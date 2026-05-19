Nemcsak Stana Alexandra élete lett mesebeli a Dancing with the Stars óta

A Dancing with the Stars magyarországi indulása óta a leszerződtetett, korábban a celebvilágban nem ismert profi táncosnők nemcsak a parkettet hódították meg, tehetségükkel és kedvességükkel hamar belopták magukat az emberek szívébe. Az elmúlt évek rengeteg szakmai sikert, párkapcsolati drámát, nagy szerelmet és hatalmas mérföldköveket hoztak számukra. Nézzük csak meg, hol tartanak most a show legnépszerűbb szereplői. Kezdjük a sort Stana Alexandra sztorijával.

Stana Alexandra terhes, első babáját várja (Fotó: Tumbász Hédi)

Stana Alexandra babát vár

Stana Alexandra a műsor egyik közönségkedvence lett. Táncba vitte többek között Árpa Attilát, Marics Petit és Kucsera Gábort is. Mariccsal ráadásul a második helyet is sikerült bezsebelniük. A tánc mellett kipróbálta magát az éneklésben is: A Nagy duett legutóbbi évadában Galambos Lajcsi duettpartnereként állt színpadra. A táncosnőről köztudott, hogy imád pörögni, ezerrel dolgozik, a munkája nemcsak az élete, hanem a hobbija is, ám most biztosan visszavesz a tempóból. A napokban ugyanis mindenki meglepetésére bejelentette: első gyermekét várja titokzatos párjától. Úgy tűnik, Köcse Györggyel való válása és szakításai után most végre révbe ért, és megtalálta azt a boldogságot, amit mindig is keresett.

Lissák Laura: a parkettről a kamerák mögé

Lissák Laura, aki a Dancing negyedik évadában T. Dannyvel egészen a döntőig menetelt, egy nagyon izgalmas karrierváltáson ment keresztül az elmúlt időszakban. Az ötödik évadban ugyanis már nem táncosként láthatták a nézők, hanem mondhatni szintet lépett: ő lett a műsor hivatalos online riportere. Meg is mutatta, hogy abszolút alkalmas a rábízott feladatra, így a tánc mellett műsorvezetői, riporteri irányba is építi a karrierjét.

Az az álmom, hogy egyszer műsorvezetőként tartsanak számon, mert ez lenne a munkám. A tánc ugyanis, ahogy idősödik az ember, egyre inkább háttérbe szorul. Most ezért építek egy másik karriert, nem sajnálva rá az időt és az energiát. Igaz, hogy a riporterkedés, a Spíler TV és a koreográfiák miatt heti hét napot dolgozom, de azt gondolom, megéri

- mesélte korábban.