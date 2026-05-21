Nem is gondolnád, miért tagadhatják meg, hogy felszállj a repülőgépre

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a repülőjegy megvásárlásával elfogadják a légitársaság üzletszabályzatát, amely ezek után tág keretet ad a személyzetnek az utasok szűrésére.
Az egyik leggyakoribb probléma a túlzott alkoholfogyasztás: bár nincs hivatalos véralkoholszint-limit, ha a földi kiszolgálók vagy a személyzet úgy ítéli meg, hogy valaki biztonsági kockázatot jelent, könyörtelenül megtagadják a beszállást. Hasonlóan kritikus pont az okmányok megléte. Nem csupán az útlevél érvényessége számít, hanem a célország speciális beutazási feltételei is, például a vízum vagy bizonyos védőoltások igazolása. Ha ezek hiányoznak, a légitársaság köteles megakadályozni az utazást, hogy elkerülje a későbbi büntetéseket és a kitoloncolási procedúrát.
Bármilyen furcsán hangzik, a megjelenésünk és a szagunk is gátat szabhat a nyaralásnak. A szabályzatok kimondják, hogy az utas nem zavarhatja társai komfortérzetét.
A biztonsági ellenőrzésnél elakadt tiltott folyadékok vagy a veszélyes tárgyak miatti makacskodás gyorsan az utazás végéhez vezethet. Aki nem hajlandó megválni a szabálytalan méretű kozmetikumaitól, vagy nem fizeti ki a túlsúlyos csomag pótdíját, azta légitársaság egyszerűen nem engedi a géphez.
Emellett a verbális agresszió, a személyzet sértegetése vagy a többi várakozó zaklatása azonnali kitiltást von maga után. Ilyenkor a renitens utasok akár feketelistára is kerülhetnek, ami azt jelenti, hogy a jövőben az adott cég járataira nem válthatnak jegyet.
Vannak helyzetek, amikor minden szabályt betartunk, mégis a reptéren ragadunk. Ez a túlfoglalás (overbooking) esete, amikor a cégek több jegyet adnak el, mint ahány hely van a gépen, bízva a lemondásokban. Ha mindenki megjelenik, a cég önkénteseket keres, akik kártérítés fejében későbbi géppel utaznak. Ha nincs jelentkező, kénytelenek véletlenszerűen vagy rangsor alapján kiválasztani azokat, akik nem szállhatnak be. Ilyenkor azonban az uniós jogszabályok alapján komoly pénzbeli kártérítés, valamint étkezés és szükség esetén szállás is megilleti a pórul járt utazót.
