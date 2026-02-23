HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Alfréd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ha ezeket betartod, nem robban fel a kotyogós kávéfőző

kávézási szokások
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 08:15
kotyogós kávékávézás
Egy kis odafigyeléssel és néhány apró trükkel évekkel meghosszabbíthatjuk kedvenc kotyogósunk élettartamát. Ráadásul azt is elkerülhetjük, hogy egy óvatlan pillanatban felrobbanjon és beterítse a konyhát. A kotyogós kávéfőző használata nem olyan bonyolult, ha ismerjük a trükkjeit.
Bors
A szerző cikkei

A kotyogós kávéfőzőt még a legmodernebb gépek sem képesek kiszorítani a konyhákból, hiszen ha valaki már kóstolta azt az erős zamatú kávét, amilyet főzni lehet vele, nem szívesen válik meg tőle. Ráadásul sokaknak a "fekete arany" elkészítésének eme módja felér egyfajta rituáléval is. Viszont ha nem vigyázunk, balesetet is okozhat. Ha a kotyogós kávéfőző felrobban, nemcsak a konyha minden szegletét teríti be zaccal és fekete lével, hanem az ott tartózkodókat is veszélyezteti. A Fanny magazin viszont most összegyűjtötte azokat a hasznos tippeket a kotyogós kávéfőző használata kapcsán, amelyekkel megelőzhetjük és a kávézás továbbra is csodás élmény marad.

  • Sokan a mai napig kotyogós kávéfőzőt használnak, a zamatosabb íz és a rituálénak is beillő elkészítés miatt. Téged is érdekel, hogyan kell használni a kotyogós kávéfőzőt megfelelően?
  • A kotyogós kávéfőző fel is robbanthat, de mi megmutatjuk hogyan előzheted meg, hogy minden kávéfröccsenéses legyen.
  • A kávéfőzők tisztítása is nagy mumus jellemzően a háztartásokban, de vannak praktikák, amikkel egyszerűen meg lehet oldani.
kotyogós kávéfőző használata - tippek
Ha betartasz pár egyszerű szabályt a kotyogós kávéfőző használata során, nem fog felrobbanni
Fotó: 123RF

A kotyogós kávéfőző használata lépésről lépésre

A szeleppróba a legfontosabb

Mindig ellenőrizzük a biztonsági szelep tisztaságát a kotyogós kávéfőzőn, és hogy ne legyen eltömődve a vízkőtől vagy kávészemcsétől. Egy fogpiszkálóval óvatosan körbe tudjuk tisztítani a nyílást, de ha a szelep gyanúsan szorul vagy sérültnek tűnik, inkább cseréljük.

Ellenőrizzük rendszeresen a tömítést 

A gumitömítés és a fém szűrőlap állapota mindig legyen ép, rugalmas, repedésmentes. Ha a tömítés megkeményedett vagy hullámos, nem zár rendesen, nőhet a nyomás – ilyenkor vegyünk újat, mert a kotyogós kávéfőző működése veszélyes lehet.

Tartsuk tisztán a meneteket

A felső és alsó rész menete legyen mindig tiszta és száraz, ne üljön benne kávézacc vagy vízkő. Ha a menet szorul, könnyű félrehúzni az összeillesztést, ami rossz zárást és veszélyes működést okozhat.

Mennyi víz kell a kotyogós kávéfőzőbe?

A vizet mindig a szelep aljáig töltsük, a szelep fölé ne kerüljön. A túl sok víz és a rossz szellőzés együtt könnyen bajt csinálhat, ezért a jelölést és a szelep helyét vegyük komolyan. Sőt a megfelelő kávéélmény érdekében arra is érdemes figyelni, hogy milyen minőségű víz kerül a kotyogós kávéfőzőbe.

Mennyi kávét tegyünk a kávéfőzőbe? 

A kávét a szűrőbe csak lazán kanalazzuk, ne nyomkodjuk le, és ne tömjük túl, ugyanis ezzel elzárhatjuk a friss fekete útját, amitől a nyomás hirtelen megugorhat.

Kerüljük a túl finom, presszó-jellegű őrleményt, mert könnyebben okoz dugulást. Válasszunk kifejezetten kotyogóshoz ajánlott típust – ettől egyenletesebb és biztonságosabb lesz a lefőzés.

Mennyi ideig főzzük a kávét?

Közepes vagy kisebb lángon használjuk a kávéfőzőnket, ne hevítsük túl, mert ez túl gyors nyomásnövekedést okozhat, ami akár robbanásveszélyes is lehet.

A kotyogós nem az a kávéfőző, amit csak úgy ott lehet felejteni. Maradjunk a közelben, és ha szokatlanul erős gőzfelhőt látunk vagy furcsa hangot hallunk, azonnal vegyük le a tűzről.

A kotyogós kávéfőző tisztítása

Minden használat után szedjük szét, öblítsük el 2:1 arányú ecetes oldattal, és hagyjuk teljesen megszáradni. A régi kávéolaj és a vízkő nemcsak ízrontó, hanem dugulást is okozhat, ami akár robbanáshoz is vezethet.

Ha a szelep, a szűrő vagy a menet sérült, deformált, erősen vízköves, akkor ne kísérletezzünk vele. A kopó alkatrészeket érdemes rendszeresen cserélni, és mindig a gyártó útmutatója szerint járjunk el.

Az alábbi videóból kiderül, hogy mi alkotja a világ egyik legkülönlegesebb kávéját:

Ezeket a cikkeket is érdemes elolvasnod, ha a kávézás szerelmese vagy:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu