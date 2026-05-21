Gregor Bernadett bevallotta: készen áll a nagymamaságra

Gregor Bernadett két felnőtt férfi boldog és büszke édesanyja. Gyermekeinek, Bencének és Álmosnak is megvan a maga élete, ráadásul mindketten kiegyensúlyozott párkapcsolatban élnek – idősebbik fia 31 éves és már jó ideje külön él, így felmerülhet a kérdés: vajon mikor születik meg a színésznő első unokája?
Az anyaságnak vannak különböző fázisai: amikor kicsik, amikor növekednek, majd amikor kirepülnek. Talán az én koromban már szabad olyat mondani egy nőnek, hogy úgy érzem, kimaxoltam a gyereknevelést, és köszönöm, elég volt. De épp most kezdem azt érezni, hogy el tudnám képzelni, legyen újra kisgyerek a környezetemben – amennyiben azt este vissza lehet adni, és nem az enyém a felelősség
– mondta a Storynak Gregor Bernadett.
A gyönyörű híresség ezek után egészen konkrétan beszélt a nagymamaságról, és elárulta, hogy egyre inkább el tudja képzelni:
Van egy nagyon cuki, négyéves keresztfiam, őt nagyon-nagyon szeretem, és most már egyre inkább el tudnám képzelni azt is, hogy nagymama legyek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.