Vége a háztartások egyik legnagyobb vitájának: így kell helyesen bepakolni a mosogatógépet 

A családi élet egyik legapróbb, mégis leggyakoribb vitapontja: a mosogatógép.

Itt a válasz a mosogatógép helyes bepakolásának minden kérdésére.

Fotó: Davizro Photography / Shutterstock

Előre vagy hátra menjen a tányér? A kanalak felfelé vagy lefelé nézzenek? A nagy lábos még mindig nem fért be?

De nemcsak a viták elkerülése miatt fontos kérdés ez. A mosogatógép helyes használatával tisztábbak lesznek az edények, időt, energiát és vizet is spórolhatunk.

Összegyűjtöttük a legfontosabb szabályokat és trükköket, hogy a következő bepakolás már gördülékenyen menjen.

Hogyan kell helyesen bepakolni a mosogatógépet?

A víz útja a legfontosabb szempont

Sokan ott rontják el a bepakolást, hogy azt nézik, mennyire van elöl vagy hátul egy tányér. Pedig a vízsugár útját kell figyelembe venni. A mosogatógép középen elhelyezett karjából indul ki a víz, amely körkörösen forgatva mossa le a szennyeződéseket.

Borstipp: a nagyobb edényeket az alsó kosár hátuljába vagy oldalára döntve helyezd el, hogy ne akadályozzák a víz szabad áramlását és a mosószer adagolását sem.

Felső kosár: poharak, csészék, tálkák és műanyag

A felső részre kerüljenek a kisebb és törékenyebb darabok, például:

poharak, borospoharak

bögrék, csészék

kis tálkák

műanyag dobozok, fedők

Minden edényt fejjel lefelé, a tüskék közé tegyél, hogy ne gyűljön meg bennük a víz, és ne ütődjenek össze a program közben. A műanyag tárgyakat is ide rakd, mert a felső rész hőmérséklete alacsonyabb – így nem fognak megolvadni, eldeformálódni.

Gondolhatsz a kipakolásra is: csoportosítsd a dolgokat a szekrények szerint.

Evőeszközök

Több trükköt is bevethetsz a pakolásnál, hogy az evőeszközökről tényleg minden szennyeződést eltávolítson a mosogatógép.

Fotó: Marysol Ra / Shutterstock

Az evőeszközök bepakolása szintén gyakori vitaforrás. A lényeg: ne hagyd, hogy az azonos alakú darabok összetapadjanak, például a kanalak „összebújjanak”, mert így nem tisztulnak meg rendesen.

Borstippek: Pakold vegyesen: fel-le állításban a kanalakat és villákat, így a víz mindenhova eljut, és nem kell újramosogatnod semmit

A késekre külön figyelj: éles pengét inkább kézzel moss, mert a gép tönkreteheti a nyelét, vagy épp a kés teszi majd tönkre a mosogatógép műanyag kosarát

Lábosok és serpenyők helye a mosogatógépben

A nagy edények – például lábasok, serpenyők – helye kizárólag az alsó rész. Ne tedd őket fejjel lefelé középre, mert így a víz nem tud továbbhaladni más edényekhez. Döntsd őket oldalra, a kosár szélének támasztva, hogy a vízsugár kitisztíthassa a belső részüket, de ne blokkolják a gép többi részét.