Így tüntetheted el egyszerűen a karcolásokat a tányérokról

Szinte minden háztartásban előfordul, hogy a szép, fényes tányérokon egy idő után szürkés, csíkos karcolások jelennek meg. Ezeket többnyire az evőeszközök okozzák, amikor a kés vagy villa a mázas felületen végighúzódik. Szerencsére ezek a nyomok általában nem valódi sérülések, csupán fém lerakódások, amelyeket könnyen el lehet távolítani. Erre hoztunk néhány tippet.
Nem kell hozzá nagy beruházás, otthoni, filléres eszközökkel már elérheted a kívánt hatást. Íme a házi praktikák:
Az egyik legegyszerűbb módszer a hagyományos, fehér fogkrém használata. Egy puha rongyra vagy szivacsra nyomjunk egy keveset, majd körkörös mozdulatokkal dörzsöljük át a karcos felületet. A finom csiszoló hatás segít eltávolítani a fémnyomokat. Ezután alaposan öblítsük le az edényt.
Makacsabb elszíneződések esetén a szódabikarbóna is hatásos lehet. Keverjünk belőle kevés vízzel sűrű pasztát, majd ezt vigyük fel a karcos részre. Néhány perc dörzsölés után öblítsük le tiszta vízzel. A módszer különösen jól működik porcelán és kerámia esetében.
Ha az otthoni praktikák nem bizonyulnak elégnek, léteznek kifejezetten porcelánhoz és kerámiához készült tisztítószerek is, amelyek kíméletesen, mégis hatékonyan távolítják el a fém okozta elszíneződéseket.
Ez a trükk porcelán, kerámia és mázas kőedény esetében hatékony, de matt, festett vagy aranyszegélyes tányérnál óvatosabban kell bánni a dörzsöléssel. Tudnod kell azt is, hogy ez nem vonatkozik az anyagban lévő tényleges repedésekre vagy csorbulásokra. Ha repedés vagy lepattanás van rajta, a baktériumok könnyebben megtelepedhetnek benne, ez már nem csupán esztétikai kérdés, hanem higiéniai szempont.
Ha a máz ténylegesen megsérült, azt már nem lehet helyrehozni. Arra is érdemes figyelni, hogy erős súrolószivacsot ne használjunk, mert ez könnyen felsértheti a felületet, és még több kárt okozhat. Érdemes óvatos mozdulatokkal, puha eszközökkel dolgozni, hogy az edények hosszú ideig megőrizzék fényüket.
