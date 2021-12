Öntöttvas edény, a konyha valódi kincse (x)

Süthetünk benne húst, kenyeret, csőben sült finomságokat, főzhetünk különböző ragukat. Az igencsak nehéz tető miatt jól záródik is, így pároláshoz is tökéletesen megfelel. Amennyiben nincs otthon kemencénk, mégpedig sokunknak nincs, a vasedény kiválóan használható kenyérsütéshez is. A sütő bekapcsolásakor legalább 30 percre tegyük be az edényt melegedni. Ilyenkor tökéletesen átveszi annak magas hőmérsékletét, és szinte egy mini kemencévé alakul, amiben fantasztikusan ropogós és ízletes kenyereket lehet sütni. Az edény öntöttvasa nagyon jól tárolja a hőt. Ez biztosítja azt, hogy a tészta szinte ideálisan egyenletes hőellátást kapjon. A kenyeret, amíg nem lengi körbe a lakást a friss kenyérillat, érdemes lefedve sütni, aztán levenni a fedőt, és addig sütni, amíg szép aranyszínű nem lesz.