak az illóolajok az őrleményből hevítés hatásra, még mielőtt egyáltalán víz érhetné. Nem is csoda, hogy élvezhetetlen lesz a végeredmény, amit csak tejjel és cukorral nyakon öntve lehet meginni.
1. Tegyük a kávét a kávémalomba. Érdemes egy olyan állagot belőni, ami finomabb, mint a kristálycukor, de durvább, mint a porcukor. Vigyázzunk, mert ha túl finomra vesszük, a kotyogós könnyen eldugulhat és időzített bombává válhat.
2. Töltsünk forró vizet az alsó tartályba, de csak a biztonsági szelepig. Ezzel azt érjük el, hogy a kávé csak másodpercekig érintkezzen a hővel, mielőtt még a forró víz áthaladna a kávéőrleményen. Fontos, hogy semmiképp ne tömörítsük a kávét, csak oszlassuk szét egyenletesen a kávékosárban. Ne felejtsünk el konyharuhát használni a felső rész rátekeréséhez, ha el akarjuk kerülni az égési sérüléseket.
3. Tegyük fel a tűzhelyre alacsony lángon. Amint meghalljuk az első szörcsögő hangot, vegyük le a tűzről, és tartsuk az alját hideg folyóvíz alá. Ezáltal megállítjuk a főzési folyamatot, és megmenthetjük a kávét attól, hogy a gőzzel együtt az aromák is megszökjenek a kávéból. Ha megvagyunk, nincs más hátra, minthogy egy a lelki szemeink elé képzeljünk egy kávézót és átadjuk magunkat a kávé élvezetének.
Ebben a videóban az urak meg is mutatják a folyamatot:
