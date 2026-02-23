Ha ezeket betartod, nem robban fel a kotyogós kávéfőző

A kotyogós kávéfőzőt még a legmodernebb gépek sem képesek kiszorítani a konyhákból, hiszen ha valaki már kóstolta azt az erős zamatú kávét, amilyet főzni lehet vele, nem szívesen válik meg tőle. Ráadásul sokaknak a "fekete arany" elkészítésének eme módja felér egyfajta rituáléval is. Viszont ha nem vigyázunk, balesetet is okozhat. Ha a kotyogós kávéfőző felrobban, nemcsak a konyha minden szegletét teríti be zaccal és fekete lével, hanem az ott tartózkodókat is veszélyezteti. A Fanny magazin viszont most összegyűjtötte azokat a hasznos tippeket a kotyogós kávéfőző használata kapcsán, amelyekkel megelőzhetjük és a kávézás továbbra is csodás élmény marad.
Mindig ellenőrizzük a biztonsági szelep tisztaságát a kotyogós kávéfőzőn, és hogy ne legyen eltömődve a vízkőtől vagy kávészemcsétől. Egy fogpiszkálóval óvatosan körbe tudjuk tisztítani a nyílást, de ha a szelep gyanúsan szorul vagy sérültnek tűnik, inkább cseréljük.
A gumitömítés és a fém szűrőlap állapota mindig legyen ép, rugalmas, repedésmentes. Ha a tömítés megkeményedett vagy hullámos, nem zár rendesen, nőhet a nyomás – ilyenkor vegyünk újat, mert a kotyogós kávéfőző működése veszélyes lehet.
A felső és alsó rész menete legyen mindig tiszta és száraz, ne üljön benne kávézacc vagy vízkő. Ha a menet szorul, könnyű félrehúzni az összeillesztést, ami rossz zárást és veszélyes működést okozhat.
A vizet mindig a szelep aljáig töltsük, a szelep fölé ne kerüljön. A túl sok víz és a rossz szellőzés együtt könnyen bajt csinálhat, ezért a jelölést és a szelep helyét vegyük komolyan. Sőt a megfelelő kávéélmény érdekében arra is érdemes figyelni, hogy milyen minőségű víz kerül a kotyogós kávéfőzőbe.
A kávét a szűrőbe csak lazán kanalazzuk, ne nyomkodjuk le, és ne tömjük túl, ugyanis ezzel elzárhatjuk a friss fekete útját, amitől a nyomás hirtelen megugorhat.
Kerüljük a túl finom, presszó-jellegű őrleményt, mert könnyebben okoz dugulást. Válasszunk kifejezetten kotyogóshoz ajánlott típust – ettől egyenletesebb és biztonságosabb lesz a lefőzés.
Közepes vagy kisebb lángon használjuk a kávéfőzőnket, ne hevítsük túl, mert ez túl gyors nyomásnövekedést okozhat, ami akár robbanásveszélyes is lehet.
A kotyogós nem az a kávéfőző, amit csak úgy ott lehet felejteni. Maradjunk a közelben, és ha szokatlanul erős gőzfelhőt látunk vagy furcsa hangot hallunk, azonnal vegyük le a tűzről.
Minden használat után szedjük szét, öblítsük el 2:1 arányú ecetes oldattal, és hagyjuk teljesen megszáradni. A régi kávéolaj és a vízkő nemcsak ízrontó, hanem dugulást is okozhat, ami akár robbanáshoz is vezethet.
Ha a szelep, a szűrő vagy a menet sérült, deformált, erősen vízköves, akkor ne kísérletezzünk vele. A kopó alkatrészeket érdemes rendszeresen cserélni, és mindig a gyártó útmutatója szerint járjunk el.
