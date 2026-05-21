Pótkocsi kerekei alá zuhant egy férfi, úthiba miatt történt halálos baleset

Egy 47 éves férfi lett halálos baleset áldozata Csarodán, miután egy pótkocsi kerekei alá zuhant.

Halálos baleset történt Csarodán

Illusztráció: ChiccoDodiFC / Shutterstock

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tragédiáról egy helyi hírportál számolt be. Az áldozat éppen társaival rakodott fát egy erdőben, majd ezután indultak hazafelé traktorral.

A munkások a pótkocsin utaztak, ám néhány kilométerrel a településtől egy úthiba miatt a pótkocsi nagyot döccent. Az áldozat ekkor esett le a járműről, amely áthajtott rajta.

A mentőegységek perceken belül a helyszínre érkeztek, de már nem tudták megmenteni a férfi életét - közölte a Tények.

A halálos baleset helyszíne: