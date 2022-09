Rezsicsökkentés: 5 trükk, amivel rengeteg gázt és áramot spórolhatsz főzés közben

A rezsicsökkentés változásával kapcsolatos bejelentés óta mindenki számol, gondolkozik, hogy csökkentse havi rezsijét. De persze nem csak a pénztárcánk miatt fontos, hogyan főzünk, hanem bolygónk jövője miatt is. Na de nézzük, mit tehetünk, hogy főzés közben csökkentsük a gáz és áramfogyasztásunkat.





Megfelelő méret

Ügyeljünk arra, hogy mindig a megfelelő méretű edényben főzzünk, amely nem lóg le a főzőlapról, mert rengeteg hőt használunk fel feleslegesen és még az étel sem lesz meleg. Leghasznosabb a kukta, agyagedény és a fedő, mert ezek segítségével rövidebb idő alatt főzünk meg és energiatakarékosabb is. Minél több fogást készítesz el egy hőforrásra támaszkodva, annál kevesebb energiát fogsz használni egy-egy vacsi vagy akár ünnepi ebéd összeállításakor. Emeletes párolóedényben több dolog készülhet egyszerre, így például a zöldség, hal, hús és az ízek nem keverednek össze.

Használj fedőt! Könnyen belátható módja a spórolásnak, ha rendszeresen használunk fedőt a főzéshez. Egyértelműen kevesebb időre van szükség így ahhoz, hogy átmelegedjen az étel vagy fölforrjon a víz. Ráadásul, ha lefedjük az ételt, alacsonyabb hőfokon is jól megfő a vacsora - a leégést is kevésbé kockáztatjuk így.





Dupla főzés

Melegíteni az ételt mindig sokkal kevesebb energiába kerül, mint megfőzni, ezért érdemes nagyobb adagokat főzni, legalább két napra. Főzz nagyobb mennyiségben olyan ételeket, amelyeket aztán le tudsz fagyasztani és bármikor később csak kiolvasztod. Így nemcsak gyorsabb lesz egy-egy ebéd vagy vacsora, de költséghatékonyabb is. Így ráadásul az alapanyagokkal is tudsz spórolni.





Süss okosan

Az egyik legfontosabb konyhai eszköz a sütő. A legokosabb választás a légkeveréses sütő, mert kevesebb felhasználással és gyorsabban készíthető el vele az étel. Valamint a főzőlap csak akkor melegít, ha van rajta edény, így ha elfelejtjük lekapcsolni, akkor sem pocsékolunk, mert automatikusan kikapcsol magától a főzőlap.

Ne kapcsold be a sütőt nagyon előre, hanem csak akkor, amikor már látod a folyamat végét, és tudod, hogy lassan be tudod majd tenni az ételt vagy a süteményt a sütőbe. A sütés vége előtt pár perccel pedig már kikapcsolhatod, hiszen egy darabig még bőven melegít. A sütőben a kerámia- és üvegedények jelentik a legjobb választást, mert kevesebb hő is elégséges ahhoz, hogy egy-egy fogás elkészüljön bennük. Ha maradék ételt melegítenél, a sütés végén azt is beteheted, sőt légkeverésen egyszerre két dolog sütésével is megpróbálkozhatsz.





Figyelj a vízre

A mosogatógép kevesebb vizet használ, mintha kézzel mosogatnál, de fontos, hogy a megfelelő programmal indítsd el. Nincs szükség hosszú programra és magas hőfokra, ha nincsenek benne túl koszos edények. Fontos még, hogy csak akkor indítsd el, ha megtelt a masina. A vízforralót könnyű túltölteni, ezért figyelj arra hogy csak annyi vizet forralj, amennyire ténylegesen szükséged van. Ha nincs mosogatógéped, meleg állóvízben mosogass, és csak öblítéskor nyisd meg a csapot.





Rendszeres tisztítás

Nem csupán esztétikai okokból érdemes tisztán tartani a mikrót és a tűzhelyet. Az apró ételdarabok elnyelik a hőt és csökkentik az eszközök hatékonyságát. A sütő öntisztító funkcióját is érdemes használni, de ha ügyesek vagyunk, csak akkor kapcsoljuk ezt be, ha utána szeretnénk sütni is valamit - így már egy előmelegített sütőbe tolhatjuk be a tepsinket.