Szívszaggató dráma Budapesten: percekig küzdöttek egy kisbaba életéért a mentők – videó

Szívszorító történetet osztott meg hivatalos Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. Mint írják, egy kisbaba életéért kellett küzdeniük, ami miatt a kiérkező mentőegység mellé koraszülött-mentőegységet is riasztani kellett. A csöppség életéért drámai küzdelem zajlott, újra kellett őt éleszteni. A feszített tempó és munka azonban szerencsére nem volt hiába.

Baba életéért küzdöttek a mentősök Fotó: Vad-Len / shutterstock

Nemrég egy csecsemőhöz riasztották bajtársainkat, akik azonnal a család segítségére siettek. Újraélesztés és drámai küzdelem kezdődött a kis életért. A kisbaba további ellátását a Peter Cerny Alapítvány koraszülött-mentőegysége vette át, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kis beteget. Egy újszülött aprócska, mégis a legnagyobb odafigyelést igényli

- írták posztjukban hozzátéve, a koraszülött-mentők külön levélben fejezték ki elismerésüket a lelkiismeretes és szakszerű ellátásért.