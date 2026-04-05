Így tisztítsd ki pillanatok alatt, egyszerűen a mikrohullámú sütődet

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 09:45
háztartási tippektakarításkonyha
A mikró az a konyhai eszköz, amit minden nap használunk, mégis hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla. A mikrohullámú sütő tisztítása pár percet vesz igénybe, mégis sok bosszúságtól, kellemetlen szagtól és makacs lerakódástól kímél meg.
Szabó Szilvi
  • Havi egy alapos mikró tisztítás elég ahhoz, hogy ne gyűljön össze a szag és a ráégett lerakódás.
  • Az ecetes gőzölés fellazítja a koszt, utána elég egy kendős áttörlés és a forgótányér elmosása.
  • A rendszeres tisztítás sokat számít

Egy koszos készülékben a kifröccsent ételmaradékok ráéghetnek a mikrohullámú sütő falára, kellemetlen szagot áraszthatnak és akár a működés hatékonyságát is rontják. Szélsőséges esetben a zsír és az ételmaradék tűzveszélyt is jelenthet. Szerencsére a legtöbb háztartásban megtalálható alapanyagokkal is látványos eredményt érhetsz el. Mutatjuk, hogyan csináld jól és gyorsan a mikrohullámú sütő tisztítását. 

Mikrohullámú sütő tisztítása ecetes, citromos vízzel.
Ne félj nekiállni a mikrohullámú sütő tisztításnak, hoztunk pár egyszerű és gyors módszert. 
Fotó: Nicoleta Ionescu /   shutterstock

Mikrohullámú sütő tisztítása – Milyen időközönként ajánlott?

Ideális esetben havonta egyszer érdemes alaposan kitakarítani a készüléket, kívülről pedig minden konyhapult-törlésnél áttörölni. Ha kifut valami, érdemes azonnal letörölni, mert a friss folt sokkal könnyebben eltávolítható, mint a ráégett szennyeződés. A főzőlap fölé szerelt mikrók esetében a zsírszűrőre is figyelni kell, ezt három-hat havonta ajánlott kitisztítani, használattól függően. A zsíros, eltömődött szűrő ugyanis csökkenti a hatékonyságot és fokozza a tűzveszélyt.

Mire figyelj mielőtt nekilátsz?

Ha a készülék belsejében vagy a szellőzőnyílásoknál vastag, zsíros lerakódást látsz, először áramtalanítsd és a szellőzőket is tisztítsd meg. Mindig nézd meg a használati útmutatót, mert egyes forgótányérok mosogatógépben moshatók, míg a rozsdamentes acél burkolat speciális tisztítást igényelhet. A vezérlőpanelre soha ne fújj közvetlenül tisztítószert, és ügyelj arra, hogy a készülék alsó részét ne áztasd el.

Mikró tisztítás ecettel és mosogatószerrel, lépésről lépésre

Ez az egyik legegyszerűbb módszer, amihez csak vízre, ecetre és egy kis türelemre lesz szükséged.

  1. Készíts gőzölő keveréket
    Egy mikrózható tálba önts két csésze vizet és két evőkanál ecetet. Ha szeretnél, pár csepp citromlevet is adhatsz hozzá.
  2. Tegyél a tálba egy fakanalat vagy fogpiszkálót
    Ez segít abban, hogy a víz ne forrjon túl hirtelen.
  3. Melegítsd a mikrohullámú sütőben három percig magas fokozaton
    Ezután hagyd még 10–15 percig csukott ajtóval, hogy a gőz fellazítsa a lerakódásokat.
  4. Vedd ki óvatosan a tálat és a forgótányért
    A forgótányért mosogatószeres, forró vízzel mosd el a mosogatóban.
  5. Töröld át a mikrohullámú sütő belső terét
    Egy mikroszálas kendőt nedvesíts be az ecetes vízzel, és töröld át a készülék belsejét és az ajtó belső részét. A makacsabb foltoknál használhatsz szivacsot, de ne a dörzsis felét.
  6. Tisztítsd meg a külsejét

Egy általános konyhai tisztítószert fújj a kendőre, majd töröld át a készüléket, rozsdamentes felületnél a szálirány mentén haladj.

Hogyan maradjon sokáig tiszta a mikró?

A megelőzés itt is a siker záloga. Melegítés előtt takard le az ételt mikrózható fedővel vagy papírtörlővel. Mindig ellenőrizd, hogy az edény valóban alkalmas-e mikrózásra. A túlhevített étel könnyebben kifut, ezért érdemes betartani az ajánlott melegítési időt, vagy alacsonyabb teljesítményt választani. Egy gondosan karbantartott mikró öt-tíz évig is megbízható társ lehet a konyhában. A mikrohullámú sütő tisztítás tehát nem csupán esztétikai kérdés, hanem a biztonság és a készülék élettartama szempontjából is fontos.

Nézd meg videón, hogyan tisztítsd a mikrót:

@viszkokfruzsi93 Dolgok, amiket elfelejtesz takarítani : a mikro 😬 #cleantok #takarítás #fyp #magyartiktok #otthon ♬ Say So (Instrumental Version) [Originally Performed by Doja Cat] - Elliot Van Coup


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
