Nem is gondolnád, miért tagadhatják meg, hogy felszállj a repülőgépre

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a repülőjegy megvásárlásával elfogadják a légitársaság üzletszabályzatát, amely ezek után tág keretet ad a személyzetnek az utasok szűrésére.

Egy légitársaság akkor is megtagadhatja a gépre való felszállást, ha érvényes jegyünk van és időben kiértünk a reptérre. Nézzük az okokat

Túlfoglalás és kártérítés: ha önhibánkon kívül, túlfoglalás miatt maradunk a földön, jelentős pénzbeli kártérítésre és teljes körű ellátásra vagyunk jogosultak.

Melyek a légitársaság jogkörei, és milyen kizáró okok lehetnek?

Az egyik leggyakoribb probléma a túlzott alkoholfogyasztás: bár nincs hivatalos véralkoholszint-limit, ha a földi kiszolgálók vagy a személyzet úgy ítéli meg, hogy valaki biztonsági kockázatot jelent, könyörtelenül megtagadják a beszállást. Hasonlóan kritikus pont az okmányok megléte. Nem csupán az útlevél érvényessége számít, hanem a célország speciális beutazási feltételei is, például a vízum vagy bizonyos védőoltások igazolása. Ha ezek hiányoznak, a légitársaság köteles megakadályozni az utazást, hogy elkerülje a későbbi büntetéseket és a kitoloncolási procedúrát.

Higiénia és megjelenés

Bármilyen furcsán hangzik, a megjelenésünk és a szagunk is gátat szabhat a nyaralásnak. A szabályzatok kimondják, hogy az utas nem zavarhatja társai komfortérzetét.

Erős testszag: amennyiben valakinek a testszaga elviselhetetlen a többi utas számára, a személyzet leszállíthatja az illetőt. Ez alól csak az orvosilag igazolt állapotok jelentenek kivételt.

amennyiben valakinek a testszaga elviselhetetlen a többi utas számára, a személyzet leszállíthatja az illetőt. Ez alól csak az orvosilag igazolt állapotok jelentenek kivételt. Nem megfelelő öltözék: a túlzottan hiányos vagy másokat megbotránkoztató ruházat szintén kizáró ok lehet, mivel a repülőgép közösségi térnek minősül.

A poggyász és a magatartás csapdái

A biztonsági ellenőrzésnél elakadt tiltott folyadékok vagy a veszélyes tárgyak miatti makacskodás gyorsan az utazás végéhez vezethet. Aki nem hajlandó megválni a szabálytalan méretű kozmetikumaitól, vagy nem fizeti ki a túlsúlyos csomag pótdíját, azta légitársaság egyszerűen nem engedi a géphez.