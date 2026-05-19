Hihetetlen, de szinte mindenki rosszul csinálja: így kell helyesen kitörölni a fenekünket nagydolog után

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 16:45
A vécéhasználat utáni tisztálkodás nálunk még mindig tabu téma. Fenéktörlés helyesen? Kevesen tudják, de neked is ez a kulcs a fájdalmas aranyér és a fertőzések megelőzéséhez. A proktológusok szerint a többség súlyos hibákat követ el a mosdóban, mutatjuk a tökéletes módszert!
Szabó Szilvi
  • A helytelen mosdóhasználat és a durva dörzsölés mikrosérüléseket okoz, ami növeli az aranyér és a hüvelyi fertőzések kockázatát.
  • A nők számára kötelező az elölről hátrafelé történő törlési irány, különben a baktériumok hólyaghurutot idéznek elő.
  • Az illatosított nedves törlőkendők helyett a szakorvosok a sima vízzel megnedvesített, vegyszermentes vécépapírt javasolják.

Bár a mindennapi higiénia alapvető részét képezi, a vécéhasználat utáni tisztálkodásról szinte soha nem beszélünk. Tabu téma, amit mindenki a zárt ajtók mögött intéz, úgy, ahogy azt még gyerekkorában a szüleitől látta – vagy ahogy éppen magától kikísérletezte. Pedig az orvosok és proktológusok szerint a népesség óriási része elképesztő hibákat követ el a mosdóban, ami komoly egészségügyi problémákhoz, fertőzésekhez és kellemetlen mindennapi panaszokhoz vezethet. Fenéktörlés helyesen: itt az ideje, hogy félretegyük a szégyenérzetet, és megtanuljuk, mi a tökéletes, egészséges és higiénikus módszer! Ráadásul mutatunk egy pofonegyszerű top tippet is, ami örökre megváltoztatja a vécézési szokásaidat.

A fenéktörlés helyesen elvégezve megvéd a fertőzésektől. Fotó: triocean / shutterstock

Fenéktörlés helyesen – a legfőbb szabály, amit a nőknek kötelező megtanulni

Kevesen tudják, de a helytelen törlési irány az egyik leggyakoribb oka a makacs, visszatérő húgyúti fertőzéseknek és a fájdalmas hólyaghurutnak. A szabály pofonegyszerű: mindig elölről hátrafelé töröljünk. Miért annyira fontos a helyes mosdóhasználat? Ha hátulról előrefelé húzzuk a vécépapírt, a székletben található baktériumokat (például az E. coli-t) egyenesen a gáttájékra és a húgycső irányába tereljük. A nők anatómiai felépítése miatt ezek a kórokozók pillanatok alatt feljutnak a húgyhólyagba, és súlyos gyulladást okoznak.

A dörzsölés a legnagyobb ellenség

Amikor sietünk, vagy úgy érezzük, nem lett tökéletes a tisztaság, hajlamosak vagyunk dörzsölni a kényes területet. Ez a lehető legrosszabb, amit tehetünk. A végbélnyílás körüli bőr rendkívül vékony, érzékeny és gazdagon erezett. A durva dörzsöléssel mikroszkopikus méretű sérüléseket, hámhiányokat okozunk. Ezek a parányi sebek aztán könnyen elfertőződnek a székletbaktériumoktól, ami elviselhetetlen viszketéshez, égő érzéshez és hosszú távon a fájdalmas aranyér kialakulásához vezet. Ahelyett, hogy sikálnánk, alkalmazzunk inkább gyengéd, felitató, nyomkodó mozdulatokat!

A nedves törlőkendő sem jó ötlet

Ha a száraz vécépapír nem elég, sokan a drogériákban kapható, illatosított nedves törlőkendők után nyúlnak. Bár a tisztaságérzet valóban megkérdőjelezhetetlen, a bőrgyógyászok óva intenek a rendszeres használatuktól. A legtöbb ilyen termék tele van tartósítószerekkel, illatanyagokkal és alkohollal, amelyek felborítják a bőr természetes pH-értékét, allergiás reakciót és ekcémát okozhatnak. Ha mindenképpen ragaszkodunk hozzá, válasszunk teljesen vegyszer- és illatanyagmentes, biológiailag lebomló változatot, és utána mindig töröljük szárazra a bőrt, mert a nedvesen hagyott, meleg környezet a gombás fertőzések melegágya.

Íme a szakorvosok tippjei

Ha szeretnéd a legmagasabb szintű higiéniát elérni, próbáld ki a proktológusok tippjét:

  • Fogj egy darab jó minőségű, többrétegű vécépapírt, és a törlés előtt engedj rá néhány csepp langyos csapvizet.
  • A megnedvesített papír sokkal hatékonyabban és kíméletesebben távolítja el a szennyeződéseket, mint a száraz, de nem tartalmaz semmilyen bőrirritáló vegyszert.
  • A nedves áttörlés után egy száraz papírral finoman itasd fel a maradék nedvességet.

Ha otthon vagy, a legjobb megoldás természetesen az, ha nagydolog után egyszerűen beugrasz a zuhany alá, és tiszta, langyos vízzel lemosod a területet.

A helyes táplálkozás a kulcs

Szakértők szerint ha három-négy törlés után sem tiszta a vécépapír, akkor valami nincs rendben. A túlzott használat és a hosszú törölgetés általában a nem megfelelő étrend (kevés rost és folyadék) miatt kialakuló, ragacsos székletre utal. Ha odafigyelünk a helyes táplálkozásra, a vécézés is gyorsabb, tisztább és sokkal egészségesebb lesz!

Nézd meg videón a vécézés anatómiáját:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
