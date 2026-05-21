Fodor Barbara vízkő-eltávolítás közben

Ezzel a kombinációval másodpercek alatt búcsút inthetsz a vízkőnek

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 13:45
Minden háztartásban fárasztó küzdelem a makacs, fehér lerakódások elleni harc. Léteznek azonban olyan hatékony vízkő-eltávolítási módok, amelyekkel a legkeményebb rétegek is megadják magukat. Fodor Barbara extrém takarító elárulta a biztos tippjeit!
Szinte vért izzadsz takarításkor, hogy az üveg és a csempe visszanyerje a csillogását? A vízkő-eltávolítás a fürdőszobában kész rémálom, ám Fodor Barbara extrém takarító szerint néhány egyszerű trükkel pillanatok alatt eltüntethetők a lerakódások.

Illusztráció: PawelKacperek / Shutterstock

Így lesz hatékony a vízkő-eltávolítás

Barbara olyan bajba jutott családoknak pucolja patyolattisztává az otthonát teljesen ingyen, akik depresszióval küzdenek, és temérdek szemetet felhalmoztak az otthonukban. Naponta küzd meg a legmakacsabb foltokkal és számol be a szeméthegyekkel folytatott küzdelméről a Clean with Barbie nevű közösségi oldalain. Jó néhány fürdőszobai tipp rejtőzik a tarsolyában, nemrég pedig egy olyan trükköt árult el, amelynek segítségével a legmakacsabb vízkő is eltávolítható.

Habár sokan esküsznek az ecet és a szódabikarbóna párosára, a természetes ecetes tisztítás hatékonysága a szennyeződés mértékétől függ. Ha a lerakódások több rétegben vannak jelen, és az ecet önmagában már semmit sem használ, akkor egy erősebb keveréket kell bevetni.

Létezik egy abszolút végső eset, egy igazi drasztikus módszer, amelyet kizárólag a legvégső stádiumban tanácsolok. Ha már semmilyen bolti tisztítószer nem hat, benedvesítem a felületet, sűrű mosogatószert teszek rá, és a legpuhább fém dörzsivel óvatosan elkezdem átdolgozni. Ezzel azonban rendkívül óvatosan kell bánni, mert a fém dörzsi megkarcolhatja a kényes üveget vagy a króm csaptelepet

– avatta be a Bors olvasóit titkába Fodor Barbara, aki a lerakódások fellazítását követően egy fehér színű, sűrű szerkezetes szivaccsal törli át a felületeket. Ez a különleges, úgynevezett melamin szivacs mikroszkopikus szinten szinte radírként dörzsöli le a koszt. A csempe, a zuhanyrózsa és a fürdőkád is pillanatok alatt visszakapja a fényét. 

Fodor Barbara extrém takarító depressziós emberek elhanyagolt lakásait varázsolja újjá Fotó: Fodor Barbara

Így előzhető meg a vízkövesedés

Barbara egy egészen egyszerű napi rutint javasol a vízkövesedés megelőzésére, méghozzá egy üveglehúzó használatát. A gyakorlatot közvetlenül tisztálkodás után is könnyen elvégezhetjük, ezzel megfékezve a vízcseppek rászáradását az üvegre. Ha apró lerakódásokat találunk, a legfontosabb, hogy ne várjuk meg, amíg a kalcium-karbonát rétegek teljesen megkövesednek; a foltokat távolítsuk el egy puha körömkefével.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
