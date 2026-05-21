Ezek azok az okok, amelyek miatt a földön maradhatunk.

Nem is gondolnád, miért tagadhatják meg, hogy felszállj a repülőgépre

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 09:15
A legtöbb utazó úgy gondolja, hogy egy érvényes útlevéllel és egy időben történő érkezéssel már nyert ügye van a beszállókártya felmutatásakor. Azonban az adott légitársaság számos ponton dönthet úgy, hogy biztonsági vagy kényelmi okokból mégsem enged fel a fedélzetre. Mutatjuk mire figyelj, hogy elkerüld a következményeket.
Oroszi Rita
Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a repülőjegy megvásárlásával elfogadják a légitársaság üzletszabályzatát, amely ezek után tág keretet ad a személyzetnek az utasok szűrésére.

Egy nő nézi a gépét, mert a légitársaság megtagadta a felszállást.
Egy légitársaság akkor is megtagadhatja a gépre való felszállást, ha érvényes jegyünk van és időben kiértünk a reptérre. Nézzük az okokat
  • Személyes higiénia és öltözet: a légitársaságok megtagadhatják a beszállást, ha egy utas testszaga vagy hiányos öltözete sérti a többi utazó komfortérzetét.
  • Magatartás és biztonság: a látható ittas állapot, az agresszív fellépés vagy a hiányos okmányok azonnali kizárást vonnak maguk után a repülésből.
  • Túlfoglalás és kártérítés: ha önhibánkon kívül, túlfoglalás miatt maradunk a földön, jelentős pénzbeli kártérítésre és teljes körű ellátásra vagyunk jogosultak.

Melyek a légitársaság jogkörei, és milyen kizáró okok lehetnek?

Az egyik leggyakoribb probléma a túlzott alkoholfogyasztás: bár nincs hivatalos véralkoholszint-limit, ha a földi kiszolgálók vagy a személyzet úgy ítéli meg, hogy valaki biztonsági kockázatot jelent, könyörtelenül megtagadják a beszállást. Hasonlóan kritikus pont az okmányok megléte. Nem csupán az útlevél érvényessége számít, hanem a célország speciális beutazási feltételei is, például a vízum vagy bizonyos védőoltások igazolása. Ha ezek hiányoznak, a légitársaság köteles megakadályozni az utazást, hogy elkerülje a későbbi büntetéseket és a kitoloncolási procedúrát.

Higiénia és megjelenés

Bármilyen furcsán hangzik, a megjelenésünk és a szagunk is gátat szabhat a nyaralásnak. A szabályzatok kimondják, hogy az utas nem zavarhatja társai komfortérzetét.

  • Erős testszag: amennyiben valakinek a testszaga elviselhetetlen a többi utas számára, a személyzet leszállíthatja az illetőt. Ez alól csak az orvosilag igazolt állapotok jelentenek kivételt.
  • Nem megfelelő öltözék: a túlzottan hiányos vagy másokat megbotránkoztató ruházat szintén kizáró ok lehet, mivel a repülőgép közösségi térnek minősül.

A poggyász és a magatartás csapdái

A biztonsági ellenőrzésnél elakadt tiltott folyadékok vagy a veszélyes tárgyak miatti makacskodás gyorsan az utazás végéhez vezethet. Aki nem hajlandó megválni a szabálytalan méretű kozmetikumaitól, vagy nem fizeti ki a túlsúlyos csomag pótdíját, azta légitársaság egyszerűen nem engedi a géphez.

Emellett a verbális agresszió, a személyzet sértegetése vagy a többi várakozó zaklatása azonnali kitiltást von maga után. Ilyenkor a renitens utasok akár feketelistára is kerülhetnek, ami azt jelenti, hogy a jövőben az adott cég járataira nem válthatnak jegyet.

Amikor nem te tehetsz róla: a túlfoglalás a repülőre

Vannak helyzetek, amikor minden szabályt betartunk, mégis a reptéren ragadunk. Ez a túlfoglalás (overbooking) esete, amikor a cégek több jegyet adnak el, mint ahány hely van a gépen, bízva a lemondásokban. Ha mindenki megjelenik, a cég önkénteseket keres, akik kártérítés fejében későbbi géppel utaznak. Ha nincs jelentkező, kénytelenek véletlenszerűen vagy rangsor alapján kiválasztani azokat, akik nem szállhatnak be. Ilyenkor azonban az uniós jogszabályok alapján komoly pénzbeli kártérítés, valamint étkezés és szükség esetén szállás is megilleti a pórul járt utazót.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
