Ezt látni kell: Daruval emelték be új otthonába Samut, az elefántot - Videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 09:03
Új korszak kezdődött a Veszprémi Állatkertben, miután a legnagyobb titokban, feszült hangulatú és hosszú órákig tartó akció során megérkezett a főváros kedvence. Egy korszak zárult le Budapesten, de az igazi dráma és a hatalmas kihívás csak most kezdődik a királynék városában.
A látogatók még semmit sem sejtenek, de a kulisszák mögött már napok óta hatalmas volt a feszültség. Hosszú előkészítés és komoly szervezés előzte meg a titkos hadműveletet, amellyel Samut, az ötéves ázsiai elefánthímet a Veszprémi Állatkertbe költöztették. A fiatal óriás egy speciálisan kialakított szállítókonténerben tette meg a kilométereket. Tapasztalt szakemberek és állatorvosok egyetlen másodpercre sem vették le róla a szemüket: a teljes út során kamerán keresztül figyelték az állat minden rezdülését. Szerencsére a szállítás végül teljesen problémamentesen zajlott.

Samu, az elefánt átköltözött a Veszprémi Állatkertbe / Fotó: Veszprém Megyei Napló/Fülöp Ildikó

Muszáj volt elszakadnia az anyjától, ezért költözött a Veszprémi Állatkertbe

De vajon miért kellett mennie a budapesti kedvencnek? A válasz a természet törvényeiben rejlik. Samunál is egyre erősebben jelentkeztek az önállósodás jelei, az állatkert munkatársai szerint pedig a költözés időzítése egy teljesen természetes folyamat része.

A hím elefántok nagyjából ötéves koruk környékén kezdenek eltávolodni családjuktól, önállóbb életet kialakítva

– mondta el a Veszprémi Állatkert a Veol.hu-nak, rávilágítva arra, hogy a fiatal bikának egyszerűen muszáj volt leválnia az anyukájáról.

Jön a legveszélyesebb szakasz: a rangsorharc

Az igazi és legizgalmasabb pillanat persze az volt, amikor Samu először lépett ki a konténerből, és megpillanthatta új otthonát. A szeme előtt egy teljesen új világ tárult fel, de a neheze még hátravan. Most kezdődik az igazi kihívás! A következő hetekben ugyanis fokozatosan össze kell szoktatni őt a veszprémiek két hatalmas lakójával, Bullyval és Tuyával. A rangsorharc és a beilleszkedés nem egyszerű, de a gondozók mindent megtesznek a sikerért.

Régi arcok védik a budapesti kedvencet

A feszültséget és az idegességet csökkenti, hogy az állatkert egyik veszprémi gondozója már korábban Budapesten töltötte az idejét Samu mellett, így nem idegenek egymásnak. Ráadásul Samu korábbi, megszokott budapesti gondozói szintén Veszprémbe érkeztek néhány napra, hogy testközelből segítsék a fiatal elefánt beilleszkedését az új környezetbe.

A több ezer négyzetméteres kifutó és a modern Elefántház 2014 óta minden luxust megad a gigantikus lakóknak. A látogatóknak már nem kell sokat várniuk: hamarosan személyesen is belenézhetnek Samu szemébe, aki már a megérkezésével is óriási lázat indított el a városban.

Samu költözéséről videó is készült, itt tudod megnézni:

 

