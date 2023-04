Szinte mindenki elköveti ezt a hibát, aki kotyogós kávéfőzővel főz

A kotyogós kávéfőzőt mindenki szereti. Olcsó, finom és erős kávét főz, és pofonegyszerű kezelni. Vagy mégsem? Bár első pillantásra semmi ördöngösség nincs a kotyogós kávéfőző használatában, vannak azonban olyan titkos szabályok, amelyekkel az olaszok tökéletesen tisztában vannak, a magyarok azonban nem. Végső soron pedig ez azt is eredményezi, hogy akármennyire is adunk bele apait, anyait, akármennyire is vásároljuk meg a jobb minőségű kávét, sosem lesz olyan az eredmény, mint az olaszoknál. Mutatjuk, mire érdemes figyelni.

Sokak kedvence a kotyogós kávéfőző. Fotó: Pixabay

1. Nem mindegy, hogy milyen kávét teszünk bele! Értelemszerűen minél jobb minőségű a kávé, annál finomabb lesz a főzet, azonban nemcsak a márka számít. Törekedjünk arra, hogy frissen őrölt kávét használjunk, ráadásul ne a magas hőnyomás miatt közepesen őrölt változatra van szükség.

2. Figyeljünk a tárolásra! Az is nagyon fontos, hogy a közepes finomságúra őrölt kávénkat légmentesen tároljuk egy száraz, sötét, hűvös helyen. A nedvesség, fény és oxigén hatására ugyanis romlani kezd a minősége.

3. A víz minősége sem mindegy. Hiába költünk tehát csilliárdokat a drága kávéra, ha arra nem figyelünk oda, hogy milyen vizet öntünk a kávéfőzőbe. Olaszországban a jobb helyeken midnenütt szűrt, lágyított vízből készítik a kávét, ettől lesz az állaga rendkívül krémes. A kemény csapvíz csúnya lerakódást és durvább állagú italt eredményez - írja a Mindmegette.hu.