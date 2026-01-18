Megfejtettük a nagy titkot: ezért sírunk valójában hagymavágás közben, de van rá megoldás

Ironikus, hogy éppen ez a zöldség az egyik leggyakrabban használt alapanyag a világ konyháiban, amely szinte kivétel nélkül mindenki szemébe könnyeket csal. Bár a hagyma isteni ízvilágot kölcsönöz az ételeknek, most nem a gasztronómiai élmények nyújtotta öröm könnyekről beszélünk. Az alábbi cikkben eláruljuk, mi az oka annak, hogy a hagymavágás mindig sírásba és szipogásba torkollik.
A kérdésre több folyamat is magyarázatot ad.
Egyrészt a vöröshagyma sejtjeiben kéntartalmú anyagok találhatók, amik normál állapotban (amíg a hagyma ép) elkülönülnek egymástól. Amikor azonban megkezdjük az aprítást, a hagyma sejtfalai megsérülnek, az anyagok összekeverednek, és egy enzim hatására új vegyület keletkezik. Ez az illékony anyag gyorsan a levegőbe, onnan pedig a szemünkbe kerül. A szemünkben található nedvekkel érintkezve egy irritációt kiváltó, savas közeget képez, amit a szemünk veszélyként érzékel, így védekezni kezd: fokozott könnytermeléssel próbálja kimosni az irritáló anyagot.
Másrészt a hagymavágás hatását nem csak a gáznemű anyagoknak köszönhetjük. Újabb kísérletek kimutatták, hogy a vágás közben apró folyadékcseppek is kiszabadulnak a zöldség belsejéből. A hagyma rétegei között ugyanis egy olyan folyadék található, amely nyomás alatt áll. Amikor pedig a késünk áthalad a hagyma szövetein, ez a folyadék a nyomásnak köszönhetően nagy sebességgel, spriccelve távozik a zöldségből. A mikroszkopikus cseppek a levegőben tovább aprózódnak, és elérik a szemünket is. A bennük lévő irritáló anyag közvetlenül érintkezik szemünk felszínével, ami tovább fokozza a könnytermelést.
A hagymának biztosan. A jelenség ugyanis a zöldség egyik sajátos védekező mechanizmusának köszönhető. Kémiai reakcióval, és mint kiderült, fizikai hatásokkal szemben is képes megóvnia magát.
A vizsgálatok szerint egy éles késsel hatékonyan mérsékelhető a probléma. Egy tompa kés sokkal jobban roncsolja a hagyma szöveteit, tehát több folyadék és irritáló anyag felszabadulásához vezet. Egy jól élezett pengével azonban tisztább vágásokat ejthetsz a zöldségen, kisebb nyomást gyakorolva.
Próbáld ki a trükköt, és készítsd el az alábbi videóban látható, istenien krémes levest a hétvégén:
