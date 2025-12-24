Halszag van a konyhában? Így szabadulhatsz meg tőle percek alatt

A hal egészséges étel vacsorára, és remek karácsonyi ünnepi fogás. A lakásban terjengő szag ellenben nehezen elviselhető, pláne, hogy akár reggelig is velünk maradhat. Szerencsére vannak olyan természetes módszerek, amelyeket a profi szakácsok is bevetnek, hogy pár perc alatt megszabaduljanak a kellemetlen halszagtól. Ezt a ,trükköt áruljuk el neked alább.

A citrom jól semlegesíti a halszagot.

Fotó: Arman Zhenikeyev / 123RF

3 tuti tipp halszag ellen

Ecetes gőz

Önts egy kevés vizet egy lábasba, önts hozzá néhány evőkanál ecetet, majd a keveréket melegítsd fel a tűzhelyen. Ahogy forrni kezd, a savas gőz pillanatok alatt semlegesíti a levegőben keringő szagokat. Ha zavarna az ecet illata, dobj a vízbe pár darab citromhéjat vagy néhány szem szegfűszeget, így frissebb lesz a levegő.

Citrom és szódabikarbóna

A citrom önmagában is frissít, de szódabikarbónával vegyítve igazi szagfogó. Vágd félbe a citromot, szórd meg a belsejét szódabikarbónával, és tedd a konyhapult sarkára. Ezzel a módszerrel könnyedén megkötheted a kellemetlen szagokat, nem mellesleg fertőtleníti a levegőt, és néhány perc múlva olyan érzésed lesz, mintha teljesen átszellőztetted volna a konyhát.

Fűszeres illatok

Ha nem elégszel meg csak a kellemetlen szag eltüntetésével, hanem szeretnéd kellemes aromával is megtölteni a teret, készíts illatfőzetet. Forralj vizet babérlevéllel, szegfűszeggel vagy egy darab fahéjjal. Pár perc, és a konyha megtelik finom, fűszeres illattal, amely elnyomja még az olajos halszag emlékét is.

Ezeket is próbáld ki

Sokan a bevásárlás után csak 1-2 nappal később készítik el a halat, de minél később kerül a hal a serpenyőbe, annál intenzívebb szagot áraszt. A legjobb, ha már a vásárlás napján elkészíted az ételt. Ha a hűtő is átvette a kellemetlen halszagot, tegyél egy tálba egy kanál darált kávét – ez hatékonyan semlegesíti a szagokat. Ha kellemetlen szagú a kezed halpucolás után, dörzsöld be citrommal vagy nedves sóval, ezután mosd meg szappannal és öblítsd le. Ha a halat sütés előtt pár percre tejbe vagy citromlébe áztatod, sokkal kevésbé lesz intenzív az illata, sőt sütés közben is érezhetően kevesebb szag keletkezik. Nem lesz később halszagú a tányér és az evőeszköz, ha mosogatás előtt ecetes-sós vízzel lemosod azokat. Ha végeztél a hal előkészítésével, a tisztításhoz használt fadeszkát dörzsöld be citrommal, majd kefével súrold át, így eltüntetheted róla a halszagot.

