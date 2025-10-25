Vége a háztartások egyik legnagyobb vitájának: így kell helyesen bepakolni a mosogatógépet 

A családi élet egyik legapróbb, mégis leggyakoribb vitapontja: a mosogatógép.
Előre vagy hátra menjen a tányér? A kanalak felfelé vagy lefelé nézzenek? A nagy lábos még mindig nem fért be?
De nemcsak a viták elkerülése miatt fontos kérdés ez. A mosogatógép helyes használatával tisztábbak lesznek az edények, időt, energiát és vizet is spórolhatunk.
Összegyűjtöttük a legfontosabb szabályokat és trükköket, hogy a következő bepakolás már gördülékenyen menjen.
Sokan ott rontják el a bepakolást, hogy azt nézik, mennyire van elöl vagy hátul egy tányér. Pedig a vízsugár útját kell figyelembe venni. A mosogatógép középen elhelyezett karjából indul ki a víz, amely körkörösen forgatva mossa le a szennyeződéseket.
A felső részre kerüljenek a kisebb és törékenyebb darabok, például:
Minden edényt fejjel lefelé, a tüskék közé tegyél, hogy ne gyűljön meg bennük a víz, és ne ütődjenek össze a program közben. A műanyag tárgyakat is ide rakd, mert a felső rész hőmérséklete alacsonyabb – így nem fognak megolvadni, eldeformálódni.
Gondolhatsz a kipakolásra is: csoportosítsd a dolgokat a szekrények szerint.
Az evőeszközök bepakolása szintén gyakori vitaforrás. A lényeg: ne hagyd, hogy az azonos alakú darabok összetapadjanak, például a kanalak „összebújjanak”, mert így nem tisztulnak meg rendesen.
A nagy edények – például lábasok, serpenyők – helye kizárólag az alsó rész. Ne tedd őket fejjel lefelé középre, mert így a víz nem tud továbbhaladni más edényekhez. Döntsd őket oldalra, a kosár szélének támasztva, hogy a vízsugár kitisztíthassa a belső részüket, de ne blokkolják a gép többi részét.
Ezek soha, semmilyen programon ne kerüljenek a mosogatógépbe.
A legjobb megoldás, ha a nagyobb ételmaradékokat, szennyeződéseket lekaparod vagy leöblíted az edényről.
Ez nemcsak a tiszta tányért biztosítja, de a gép szűrőjének élettartamát is meghosszabbítja.
Sokan azt gondolják, csak akkor érdemes elindítani a mosogatógépet, ha teljesen tele van. Ez viszont nem mindig célravezető.
Ha túl sok az edény, a víz és a mosószer nem tud mindenhová eljutni. Így a poharak, tányérok stb. könnyen koszosak maradnak, és lehet újra mosogatni őket.
Egy kézi mosogatás akár 90 liter vizet is elhasználhat, míg egy modern mosogatógép egy teljes ciklus alatt csupán 10-15 litert fogyaszt. Tehát még félig töltve is víztakarékosabb elindítani egy programot, mint kézzel mosogatni. Szóval nem éri meg telezsúfolni a mosogatógépet.
