Ha ezeket betartod, nem robban fel a kotyogós kávéfőző

A kotyogós kávéfőzőt még a legmodernebb gépek sem képesek kiszorítani a konyhákból, hiszen ha valaki már kóstolta azt az erős zamatú kávét, amilyet főzni lehet vele, nem szívesen válik meg tőle. Ráadásul sokaknak a "fekete arany" elkészítésének eme módja felér egyfajta rituáléval is. Viszont ha nem vigyázunk, balesetet is okozhat. Ha a kotyogós kávéfőző felrobban, nemcsak a konyha minden szegletét teríti be zaccal és fekete lével, hanem az ott tartózkodókat is veszélyezteti. A Fanny magazin viszont most összegyűjtötte azokat a hasznos tippeket a kotyogós kávéfőző használata kapcsán, amelyekkel megelőzhetjük és a kávézás továbbra is csodás élmény marad.

Sokan a mai napig kotyogós kávéfőzőt használnak, a zamatosabb íz és a rituálénak is beillő elkészítés miatt. Téged is érdekel, hogyan kell használni a kotyogós kávéfőzőt megfelelően?

A kotyogós kávéfőző fel is robbanthat, de mi megmutatjuk hogyan előzheted meg, hogy minden kávéfröccsenéses legyen.

A kávéfőzők tisztítása is nagy mumus jellemzően a háztartásokban, de vannak praktikák, amikkel egyszerűen meg lehet oldani.

Ha betartasz pár egyszerű szabályt a kotyogós kávéfőző használata során, nem fog felrobbanni

Fotó: 123RF

A kotyogós kávéfőző használata lépésről lépésre

A szeleppróba a legfontosabb

Mindig ellenőrizzük a biztonsági szelep tisztaságát a kotyogós kávéfőzőn, és hogy ne legyen eltömődve a vízkőtől vagy kávészemcsétől. Egy fogpiszkálóval óvatosan körbe tudjuk tisztítani a nyílást, de ha a szelep gyanúsan szorul vagy sérültnek tűnik, inkább cseréljük.

Ellenőrizzük rendszeresen a tömítést

A gumitömítés és a fém szűrőlap állapota mindig legyen ép, rugalmas, repedésmentes. Ha a tömítés megkeményedett vagy hullámos, nem zár rendesen, nőhet a nyomás – ilyenkor vegyünk újat, mert a kotyogós kávéfőző működése veszélyes lehet.

Tartsuk tisztán a meneteket

A felső és alsó rész menete legyen mindig tiszta és száraz, ne üljön benne kávézacc vagy vízkő. Ha a menet szorul, könnyű félrehúzni az összeillesztést, ami rossz zárást és veszélyes működést okozhat.

Mennyi víz kell a kotyogós kávéfőzőbe?

A vizet mindig a szelep aljáig töltsük, a szelep fölé ne kerüljön. A túl sok víz és a rossz szellőzés együtt könnyen bajt csinálhat, ezért a jelölést és a szelep helyét vegyük komolyan. Sőt a megfelelő kávéélmény érdekében arra is érdemes figyelni, hogy milyen minőségű víz kerül a kotyogós kávéfőzőbe.