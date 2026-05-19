Itt a magyar sport új álompárja: csinos kézilabdázó csavarta el a válogatott focista fejét

Megmutatta gyönyörű szerelmét a friss NB I-es bajnok Győr futballistája. Csinger Márk az utóbbi hónapokban pályafutása legszebb időszakát éli: márciusban először kapott meghívót a magyar válogatottba, Marco Rossi szövetségi kapitány pedig a finnek és a kazahok elleni júniusi mérkőzéseken is számol vele. Mindeközben klubcsapatával sikerült letaszítania a Ferencvárost a magyar labdarúgás trónjáról. Emellett a jelek szerint a magánéletében sincs oka panaszra.

Csinger Márk (jobbra) az ETO egyik kulcsembere volt a szezonban / Fotó: ETO / Facebook

Csinger Márk csinos sportolót szeret

A 24 éves futballista Kürthi Laura, korábbi ifjúsági Európa-bajnok kézilabdázónővel alkot egy párt. Laura a Győri ETO utánpótlás- és felnőttcsapatában is szerepelt, később Vácon és Komáromban folytatta pályafutását, amelyet egy sérülés miatt végül be kellett fejeznie.

Jelenleg Győrben szemöldök stylist vállalkozást épít, emellett pedig támogatja immár magyar bajnok kedvesét. Az ünneplésen is Csinger Márk oldalán jelent meg.

Köszönöm, hogy tovább élhetem az álmaim veled

– írta Laura a bejegyzéshez.