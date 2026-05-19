Újabb csalásokkal akarnak kaszálni: Milliókat kerestek az ártatlan áldozaton az MI-csalók

A rendőrség számolt be a honlapján arról, hogy egy miskolci férfi az interneten egy hirdetésre kattintott rá, amelyen egy mesterséges intelligencián alapuló, magas hozamot ígérő befektetési lehetőséget kínáltak. A következő lépésével azonban megpecsételte a sorsát a férfi, hiszen nemsokára csalás áldozata lett.

Csalás áldozata lett a férfi. Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Megadta az elérhetőségeit, amelyet követően telefonon, majd később személyesen is megkeresték és megerősítették a „kiváló” üzleti lehetőséget. A sértett telefonjára egy alkalmazást töltöttek le, amely mutatta, hogy mennyit „gyarapodott” a pénze. A csalók több hónapon keresztül, több alkalommal vették rá pénzátutalásokra és személyes készpénzátadásokra, így

összesen 25 millió forintot csaltak ki tőle.

Miután sem a befektetett pénzét, sem az ígért nyereséget nem kapta vissza, felismerte, hogy csalás áldozata lett, ezért feljelentést tett.

A csalás ügyében már intézkedik a rendőrség

A rendőrség felhívja a figyelmet: legyünk óvatosak az irreálisan magas hozamot ígérő online befektetésekkel, és minden esetben ellenőrizzék a szolgáltató hitelességét!

Jelentős kárt okozó csalás miatt folytat eljárást a rendőrség, egyelőre ismeretlen tettes ellen.