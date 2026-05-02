„A szeretteim közül senki nem akarná, hogy boldogtalan legyek” – Így próbál talpra állni a tragédiák után Sebestyén Katja

Felfoghatatlan veszteségek sorozata érte az elmúlt időszakban a Sztárban Sztár leszek! egykori döntősét, Sebestyén Katját. Az énekesnő, aki korábban már bizonyította rendkívüli lelkierejét, most élete egyik legnehezebb időszakát éli át: rövid időn belül el kellett búcsúznia két gyermekének az édesapjától, legjobb barátnőjétől, keresztanyjától és hűséges négylábú társától is. Sebestyén Katja a gyász sűrűjében is próbál kapaszkodót nyújtani gyermekeinek, miközben a zene és az összefogás ad nekik reményt a folytatáshoz.

Sebestyén Katja volt férje szörnyű tragédiában veszítette el az életét (Fotó: Bors)

Sebestyén Katja családja gyászol: Mostanában sajnos nem először...

A sorozatos csapások közül az egyik legmegrázóbb Katja volt férjének, Zoltánnak a váratlan halála volt, aki tragikus körülmények között, füstmérgezésben veszítette életét. A férfi elvesztése mély sebet ejtett a családon, különösen két közös gyermekükön, Lillán és Leventén. Az énekesnő őszintén vallott arról, milyen nehéz a hétköznapokban tartania magát: „Tegnap az egyik legjobb barátnőmet veszítettem el, aki alig járt az ötvenes évei elején – Krizsik Alfonz színművész feleségéről, Reniről van szó” – árulta el a napokban az énekesnő. A gyászt tovább tetézte Katja keresztanyukájának elvesztése, majd a család hűséges társa, a 18 éves kutyusuk is örök álomra szenderült:

A kutyánk is most döntött úgy, hogy tizennyolc év után itthagy minket. Rengeteg ajándék plusz évet kapott az élettől, de nehéz lesz nélküle is. Csőstül jött minden, de az élet közben megy tovább. Van egy olyan érzésem, hogy a szeretteim közül senki sem akarná, hogy boldogtalan legyek

– állapította meg elcsukló hangon.

Sebestyén Katja életét sok tragédia árnyékolja be

A zene mint gyógyír: Levente dalokba önti a fájdalmát

A nagyfia, Levente, különleges módon dolgozza fel az édesapja elvesztése felett érzett fájdalmat: az alkotásba menekült. Katja büszkén, mégis elérzékenyülve mesélt fia tehetségéről és arról a mély tartalomról, amit a kamasz fiú alkotott:

Levente dalokba menekül, az apukájához is írt már többet is, hiszen mindkettőjüknek nagyon hiányzik. Nagyon szép és megható dolgokat ír. Biztatom, hogy adjuk ki őket, de egyelőre hajthatatlan, még energiát gyűjt ahhoz, hogy kitegye magát a nyilvánosság elé. Olyan mély összefüggéseket és gondolatokat fogalmaz meg, amelyek mintául szolgálhatnának a mai generációnak, arról nem is beszélve, hogy másoknak is segíthetne, akik hasonló cipőben járnak

– részletezte a büszke anyuka.