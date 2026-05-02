Dögös képpel jelentette be Mihályfi Luca, ez a titka

Mihályfi Luca évek óta bombaformában van, és ezt nem is fél megmutatni. A fiatal énekesnő igazi dívaként tündököl a színpadon, szexisége magabiztosságából is ered. A 22 éves tehetség elképesztő alakja mögött azonban komoly munka van! A Dancing with the Starsban is próbát tevő szépség ugyanis rengeteget edz és az étkezésre is odafigyel. Erről pedig 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében mesélt egy rajongói kérdezz-felelek során.

Mihályfi Luca szexi alakját sokan irigylik / Fotó: Markovics Gábor / Bors

Mihályfi Luca elárulta bombaformájának titkát

Mitől kockás a hasad? Hogyan tartod magad formában?

- tette fel egy követője a kérdést, amire az énekesnő őszintén válaszolt is.

Sokat edem, általában heti négyszer. Ha az időm engedi többször is. Hasazni csak otthon szoktam, teremben most kezdtem el komolyabban edzeni popsira nagy súlyokkal és kardiózom is. Valamint igyekszem egészségesen étkezni. Minimalizálom a szénhidrátot és igyekszem megfelelő ételekből energiát gyűjteni

- részletezte Luca, aki szerelmével, Hegyes Bercivel együtt kiáll T. Danny mellett mindazok után, amin a rapper átment.

Nagyon erős és nagyon jól csinálta, hogy az utóbbi hónapokban ennyire visszahozta magát, ilyen csodálatos formájába. Tiszteletreméltó, hogy egy mélypontról így fel tudott jönni, ilyen egészséges, kerek énjét tudja újra mutatni és képviselni önmagát

- közölte az énekesnő T. Danny dokusorozatának bemutatóján.