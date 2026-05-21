Scherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Konstantin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Sötét karikákkal küzdő nő.

Megfiatalítunk – A szakértők szerint így szabadulhatsz meg a szem alatti táskáktól és sötét karikáktól

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 08:45
szem alatti karikákkarikás szem
Belenéztél reggel a tükörbe, és nem túl biztató látvány fogadott? Ha te is táskás vagy karikás szemmel küzdesz, akkor ne menj sehova, ugyanis olyan praktikákat hoztunk neked, amelyekre szakértők esküsznek. Varázsolj magadnak fiatalosabb tekintetet!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Biztosan veled is előfordult már, hogy táskás vagy karikás szemmel ébredtél fel, és pontosan tudtad, hogy nincs az a korrektor- és alapozómennyiség, amivel segíthetnél magadon. A szem alatti rész ugyanis egy nagyon érzékeny terület, ami a bőrgyógyászatban és az esztétikában is problémát jelent. Ezért nem csoda, hogy a szépségápolási boltok polcai roskadoznak a különböző szemtapaszok, krémek és szérumok alatt, amelyek fiatalosabb külsőt ígérnek. De vajon melyek a legjobbak? Eláruljuk, mire esküsznek a szakértők!

Karikás szemmel küzdő, középkorú nő.
Így számolj le a táskás és karikás szemekkel!
Fotó: 123rf
  • Manapság nagyon nehéz megtalálni a legjobb terméket karikás vagy táskás szem ellen.
  • A bőrgyógyászok szerint könnyedén megállapíthatod, mi áll a probléma hátterében.
  • A szakértők elárulják, hogyan érhetsz el fiatalosabb tekintetet.

Táskás vagy karikás szemmel küzdesz? A szakértők szerint nem csak az alváshiány állhat a háttérben

Nem tudod, mi az, ami valóban használ táskás vagy karikás szem ellen? A szakértők szerint rengeteg termék nem hozza meg a várt eredményt, hiszen a szem alatti beesett karikákat és a puffadtságot is egy kalap alá veszik. Ezért érdemes először különbséget tenni a kettő között, hogy a megfelelő módon kezelhesd őket.

A szem alatti problémák sokszor több tényezőből állnak, azaz a táskák, a pigmentfoltok és a bemélyedések egyszerre is jelen lehetnek

– magyarázta Dr. Brianna Olamiju a Women’s Health-nek, aki szerint érdemes felmérned, hogy mivel is állsz szemben, és csak ezt követően megvásárolnod az adott terméket. Lássuk tehát, hogyan tudod megkülönböztetni és eltüntetni őket!

Mi okozza a szem alatti táskákat?

A legtöbben a táskás szemet a rossz éjszakai alvás tüneteként kezelik, pedig nemcsak az alváshiány okozhatja a problémát, hanem az öregedés természetes velejárója is lehet, amely az itt elhelyezkedő zsírpárnáknak „köszönhető”. Az utóbbiak mindig láthatóak és nyomásra puhák.

Az idő előrehaladtával a szem mögötti zsírpárnákat rögzítő vékony membrán elkezdhet gyengülni, ami lehetővé teszi a zsír kidomborodását és tartós puffadtsághoz vezet

– hangsúlyozta Gabriel Chiu plasztikai sebész a lapnak, aki szerint erre egyetlen megoldás létezik, mégpedig a sebészeti beavatkozás.

Ezt használd táskás szem ellen

Azonban, ahogyan utaltunk rá, a szem alatti puffadás nem mindig végleges, hiszen például az allergia, a magas sótartalmú étrend, az alkoholfogyasztás és az alváshiány is előidézheti. A szakértő szerint ezért ebben az esetben érdemes néhány terméket bevetni a táskás szem ellen. Keresd a koffeintartalmú készítményeket, amelyek összehúzhatják az ereket, vagy használj zöld teát, de hűtött szem alatti gélpárnát vagy gua sha követ is bevethetsz.

A karikás szemére tapaszt használó fiatal nő.
Szakértők árulják el, hogyan érhetsz el fiatalosabb tekintetet
Fotó: 123rf

Mi okozza a szem alatti karikákat?

Ezt a problémát is az alváshiányhoz kötik, pedig nem csak egy átvirrasztott éjszaka állhat a hátterében. Ugyanis, ha a karikák vöröses, kékes vagy lilás színben pompáznak, akkor azt nagy valószínűséggel az öregedéssel járó elvékonyodott bőr okozza, amiben a genetika is szerepet játszik. Azonban, ha a karikák inkább barnásabbak, az a hiperpigmentációnak vagy a fényvédő nélküli napsugárzásnak tudható be.

Ezt használ karikás szem ellen

Amennyiben az elvékonyodott bőr áll a karikás szem hátterében, érdemes kipróbálnod a koffeines termékeket, illetve peptideket és retinolt is bevethetsz. Emellett a bőrgyógyászok szerint a ceramidokat tartalmazó kencék szintén segíthetnek a sötétség halványításában. Továbbá a minőségi alvás és az allergiák kezelése is fontos lépés lehet a karikás szem ellen.

Ebből a videóból egy otthoni trükköt leshetsz el, amely nagyszerű a szem alatti sötét karikák ellen:

Ezek a karikás szemmel kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu