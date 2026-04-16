Így tüntetheted el egyszerűen a karcolásokat a tányérokról

tányér
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 17:15
konyhai praktikatisztításháztartás
Az edényeken megjelenő szürke karcolások ijesztőbbnek tűnnek, mint amilyenek valójában. Egy egyszerű konyhai praktikával azonban pár perc alatt eltüntethetők, és a tányér újra tisztának hat.
  • A tányér felületén megjelenő szürke csíkok legtöbbször nem valódi sérülések.
  • A tányér karcolásai egyszerű házi módszerrel pár perc alatt eltávolíthatók.
  • A tányér mázának védelméhez fontos, hogy kíméletes eszközöket használjunk.

Szinte minden háztartásban előfordul, hogy a szép, fényes tányérokon egy idő után szürkés, csíkos karcolások jelennek meg. Ezeket többnyire az evőeszközök okozzák, amikor a kés vagy villa a mázas felületen végighúzódik. Szerencsére ezek a nyomok általában nem valódi sérülések, csupán fém lerakódások, amelyeket könnyen el lehet távolítani. Erre hoztunk néhány tippet.

Tányér felületén látható szürke csíkok.
A tányér felületén látható szürke csíkok többnyire fémnyomok, nem valódi sérülések.
Tippek a tányéron lévő karcolások ellen

Nem kell hozzá nagy beruházás, otthoni, filléres eszközökkel már elérheted a kívánt hatást. Íme a házi praktikák:

Fogkrémmel a kisebb karcok ellen

Az egyik legegyszerűbb módszer a hagyományos, fehér fogkrém használata. Egy puha rongyra vagy szivacsra nyomjunk egy keveset, majd körkörös mozdulatokkal dörzsöljük át a karcos felületet. A finom csiszoló hatás segít eltávolítani a fémnyomokat. Ezután alaposan öblítsük le az edényt.

Szódabikarbóna is segíthet

Makacsabb elszíneződések esetén a szódabikarbóna is hatásos lehet. Keverjünk belőle kevés vízzel sűrű pasztát, majd ezt vigyük fel a karcos részre. Néhány perc dörzsölés után öblítsük le tiszta vízzel. A módszer különösen jól működik porcelán és kerámia esetében.

Speciális tisztítószerek

Ha az otthoni praktikák nem bizonyulnak elégnek, léteznek kifejezetten porcelánhoz és kerámiához készült tisztítószerek is, amelyek kíméletesen, mégis hatékonyan távolítják el a fém okozta elszíneződéseket.

Mikor nem működik ez a módszer?

Ez a trükk porcelán, kerámia és mázas kőedény esetében hatékony, de matt, festett vagy aranyszegélyes tányérnál óvatosabban kell bánni a dörzsöléssel. Tudnod kell azt is, hogy ez nem vonatkozik az anyagban lévő tényleges repedésekre vagy csorbulásokra. Ha repedés vagy lepattanás van rajta, a baktériumok könnyebben megtelepedhetnek benne, ez már nem csupán esztétikai kérdés, hanem higiéniai szempont

Ha a máz ténylegesen megsérült, azt már nem lehet helyrehozni. Arra is érdemes figyelni, hogy erős súrolószivacsot ne használjunk, mert ez könnyen felsértheti a felületet, és még több kárt okozhat. Érdemes óvatos mozdulatokkal, puha eszközökkel dolgozni, hogy az edények hosszú ideig megőrizzék fényüket.

Mitől marad tartós a tányér? 

  • Ne vágjunk közvetlenül a tányéron.
  • Kerüljük a túl erős súrolást.
  • Mosogatógépben válasszunk kímélő programot.
  • Ne pakoljuk túl szorosan a tányérokat, mert felsérthetik egymást.

Házi filléres praktikák mosogatáshoz:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
