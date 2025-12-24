Halszag van a konyhában? Így szabadulhatsz meg tőle percek alatt

A hal egészséges étel vacsorára, és remek karácsonyi ünnepi fogás. A lakásban terjengő szag ellenben nehezen elviselhető, pláne, hogy akár reggelig is velünk maradhat. Szerencsére vannak olyan természetes módszerek, amelyeket a profi szakácsok is bevetnek, hogy pár perc alatt megszabaduljanak a kellemetlen halszagtól. Ezt a ,trükköt áruljuk el neked alább.
Önts egy kevés vizet egy lábasba, önts hozzá néhány evőkanál ecetet, majd a keveréket melegítsd fel a tűzhelyen. Ahogy forrni kezd, a savas gőz pillanatok alatt semlegesíti a levegőben keringő szagokat. Ha zavarna az ecet illata, dobj a vízbe pár darab citromhéjat vagy néhány szem szegfűszeget, így frissebb lesz a levegő.
A citrom önmagában is frissít, de szódabikarbónával vegyítve igazi szagfogó. Vágd félbe a citromot, szórd meg a belsejét szódabikarbónával, és tedd a konyhapult sarkára. Ezzel a módszerrel könnyedén megkötheted a kellemetlen szagokat, nem mellesleg fertőtleníti a levegőt, és néhány perc múlva olyan érzésed lesz, mintha teljesen átszellőztetted volna a konyhát.
Ha nem elégszel meg csak a kellemetlen szag eltüntetésével, hanem szeretnéd kellemes aromával is megtölteni a teret, készíts illatfőzetet. Forralj vizet babérlevéllel, szegfűszeggel vagy egy darab fahéjjal. Pár perc, és a konyha megtelik finom, fűszeres illattal, amely elnyomja még az olajos halszag emlékét is.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.