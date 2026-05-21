Megfiatalítunk – A szakértők szerint így szabadulhatsz meg a szem alatti táskáktól és sötét karikáktól

Biztosan veled is előfordult már, hogy táskás vagy karikás szemmel ébredtél fel, és pontosan tudtad, hogy nincs az a korrektor- és alapozómennyiség, amivel segíthetnél magadon. A szem alatti rész ugyanis egy nagyon érzékeny terület, ami a bőrgyógyászatban és az esztétikában is problémát jelent. Ezért nem csoda, hogy a szépségápolási boltok polcai roskadoznak a különböző szemtapaszok, krémek és szérumok alatt, amelyek fiatalosabb külsőt ígérnek. De vajon melyek a legjobbak? Eláruljuk, mire esküsznek a szakértők!

Így számolj le a táskás és karikás szemekkel!

Fotó: 123rf

Manapság nagyon nehéz megtalálni a legjobb terméket karikás vagy táskás szem ellen.

A bőrgyógyászok szerint könnyedén megállapíthatod, mi áll a probléma hátterében.

A szakértők elárulják, hogyan érhetsz el fiatalosabb tekintetet.

Táskás vagy karikás szemmel küzdesz? A szakértők szerint nem csak az alváshiány állhat a háttérben

Nem tudod, mi az, ami valóban használ táskás vagy karikás szem ellen? A szakértők szerint rengeteg termék nem hozza meg a várt eredményt, hiszen a szem alatti beesett karikákat és a puffadtságot is egy kalap alá veszik. Ezért érdemes először különbséget tenni a kettő között, hogy a megfelelő módon kezelhesd őket.

A szem alatti problémák sokszor több tényezőből állnak, azaz a táskák, a pigmentfoltok és a bemélyedések egyszerre is jelen lehetnek

– magyarázta Dr. Brianna Olamiju a Women’s Health-nek, aki szerint érdemes felmérned, hogy mivel is állsz szemben, és csak ezt követően megvásárolnod az adott terméket. Lássuk tehát, hogyan tudod megkülönböztetni és eltüntetni őket!

Mi okozza a szem alatti táskákat?

A legtöbben a táskás szemet a rossz éjszakai alvás tüneteként kezelik, pedig nemcsak az alváshiány okozhatja a problémát, hanem az öregedés természetes velejárója is lehet, amely az itt elhelyezkedő zsírpárnáknak „köszönhető”. Az utóbbiak mindig láthatóak és nyomásra puhák.

Az idő előrehaladtával a szem mögötti zsírpárnákat rögzítő vékony membrán elkezdhet gyengülni, ami lehetővé teszi a zsír kidomborodását és tartós puffadtsághoz vezet

– hangsúlyozta Gabriel Chiu plasztikai sebész a lapnak, aki szerint erre egyetlen megoldás létezik, mégpedig a sebészeti beavatkozás.