Újabb csalásokkal akarnak kaszálni: Milliókat kerestek az ártatlan áldozaton az MI-csalók

A rendőrség számolt be a honlapján arról, hogy egy miskolci férfi az interneten egy hirdetésre kattintott rá, amelyen egy mesterséges intelligencián alapuló, magas hozamot ígérő befektetési lehetőséget kínáltak. A következő lépésével azonban megpecsételte a sorsát a férfi, hiszen nemsokára csalás áldozata lett.
Megadta az elérhetőségeit, amelyet követően telefonon, majd később személyesen is megkeresték és megerősítették a „kiváló” üzleti lehetőséget. A sértett telefonjára egy alkalmazást töltöttek le, amely mutatta, hogy mennyit „gyarapodott” a pénze. A csalók több hónapon keresztül, több alkalommal vették rá pénzátutalásokra és személyes készpénzátadásokra, így
összesen 25 millió forintot csaltak ki tőle.
Miután sem a befektetett pénzét, sem az ígért nyereséget nem kapta vissza, felismerte, hogy csalás áldozata lett, ezért feljelentést tett.
A rendőrség felhívja a figyelmet: legyünk óvatosak az irreálisan magas hozamot ígérő online befektetésekkel, és minden esetben ellenőrizzék a szolgáltató hitelességét!
Jelentős kárt okozó csalás miatt folytat eljárást a rendőrség, egyelőre ismeretlen tettes ellen.
