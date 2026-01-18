Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Piroska névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Férfi a konyhában hagymavágás közben

Megfejtettük a nagy titkot: ezért sírunk valójában hagymavágás közben, de van rá megoldás

konyhai trükkök
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 12:15
vöröshagymatipphagyma
Tudod, miért csíp a vöröshagyma? A magyar konyha szinte elképzelhetetlen nélküle, sokszor mégis könnyeket csal a szemünkbe. Igaz, az íze mindenért kárpótol bennünket, de mit szólnál, ha mutatnánk egy trükköt, amivel végre búcsút inthetsz a sírásnak hagymavágás közben? Ez éppen olyan hatékony, mint amennyire egyszerű.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Ironikus, hogy éppen ez a zöldség az egyik leggyakrabban használt alapanyag a világ konyháiban, amely szinte kivétel nélkül mindenki szemébe könnyeket csal. Bár a hagyma isteni ízvilágot kölcsönöz az ételeknek, most nem a gasztronómiai élmények nyújtotta öröm könnyekről beszélünk. Az alábbi cikkben eláruljuk, mi az oka annak, hogy a hagymavágás mindig sírásba és szipogásba torkollik.

Könnyeit törlő fiatal nő a konyhában hagymavágás közben.
Ezért erednek el a könnyeid hagymavágás közben.
Fotó: eldar nurkovic /  Shutterstock 
  • A hagymavágás közben kéntartalmú, illékony anyagok szabadulnak fel.
  • Az anyagok kétféle úton is a szemünkbe juthatnak.
  • Egy pofonegyszerű praktikával hatékonyan csökkenthetjük könnyeink számát.

Konyhakémia lépésről lépésre: miért sírunk hagymavágás közben?

A kérdésre több folyamat is magyarázatot ad.

Egyrészt a vöröshagyma sejtjeiben kéntartalmú anyagok találhatók, amik normál állapotban (amíg a hagyma ép) elkülönülnek egymástól. Amikor azonban megkezdjük az aprítást, a hagyma sejtfalai megsérülnek, az anyagok összekeverednek, és egy enzim hatására új vegyület keletkezik. Ez az illékony anyag gyorsan a levegőbe, onnan pedig a szemünkbe kerül. A szemünkben található nedvekkel érintkezve egy irritációt kiváltó, savas közeget képez, amit a szemünk veszélyként érzékel, így védekezni kezd: fokozott könnytermeléssel próbálja kimosni az irritáló anyagot.

Másrészt a hagymavágás hatását nem csak a gáznemű anyagoknak köszönhetjük. Újabb kísérletek kimutatták, hogy a vágás közben apró folyadékcseppek is kiszabadulnak a zöldség belsejéből. A hagyma rétegei között ugyanis egy olyan folyadék található, amely nyomás alatt áll. Amikor pedig a késünk áthalad a hagyma szövetein, ez a folyadék a nyomásnak köszönhetően nagy sebességgel, spriccelve távozik a zöldségből. A mikroszkopikus cseppek a levegőben tovább aprózódnak, és elérik a szemünket is. A bennük lévő irritáló anyag közvetlenül érintkezik szemünk felszínével, ami tovább fokozza a könnytermelést.

Mégis kinek jó ez?

A hagymának biztosan. A jelenség ugyanis a zöldség egyik sajátos védekező mechanizmusának köszönhető. Kémiai reakcióval, és mint kiderült, fizikai hatásokkal szemben is képes megóvnia magát.

Hagymavágás könnyek nélkül: hogy ne sírjunk pucolás közben?

Hagymavágás előtt kést élező férfi.
Egy tompa élű kés akár többszörösére növelheti a levegőbe jutó cseppek számát.
Fotó:  123RF

A vizsgálatok szerint egy éles késsel hatékonyan mérsékelhető a probléma. Egy tompa kés sokkal jobban roncsolja a hagyma szöveteit, tehát több folyadék és irritáló anyag felszabadulásához vezet. Egy jól élezett pengével azonban tisztább vágásokat ejthetsz a zöldségen, kisebb nyomást gyakorolva.

Próbáld ki a trükköt, és készítsd el az alábbi videóban látható, istenien krémes levest a hétvégén:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu