Rohantak az egységek: rendkívül súlyos baleset történt az M3-ason

Sokkoló baleset történt az M3-as autópálya Miskolc felé vezető oldalán, miután egy autós a szalagkorlátot átszakítva a tetejére borulva állt meg. Az horrorisztikus esetről a Szent Flórián Tűzoltó Egyesület-Füzesabony számolt be a Facebook-oldalán.
Riasztás. A mai nap 0:22-kor érkezett jelzés szerint az M3-as autópályán egy autó felborult
- kezdi az egység hozzátéve, a baleset azok után keletkezett be, hogy a jármű először szalagkorlátnak csapódott, majd azt szakítva borult az árokba Nagyfüged és Kál között.
A helyszínre mentők és tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járművet:
Az autóban két utas utazott akik önerejükből ki tudtak szállni
- írták.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.