Pótkocsi kerekei alá zuhant egy férfi, úthiba miatt történt halálos baleset

Egy 47 éves férfi lett halálos baleset áldozata Csarodán, miután egy pótkocsi kerekei alá zuhant.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tragédiáról egy helyi hírportál számolt be. Az áldozat éppen társaival rakodott fát egy erdőben, majd ezután indultak hazafelé traktorral.
A munkások a pótkocsin utaztak, ám néhány kilométerrel a településtől egy úthiba miatt a pótkocsi nagyot döccent. Az áldozat ekkor esett le a járműről, amely áthajtott rajta.
A mentőegységek perceken belül a helyszínre érkeztek, de már nem tudták megmenteni a férfi életét - közölte a Tények.
