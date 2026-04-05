Így tisztítsd ki pillanatok alatt, egyszerűen a mikrohullámú sütődet

Egy koszos készülékben a kifröccsent ételmaradékok ráéghetnek a mikrohullámú sütő falára, kellemetlen szagot áraszthatnak és akár a működés hatékonyságát is rontják. Szélsőséges esetben a zsír és az ételmaradék tűzveszélyt is jelenthet. Szerencsére a legtöbb háztartásban megtalálható alapanyagokkal is látványos eredményt érhetsz el. Mutatjuk, hogyan csináld jól és gyorsan a mikrohullámú sütő tisztítását.
Ideális esetben havonta egyszer érdemes alaposan kitakarítani a készüléket, kívülről pedig minden konyhapult-törlésnél áttörölni. Ha kifut valami, érdemes azonnal letörölni, mert a friss folt sokkal könnyebben eltávolítható, mint a ráégett szennyeződés. A főzőlap fölé szerelt mikrók esetében a zsírszűrőre is figyelni kell, ezt három-hat havonta ajánlott kitisztítani, használattól függően. A zsíros, eltömődött szűrő ugyanis csökkenti a hatékonyságot és fokozza a tűzveszélyt.
Ha a készülék belsejében vagy a szellőzőnyílásoknál vastag, zsíros lerakódást látsz, először áramtalanítsd és a szellőzőket is tisztítsd meg. Mindig nézd meg a használati útmutatót, mert egyes forgótányérok mosogatógépben moshatók, míg a rozsdamentes acél burkolat speciális tisztítást igényelhet. A vezérlőpanelre soha ne fújj közvetlenül tisztítószert, és ügyelj arra, hogy a készülék alsó részét ne áztasd el.
Ez az egyik legegyszerűbb módszer, amihez csak vízre, ecetre és egy kis türelemre lesz szükséged.
Egy általános konyhai tisztítószert fújj a kendőre, majd töröld át a készüléket, rozsdamentes felületnél a szálirány mentén haladj.
A megelőzés itt is a siker záloga. Melegítés előtt takard le az ételt mikrózható fedővel vagy papírtörlővel. Mindig ellenőrizd, hogy az edény valóban alkalmas-e mikrózásra. A túlhevített étel könnyebben kifut, ezért érdemes betartani az ajánlott melegítési időt, vagy alacsonyabb teljesítményt választani. Egy gondosan karbantartott mikró öt-tíz évig is megbízható társ lehet a konyhában. A mikrohullámú sütő tisztítás tehát nem csupán esztétikai kérdés, hanem a biztonság és a készülék élettartama szempontjából is fontos.
