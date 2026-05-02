Antal Nimród magyar Blöfföt csinált belőle: íme A viszkis és aki ihlette

Folytatjuk múlt héten indult bűnözők a filmvásznon cikksorozatunkat, melyben olyan hazai és nemzetközi filmeket tárgyalunk, melyek híres/hírhedt bűnözőkről szólnak. Ezen a héten a ‘90-es évek Magyarországának legizgalmasabb történetét feldolgozó A Viszkis című filmet és főhősét ihlető Ambrus Attilát tárgyaljuk.

Antal Nimród A viszkis című filmje örökítette meg Ambrus Attila történetét (Fotó: YouTube)

A Viszkis és aki ihlette

Ambrus Attila, a “viszkis rabló” néven vonult be a történelembe. A ‘90-es években takarékpénztárak és postafiókok kirablásával “kereste a kenyerét”. Az ominózus “viszkis” becenevet a sajtó aggatta rá, mert szokása volt a rablások végrehajtása előtt elfogyasztani egy-két deci whiskey-t a tetthelyekhez közeli kocsmákban. Összesen 27 rablást követett el, mielőtt elkapták volna. A rendőrség először 1999-ben fogta el az ártándi határátkelőnél. Tettestársa, Orbán Gábor vallomása buktatta le. A Gyorskocsi utcai vizsgálati fogságból 7 hónappal később megszökött és még két rablást hajtott végre, mielőtt ismét elkapták volna. Végül 2002-ben 17 év fegyházbüntetést szabott ki rá a bíróság. 2012-ben, jó magaviseletért feltételes szabadlábra helyezték.

A börtönben töltött évek alatt leérettségizett, kitanulta a keramikus mesterséget és a Dunaújvárosi Egyetemen még diplomát is szerzett. Szabadulása után a börtönben megszerzett tudását kamatoztatva saját keramikus vállalkozást indított, mellyel a mai napig járja a különböző vásárokat. Ambrus Attila, azaz a viszkis rabló valóságos magyar Robin Hoodként élt a köztudatban. Ehhez persze kellett az a hatalmas médiafigyelem, ami a tevékenységét övezte. A modern kori Rózsa Sándornak nevezte őt a sajtó, amit már akkoriban is szélsőséges viták öveztek, mondván szabad-e hőst csinálni egy köztörvényes bűnözőből.

Története sokakat megihletett. Julian Rubinstein könyvet írt róla A viszkis rabló balladája címen, majd egy film is készült a Discovery Szökésben című műsora számára. 2017-ben azonban egy sokkal nagyszabásúbb alkotás került a mozikba, megörökítve a ‘90-es évek Magyarországát és Ambrus Attila izgalmas történetét.