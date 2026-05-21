„Leírhatatlan érzés volt” - Curtis hatalmas álma vált valóra

Minden idők egyik legsikeresebb magyar filmje a Demjén-slágerekkel átitatott Hogyan tudnék élni nélküled?, ami a színházban is igazi közönségkedvenc, hiszen teltházas előadásokkal megy, ráadásul most nem akárki jelent meg a színpadon: Curtis tette tiszteletét, ez pedig neki is életre szóló élményként marad meg.

Curtis hatalmas álma vált valóra /Fotó: MATE KRISZTIAN

Tegnap este egy hatalmas álmom vált valóra: egy egyszeri beugrás erejéig én is színpadra léphettem a Hogyan tudnék élni nélküled? című zseniális musicalben! 🎶🎤



Fantasztikus, leírhatatlan érzés volt a kulisszák mögül és a deszkákról átélni ezt a csodát, látni a teltházas nézőteret és részese lenni ennek a hatalmas energiának.

Ezúton szeretném tiszta szívemből megköszönni a lehetőséget és a bizalmat az Erkel Színház csapatának, a rendezőnek, a színészeknek és a teljes stábnak, akik elképesztő szeretettel fogadtak! Örökre szóló emlék marad. 🙏💜

– írta a közösségi oldalán Curtis, aki egy videót is megosztott az élményről: