„Leírhatatlan érzés volt” - Curtis hatalmas álma vált valóra

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 09:19
Különleges helyen tűnt fel Curtis.

Minden idők egyik legsikeresebb magyar filmje a Demjén-slágerekkel átitatott Hogyan tudnék élni nélküled?, ami a színházban is igazi közönségkedvenc, hiszen teltházas előadásokkal megy, ráadásul most nem akárki jelent meg a színpadon: Curtis tette tiszteletét, ez pedig neki is életre szóló élményként marad meg.

Curtis hatalmas álma vált valóra  /Fotó: MATE KRISZTIAN

Tegnap este egy hatalmas álmom vált valóra: egy egyszeri beugrás erejéig én is színpadra léphettem a Hogyan tudnék élni nélküled? című zseniális musicalben! 🎶🎤

Fantasztikus, leírhatatlan érzés volt a kulisszák mögül és a deszkákról átélni ezt a csodát, látni a teltházas nézőteret és részese lenni ennek a hatalmas energiának.
Ezúton szeretném tiszta szívemből megköszönni a lehetőséget és a bizalmat az Erkel Színház csapatának, a rendezőnek, a színészeknek és a teljes stábnak, akik elképesztő szeretettel fogadtak! Örökre szóló emlék marad. 🙏💜

– írta a közösségi oldalán Curtis, aki egy videót is megosztott az élményről:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
