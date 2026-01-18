Megfejtettük a nagy titkot: ezért sírunk valójában hagymavágás közben, de van rá megoldás

Ironikus, hogy éppen ez a zöldség az egyik leggyakrabban használt alapanyag a világ konyháiban, amely szinte kivétel nélkül mindenki szemébe könnyeket csal. Bár a hagyma isteni ízvilágot kölcsönöz az ételeknek, most nem a gasztronómiai élmények nyújtotta öröm könnyekről beszélünk. Az alábbi cikkben eláruljuk, mi az oka annak, hogy a hagymavágás mindig sírásba és szipogásba torkollik.

Ezért erednek el a könnyeid hagymavágás közben.

Fotó: eldar nurkovic / Shutterstock

A hagymavágás közben kéntartalmú, illékony anyagok szabadulnak fel.

Az anyagok kétféle úton is a szemünkbe juthatnak.

Egy pofonegyszerű praktikával hatékonyan csökkenthetjük könnyeink számát.

Konyhakémia lépésről lépésre: miért sírunk hagymavágás közben?

A kérdésre több folyamat is magyarázatot ad.

Egyrészt a vöröshagyma sejtjeiben kéntartalmú anyagok találhatók, amik normál állapotban (amíg a hagyma ép) elkülönülnek egymástól. Amikor azonban megkezdjük az aprítást, a hagyma sejtfalai megsérülnek, az anyagok összekeverednek, és egy enzim hatására új vegyület keletkezik. Ez az illékony anyag gyorsan a levegőbe, onnan pedig a szemünkbe kerül. A szemünkben található nedvekkel érintkezve egy irritációt kiváltó, savas közeget képez, amit a szemünk veszélyként érzékel, így védekezni kezd: fokozott könnytermeléssel próbálja kimosni az irritáló anyagot.

Másrészt a hagymavágás hatását nem csak a gáznemű anyagoknak köszönhetjük. Újabb kísérletek kimutatták, hogy a vágás közben apró folyadékcseppek is kiszabadulnak a zöldség belsejéből. A hagyma rétegei között ugyanis egy olyan folyadék található, amely nyomás alatt áll. Amikor pedig a késünk áthalad a hagyma szövetein, ez a folyadék a nyomásnak köszönhetően nagy sebességgel, spriccelve távozik a zöldségből. A mikroszkopikus cseppek a levegőben tovább aprózódnak, és elérik a szemünket is. A bennük lévő irritáló anyag közvetlenül érintkezik szemünk felszínével, ami tovább fokozza a könnytermelést.

Mégis kinek jó ez? A hagymának biztosan. A jelenség ugyanis a zöldség egyik sajátos védekező mechanizmusának köszönhető. Kémiai reakcióval, és mint kiderült, fizikai hatásokkal szemben is képes megóvnia magát.