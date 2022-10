Szórj szódabikarbónát a hűtőbe, eszméletlen lesz a hatás

1. Szódabikarbóna a hűtőszekrénybe

Büdös a hűtőd, vagy éppen most kell halat tárolnod benne? Ne aggódj! Tegyél a polcra egy nyitott tálkába a szódabikarbónából: hatékonyan magába szívja és közömbösíti az erős szagokat.

2. Lefolyótisztítás

Szórj a lefolyóba 1/2 csésze szódabikarbónát, majd önts rá 1/2 csésze 20%-os ecetet. Takard le egy nedves ruhával, hogy ki ne csapjon vulkán módjára. 5 perc múlva öblítsd le forró vízzel.

3. A WC kitakarítása

Mérj ki egy csésze szódabikarbónát, és ezzel szórd be alaposan a kagylót úgy, hogy a legutolsó zugba is jusson belőle. Majd tölts tömény ecetet egy szórófejes flakonba, és permetezd be a szódabikarbónával megszórt WC-t. Hagyd hatni 15 percig , majd súrold át alaposan a kagylót vécékefével, majd hagyd még néhány órára tovább hatni a szódabikarbónát és az ecetet. Végül húzd le a vécét. A végeredmény magáért beszél.

4. Konyhafelületek tisztítása

Rendszeresen töröld le vizes szódabikarbónával a konyhapultot, a rozsdamentes mosogatót, lefolyót, mikrót, szagelszívót és a tűzhelyt.

5. Így lesz tiszta a vágódeszka

Egyszerűen csak fogj két evőkanál szódabikarbónát, és keverd össze egy tálban annyi vízzel, hogy könnyen kenhető, pépes masszát kapj. Egy durva szivaccsal alaposan radírozd át vele a vágódeszka felületét, majd öblítsd el. Így sem szagok, sem szennyeződések nem maradnak benne.

