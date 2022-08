Rezsicsökkentés: 10 tipp, amivel minimumon tarthatjuk az áramfogyasztást

A rezsicsökkentés közepette számtalan olyan házi praktikát bevethetünk, amik minimális odafigyeléssel sok energiát megspórolnak számunkra. Most tíz olyan tippet mutatunk be, amellyel nemcsak nem ítéljük halálra a hűtőgépünket, de az energiafogyasztását is a minimumon tartjuk.