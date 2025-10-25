BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Vége a háztartások egyik legnagyobb vitájának: így kell helyesen bepakolni a mosogatógépet 

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 15:15
Ez a cikk most békét hozhat minden háztartásba. Legalábbis akkor, ha veszekedtetek már azon, hogyan kell bepakolni a mosogatógépet. 
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A családi élet egyik legapróbb, mégis leggyakoribb vitapontja: a mosogatógép.

mosogatógép, evőeszközök, tányérok, poharak
Itt a válasz a mosogatógép helyes bepakolásának minden kérdésére.
Fotó: Davizro Photography /  Shutterstock 

Előre vagy hátra menjen a tányér? A kanalak felfelé vagy lefelé nézzenek? A nagy lábos még mindig nem fért be? 

De nemcsak a viták elkerülése miatt fontos kérdés ez. A mosogatógép helyes használatával tisztábbak lesznek az edények, időt, energiát és vizet is spórolhatunk. 

Összegyűjtöttük a legfontosabb szabályokat és trükköket, hogy a következő bepakolás már gördülékenyen menjen. 

Hogyan kell helyesen bepakolni a mosogatógépet? 

A víz útja a legfontosabb szempont 

Sokan ott rontják el a bepakolást, hogy azt nézik, mennyire van elöl vagy hátul egy tányér. Pedig a vízsugár útját kell figyelembe venni. A mosogatógép középen elhelyezett karjából indul ki a víz, amely körkörösen forgatva mossa le a szennyeződéseket. 

Borstipp: 

  • a nagyobb edényeket az alsó kosár hátuljába vagy oldalára döntve helyezd el, hogy ne akadályozzák a víz szabad áramlását és a mosószer adagolását sem. 

Felső kosár: poharak, csészék, tálkák és műanyag 

A felső részre kerüljenek a kisebb és törékenyebb darabok, például: 

  • poharak, borospoharak 
  • bögrék, csészék 
  • kis tálkák 
  • műanyag dobozok, fedők 

Minden edényt fejjel lefelé, a tüskék közé tegyél, hogy ne gyűljön meg bennük a víz, és ne ütődjenek össze a program közben. A műanyag tárgyakat is ide rakd, mert a felső rész hőmérséklete alacsonyabb – így nem fognak megolvadni, eldeformálódni. 

Gondolhatsz a kipakolásra is: csoportosítsd a dolgokat a szekrények szerint. 

Evőeszközök

evőeszközök, kanál, villa, kés
Több trükköt is bevethetsz a pakolásnál, hogy az evőeszközökről tényleg minden szennyeződést eltávolítson a mosogatógép.
Fotó: Marysol Ra /  Shutterstock 

Az evőeszközök bepakolása szintén gyakori vitaforrás. A lényeg: ne hagyd, hogy az azonos alakú darabok összetapadjanak, például a kanalak „összebújjanak”, mert így nem tisztulnak meg rendesen. 

Borstippek: 

  • Pakold vegyesen: fel-le állításban a kanalakat és villákat, így a víz mindenhova eljut, és nem kell újramosogatnod semmit 
  • A késekre külön figyelj: éles pengét inkább kézzel moss, mert a gép tönkreteheti a nyelét, vagy épp a kés teszi majd tönkre a mosogatógép műanyag kosarát 

Lábosok és serpenyők helye a mosogatógépben

A nagy edények – például lábasok, serpenyők – helye kizárólag az alsó rész. Ne tedd őket fejjel lefelé középre, mert így a víz nem tud továbbhaladni más edényekhez. Döntsd őket oldalra, a kosár szélének támasztva, hogy a vízsugár kitisztíthassa a belső részüket, de ne blokkolják a gép többi részét.

Tiltólistás tárgyak: ezeket az edényeket ne tedd mosogatógépbe 

  • Tapadásmentes edények: a magas hőmérséklet tönkreteheti a bevonatot 
  • Fa konyhai eszközök (pl. fakanál, vágódeszka): megrepednek vagy elvetemednek 
  • Öntöttvas és alumínium: rozsdásodhat vagy elszíneződhet 
  • Hőszigetelt termoszok, kupakok: sérülhet a szigetelés 
  • Finom porcelán, aranyozott mintás edények: mattá válhatnak vagy megrepedhetnek 
  • Éles kések: veszélyesek a gépre és a használóra is

Ezek soha, semmilyen programon ne kerüljenek a mosogatógépbe.

Előöblítés – kell vagy nem? 

A legjobb megoldás, ha a nagyobb ételmaradékokat, szennyeződéseket lekaparod vagy leöblíted az edényről. 

Ez nemcsak a tiszta tányért biztosítja, de a gép szűrőjének élettartamát is meghosszabbítja. 

Mennyire kell telepakolni a mosogatógépet? 

Sokan azt gondolják, csak akkor érdemes elindítani a mosogatógépet, ha teljesen tele van. Ez viszont nem mindig célravezető. 

Ha túl sok az edény, a víz és a mosószer nem tud mindenhová eljutni. Így a poharak, tányérok stb. könnyen koszosak maradnak, és lehet újra mosogatni őket. 

Egy kézi mosogatás akár 90 liter vizet is elhasználhat, míg egy modern mosogatógép egy teljes ciklus alatt csupán 10-15 litert fogyaszt. Tehát még félig töltve is víztakarékosabb elindítani egy programot, mint kézzel mosogatni. Szóval nem éri meg telezsúfolni a mosogatógépet.

Mosogatógép vs. kézi mosás | Melyik fogyaszt kevesebb vizet és energiát?

