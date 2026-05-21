Ezzel a kombinációval másodpercek alatt búcsút inthetsz a vízkőnek

Szinte vért izzadsz takarításkor, hogy az üveg és a csempe visszanyerje a csillogását? A vízkő-eltávolítás a fürdőszobában kész rémálom, ám Fodor Barbara extrém takarító szerint néhány egyszerű trükkel pillanatok alatt eltüntethetők a lerakódások.

Egy házi keverékkel gyerekjáték a vízkő-eltávolítás Illusztráció: PawelKacperek / Shutterstock

Így lesz hatékony a vízkő-eltávolítás

Barbara olyan bajba jutott családoknak pucolja patyolattisztává az otthonát teljesen ingyen, akik depresszióval küzdenek, és temérdek szemetet felhalmoztak az otthonukban. Naponta küzd meg a legmakacsabb foltokkal és számol be a szeméthegyekkel folytatott küzdelméről a Clean with Barbie nevű közösségi oldalain. Jó néhány fürdőszobai tipp rejtőzik a tarsolyában, nemrég pedig egy olyan trükköt árult el, amelynek segítségével a legmakacsabb vízkő is eltávolítható.

Habár sokan esküsznek az ecet és a szódabikarbóna párosára, a természetes ecetes tisztítás hatékonysága a szennyeződés mértékétől függ. Ha a lerakódások több rétegben vannak jelen, és az ecet önmagában már semmit sem használ, akkor egy erősebb keveréket kell bevetni.

Létezik egy abszolút végső eset, egy igazi drasztikus módszer, amelyet kizárólag a legvégső stádiumban tanácsolok. Ha már semmilyen bolti tisztítószer nem hat, benedvesítem a felületet, sűrű mosogatószert teszek rá, és a legpuhább fém dörzsivel óvatosan elkezdem átdolgozni. Ezzel azonban rendkívül óvatosan kell bánni, mert a fém dörzsi megkarcolhatja a kényes üveget vagy a króm csaptelepet

– avatta be a Bors olvasóit titkába Fodor Barbara, aki a lerakódások fellazítását követően egy fehér színű, sűrű szerkezetes szivaccsal törli át a felületeket. Ez a különleges, úgynevezett melamin szivacs mikroszkopikus szinten szinte radírként dörzsöli le a koszt. A csempe, a zuhanyrózsa és a fürdőkád is pillanatok alatt visszakapja a fényét.