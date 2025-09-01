Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
Halálos veszélyt rejt ez a mérgező növény – a te kertedben is ott lehet

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 16:45
Első ránézésre ártalmatlan és szépnek is mondható, valójában azonban igen veszélyes. Egy mérgező növény a te kertedben is könnyen ott lehet, a hatása pedig rémisztő.
Van egy virág, amely nemcsak megtalálható hazánkban, de sokan dísznövényként ültetik a kertbe, mit sem sejtve arról, hogy valójában mennyire mérgező növény. Alább eláruljuk, melyik ez a virág, és hogyan védekezhetsz ellene.

Sisakvirág, mint mérgező növény
A sisakvirág ártalmatlannak tűnik, valójában azonban igen mérgező növény.
Fotó: Volker Rauch

A történelem leghírhedtebb mérgező növénye

Ártalmatlannak, sőt szépnek tűnik, valójában azonban igen mérgező növény a sisakvirág. A növényről még William Shakespeare is említést tesz Macbeth című drámájában: a boszorkányok „farkasfog” nevű alapanyaga valószínűleg nem más, mint a farkasölő sisakvirág – vagyis a hírhedt Aconitum egyik fajtája. Hogy mennyire veszélyes ez a növény, azt Szardíniában ismerték fel annak idején, innen ered a szardónikus mosoly kifejezés. A virág által kibocsátott méreganyag hatására a szerencsétlenül járt emberek teste megfeszült, megmerevedett, az arcuk pedig a haláluk pillanatában torz mosolyba rándult és úgy is maradt.

Sisakvirág
Ne tévesszen meg a sisakvirág szépsége. Halálos méreg.
Fotó: Chris Hill

Már kis mennyiség is halálos

A sisakvirágot nem véletlenül hívják a mérgek királynőjének. Méreganyaga az akonitin, amely olyan erős, hogy a mérgezéshez nem is kell megenni, elég, ha valaki puszta kézzel megfogja, majd megdörzsöli a szemét vagy a száját. Már pusztán a mérgező növény érintése is veszélyes lehet, mert a hatóanyaga a bőrön keresztül is felszívódhat. Már egy kis mennyiség belélegzése vagy lenyelése szívritmuszavart, bénulást, légzési nehézséget és végül szívleállást okozhat, ráadásul nagyon gyorsan, néhány órán belül. A tünetek általában bizsergéssel kezdődnek, majd zsibbadás, remegés, hányinger és légzési nehézség következik. Számos kiskertben lehet látni sisakvirágot, kertészetekben is árulják, de sokszor nem mondják el, mennyire veszélyes növény. Nagyon óvatosan kell bánni vele, lehetőleg kesztyűben érjünk csak hozzá és a gyerekeket, háziállatokat tartsuk tőle távol. Egy kirándulás során sem árt, ha tudjuk, melyik növényhez ne nyúljunk.

Sisakvirág a hegyen
Már pusztán a sisakvirág megérintése veszélyes lehet.
Fotó: helmut86

Hol fordul elő, mire figyelj?

A sisakvirág Európa-szerte elterjedt, így Magyarországon is megtalálható. Leggyakrabban erdők szélén, hegyvidékes területeken nő, de sokan ültetik kertekbe is szép lilás színű virága miatt. A legjobb tanács: ha nem tudod, mi az, ne szedd le, és ne nyúlj hozzá, a sisakvirágnak ugyanis nemcsak a virága veszélyes, hanem a gyökere is különösen mérgező.

 

