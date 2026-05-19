Hihetetlen, de szinte mindenki rosszul csinálja: így kell helyesen kitörölni a fenekünket nagydolog után

A helytelen mosdóhasználat és a durva dörzsölés mikrosérüléseket okoz, ami növeli az aranyér és a hüvelyi fertőzések kockázatát.

A nők számára kötelező az elölről hátrafelé történő törlési irány, különben a baktériumok hólyaghurutot idéznek elő.

Az illatosított nedves törlőkendők helyett a szakorvosok a sima vízzel megnedvesített, vegyszermentes vécépapírt javasolják.

Bár a mindennapi higiénia alapvető részét képezi, a vécéhasználat utáni tisztálkodásról szinte soha nem beszélünk. Tabu téma, amit mindenki a zárt ajtók mögött intéz, úgy, ahogy azt még gyerekkorában a szüleitől látta – vagy ahogy éppen magától kikísérletezte. Pedig az orvosok és proktológusok szerint a népesség óriási része elképesztő hibákat követ el a mosdóban, ami komoly egészségügyi problémákhoz, fertőzésekhez és kellemetlen mindennapi panaszokhoz vezethet. Fenéktörlés helyesen: itt az ideje, hogy félretegyük a szégyenérzetet, és megtanuljuk, mi a tökéletes, egészséges és higiénikus módszer! Ráadásul mutatunk egy pofonegyszerű top tippet is, ami örökre megváltoztatja a vécézési szokásaidat.

A fenéktörlés helyesen elvégezve megvéd a fertőzésektől. Fotó: triocean / shutterstock

Fenéktörlés helyesen – a legfőbb szabály, amit a nőknek kötelező megtanulni

Kevesen tudják, de a helytelen törlési irány az egyik leggyakoribb oka a makacs, visszatérő húgyúti fertőzéseknek és a fájdalmas hólyaghurutnak. A szabály pofonegyszerű: mindig elölről hátrafelé töröljünk. Miért annyira fontos a helyes mosdóhasználat? Ha hátulról előrefelé húzzuk a vécépapírt, a székletben található baktériumokat (például az E. coli-t) egyenesen a gáttájékra és a húgycső irányába tereljük. A nők anatómiai felépítése miatt ezek a kórokozók pillanatok alatt feljutnak a húgyhólyagba, és súlyos gyulladást okoznak.

A dörzsölés a legnagyobb ellenség

Amikor sietünk, vagy úgy érezzük, nem lett tökéletes a tisztaság, hajlamosak vagyunk dörzsölni a kényes területet. Ez a lehető legrosszabb, amit tehetünk. A végbélnyílás körüli bőr rendkívül vékony, érzékeny és gazdagon erezett. A durva dörzsöléssel mikroszkopikus méretű sérüléseket, hámhiányokat okozunk. Ezek a parányi sebek aztán könnyen elfertőződnek a székletbaktériumoktól, ami elviselhetetlen viszketéshez, égő érzéshez és hosszú távon a fájdalmas aranyér kialakulásához vezet. Ahelyett, hogy sikálnánk, alkalmazzunk inkább gyengéd, felitató, nyomkodó mozdulatokat!