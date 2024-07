Eláruljuk a titkot: Így vigyázz a legjobban az autó fényezésére nyáron

Nem is gondolnánk, de a legforróbb évszakban még több dologra kell odafigyelnünk, ahhoz, hogy megőrizzük autónk külsejének épségét. Számos praktikát bevethetünk ehhez például a mosás és ápolás tekintetében.

Fotó: Pexels

1. Termések az autón

Akárhol is pihentessük a gépjárművet nyáron, némi tudatossággal megóvhatjuk a felületi fényezést.

A nyíló vagy éppen elnyíló növények, a fákról lepotyogó termések (tűlevél, tobozok stb.), savas levelek és a gyanta sem barátja a lakkrétegnek. Előzzük meg a károkat fedett parkolással, ponyvával, vagy gyors takarítással!

2. Nehogy rászáradjon

Akár egy rövid esti út elegendő ahhoz, hogy a motorháztető és szélvédő tele legyen rovarokkal, a madarak pedig szinte bármilyen napszakban összepiszkíthatják az autót, attól függően, hova parkoltunk. Ezeket jobb minél előbb eltávolítani, mert ha nagyon rászáradnak, maradandó nyomokat is hagyhatnak. Dörzsis szivacs helyett azonban finom eszközökkel vágjunk bele a takarításba, és a lehető leghamarabb igyekezzünk ezt megejteni.

3. Rohangáló állatkák

Apró lábnyomokkal is rendszeres találkozhatunk nyáron, a kisebb testű állatok, mint a nyest sáros lábnyomokat hagyhatnak, és több alkatrészt is megrághatnak. Ha rendszeres a probléma, és nagyobb a kár, a kétes házi praktikák helyett kérjük szakértő segítségét. Ezen kívül kóbor macskák éjszakai játszótere is lehet autónk, a sérülések elkerülése érdekében használjunk ponyvát, ha kint parkolunk, és ne hagyjunk kint állateledelt, ami odavonzhatja őket.

4. Jöhet a jégeső

Védjük meg vihar idején is a kocsit! Tiszta felületről hamar elpárolog a víz, ám egy szennyeződésekkel és lerakódásokkal teli felszínen több ideig megmarad a nedvesség, ami a korrózió melegágya lehet. A jégeső okozta károk ellen is tehetünk: tartsunk az autóban néhány vastagabb kiselejtezett plédet, így ha menet közben ér a vihar, gyorsan rá tudjuk teríteni, és megúszhatjuk a horpadásokat, lyukakat.

5. Akárcsak a Szaharában

Nemcsak a szaharai por, de a száraz szeles időben szálló homok is be tudja borítani a járművet, ha pedig a tengernél nyaralunk, sólerakódással is számolnunk kell. Ezek a szemcsék mikrokarcolásokat okozhatnak, hosszútávon emiatt matt felület keletkezhet. Ilyen időjárás és tengerparti utazás mellett tisztítsuk gyakrabban az autót, és használjunk viaszos tisztítószereket, amik bevonatot képeznek, ezzel taszítják a port.