Rohantak az egységek: rendkívül súlyos baleset történt az M3-ason

Sokkoló baleset történt az M3-as autópálya Miskolc felé vezető oldalán, miután egy autós a szalagkorlátot átszakítva a tetejére borulva állt meg. Az horrorisztikus esetről a Szent Flórián Tűzoltó Egyesület-Füzesabony számolt be a Facebook-oldalán.

Súlyos baleset az M3-ason. Fotó: Zalai hírlap

Súlyos baleset az M3-ason

Riasztás. A mai nap 0:22-kor érkezett jelzés szerint az M3-as autópályán egy autó felborult

- kezdi az egység hozzátéve, a baleset azok után keletkezett be, hogy a jármű először szalagkorlátnak csapódott, majd azt szakítva borult az árokba Nagyfüged és Kál között.

A helyszínre mentők és tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járművet:

Az autóban két utas utazott akik önerejükből ki tudtak szállni

- írták.