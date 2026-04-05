Így tisztítsd ki pillanatok alatt, egyszerűen a mikrohullámú sütődet

Havi egy alapos mikró tisztítás elég ahhoz, hogy ne gyűljön össze a szag és a ráégett lerakódás.

Az ecetes gőzölés fellazítja a koszt, utána elég egy kendős áttörlés és a forgótányér elmosása.

A rendszeres tisztítás sokat számít

Egy koszos készülékben a kifröccsent ételmaradékok ráéghetnek a mikrohullámú sütő falára, kellemetlen szagot áraszthatnak és akár a működés hatékonyságát is rontják. Szélsőséges esetben a zsír és az ételmaradék tűzveszélyt is jelenthet. Szerencsére a legtöbb háztartásban megtalálható alapanyagokkal is látványos eredményt érhetsz el. Mutatjuk, hogyan csináld jól és gyorsan a mikrohullámú sütő tisztítását.

Ne félj nekiállni a mikrohullámú sütő tisztításnak, hoztunk pár egyszerű és gyors módszert.

Mikrohullámú sütő tisztítása – Milyen időközönként ajánlott?

Ideális esetben havonta egyszer érdemes alaposan kitakarítani a készüléket, kívülről pedig minden konyhapult-törlésnél áttörölni. Ha kifut valami, érdemes azonnal letörölni, mert a friss folt sokkal könnyebben eltávolítható, mint a ráégett szennyeződés. A főzőlap fölé szerelt mikrók esetében a zsírszűrőre is figyelni kell, ezt három-hat havonta ajánlott kitisztítani, használattól függően. A zsíros, eltömődött szűrő ugyanis csökkenti a hatékonyságot és fokozza a tűzveszélyt.

Mire figyelj mielőtt nekilátsz?

Ha a készülék belsejében vagy a szellőzőnyílásoknál vastag, zsíros lerakódást látsz, először áramtalanítsd és a szellőzőket is tisztítsd meg. Mindig nézd meg a használati útmutatót, mert egyes forgótányérok mosogatógépben moshatók, míg a rozsdamentes acél burkolat speciális tisztítást igényelhet. A vezérlőpanelre soha ne fújj közvetlenül tisztítószert, és ügyelj arra, hogy a készülék alsó részét ne áztasd el.

Mikró tisztítás ecettel és mosogatószerrel, lépésről lépésre

Ez az egyik legegyszerűbb módszer, amihez csak vízre, ecetre és egy kis türelemre lesz szükséged.

Készíts gőzölő keveréket

Egy mikrózható tálba önts két csésze vizet és két evőkanál ecetet. Ha szeretnél, pár csepp citromlevet is adhatsz hozzá. Tegyél a tálba egy fakanalat vagy fogpiszkálót

Ez segít abban, hogy a víz ne forrjon túl hirtelen. Melegítsd a mikrohullámú sütőben három percig magas fokozaton

Ezután hagyd még 10–15 percig csukott ajtóval, hogy a gőz fellazítsa a lerakódásokat. Vedd ki óvatosan a tálat és a forgótányért

A forgótányért mosogatószeres, forró vízzel mosd el a mosogatóban. Töröld át a mikrohullámú sütő belső terét

Egy mikroszálas kendőt nedvesíts be az ecetes vízzel, és töröld át a készülék belsejét és az ajtó belső részét. A makacsabb foltoknál használhatsz szivacsot, de ne a dörzsis felét. Tisztítsd meg a külsejét

Egy általános konyhai tisztítószert fújj a kendőre, majd töröld át a készüléket, rozsdamentes felületnél a szálirány mentén haladj.