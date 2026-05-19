Nemcsak Stana Alexandra élete lett mesebeli a Dancing with the Stars óta

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 17:30
Nemrég még háttérországként támogatták a hazai hírességeket, mára azonban ők is igazi sztárok lettek. A Dancing with the Stars óta jött hirtelen ismertség bizony felforgatta a mindennapjaikat is. Ezt azonban biztosan nem bánják: így Stana Alexandra sem, aki fantasztikus hírrel jelentkezett a minap.
A Dancing with the Stars magyarországi indulása óta a leszerződtetett, korábban a celebvilágban nem ismert profi táncosnők nemcsak a parkettet hódították meg, tehetségükkel és kedvességükkel hamar belopták magukat az emberek szívébe. Az elmúlt évek rengeteg szakmai sikert, párkapcsolati drámát, nagy szerelmet és hatalmas mérföldköveket hoztak számukra. Nézzük csak meg, hol tartanak most a show legnépszerűbb szereplői. Kezdjük a sort Stana Alexandra sztorijával.

Stana Alexandra terhes, első babáját várja

Stana Alexandra babát vár

Stana Alexandra a műsor egyik közönségkedvence lett. Táncba vitte többek között Árpa Attilát, Marics Petit és Kucsera Gábort is. Mariccsal ráadásul a második helyet is sikerült bezsebelniük. A tánc mellett kipróbálta magát az éneklésben is: A Nagy duett legutóbbi évadában Galambos Lajcsi duettpartnereként állt színpadra. A táncosnőről köztudott, hogy imád pörögni, ezerrel dolgozik, a munkája nemcsak az élete, hanem a hobbija is, ám most biztosan visszavesz a tempóból. A napokban ugyanis mindenki meglepetésére bejelentette: első gyermekét várja titokzatos párjától. Úgy tűnik, Köcse Györggyel való válása és szakításai után most végre révbe ért, és megtalálta azt a boldogságot, amit mindig is keresett.

Lissák Laura: a parkettről a kamerák mögé

Lissák Laura, aki a Dancing negyedik évadában T. Dannyvel egészen a döntőig menetelt, egy nagyon izgalmas karrierváltáson ment keresztül az elmúlt időszakban. Az ötödik évadban ugyanis már nem táncosként láthatták a nézők, hanem mondhatni szintet lépett: ő lett a műsor hivatalos online riportere. Meg is mutatta, hogy abszolút alkalmas a rábízott feladatra, így a tánc mellett műsorvezetői, riporteri irányba is építi a karrierjét. 

Az az álmom, hogy egyszer műsorvezetőként tartsanak számon, mert ez lenne a munkám. A tánc ugyanis, ahogy idősödik az ember, egyre inkább háttérbe szorul. Most ezért építek egy másik karriert, nem sajnálva rá az időt és az energiát. Igaz, hogy a riporterkedés, a Spíler TV és a koreográfiák miatt heti hét napot dolgozom, de azt gondolom, megéri 

- mesélte korábban.

Mikes Anna beleszeretett partnerébe, Krausz Gáborba

Mikes Anna története igazi tündérmese, ami konkrétan a Dancing with the Stars parkettjén kezdődött, amikor a negyedik évadban a sebeit nyaldosó Krausz Gáborral került össze. A páros az utolsó pillanatig titkolták a műsorban, hogy egy párt alkotnak, mint mondták, nem szerették volna befolyásolni a nézőket, mégis ők nyerték meg a versenyt. Szerelmük aztán a valóságban is kiteljesedett, Krausz egy romantikus utazáson kérte meg Anna kezét, nem sokkal később pedig a lagzit is megtartották. Boldog házasságban élnek, és nem titkolják, dolgoznak a családalapításon. Bár Anna magánélete előtérbe került a médiában, továbbra is elhivatott táncpedagógusként dolgozik és saját táncórái vannak, ahová Krausz és Tóth Gabi kislánya, Hannaróza is előszeretettel jár.

Mikes Anna férjével, Krausz Gáborral

Tóth Katica az ötödik évad abszolút bajnoka

Tóth Katica az egyik legmeghatározóbb arcává nőtte ki magát a műsornak, a legutóbbi széria pedig elhozta számár a csúcsot. WhisperTonnal elképesztő koreográfiákat mutattak be a parketten, lenyűgözték az egész országot. Nem is csoda, hogy ők nyerték meg a versenyt. Jelenleg az ország egyik legismertebb profi táncosnője, akit rengeteg fellépésre és szakmai munkára kérnek fel. Egy stúdióban dolgozik volt párjával, Suti Andrással, akivel hosszú évekig alkottak egy párt, de szakításuk után is nagyon jó viszonyt ápolnak egymással.

Szőke Zsuzsi sikeres tréner lett

Szőke Zsuzsi, akit Kinizsi Ottóval és PSG Oglival is láthattunk a parketten, az egyik legtechnikásabb táncosa a csapatnak. Bár a műsorban nem sikerült a döntőig menetelnie, a műsoron kívül rendkívül sikeres. Aktívan építi a saját márkáját, elismert tánctanérként és edzőként dolgozik, emellett a közösségi médiában is rendkívül aktív, ahol fitnesz-, életmód- és természetesen tánctartalmakkal is inspirálja követőit.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
